Studie beweist: Frauen schlafen besser neben Hunden, als neben Männern

Von: Mara Schumacher

Hunde können sogar den Schlaf von ihrem Frauchen verbessern – und das nachhaltiger als der eigene Partner im selben Bett. Das beweist nun eine Studie.

Buffalo, USA – Der Hund im Bett – für viele ein absolutes No Go. Verständlich, denn wenn der eigene Vierbeiner so flauschig ist, dass das Bett irgendwann nur noch aus Hundehaaren besteht – naja, das muss echt nicht sein. Und morgens mit einem schlabbrigen Hundekuss geweckt zu werden, ist auch nicht jedermanns Sache.

Tier Hund Wissenschaftlicher Name Canis lupus familiaris Lebenserwartung 10 – 13 Jahre Täglicher Schlafbedarf (Erwachsener Hund) 17 – 20 Stunden

Frauen schlafen besser mit Hund im Bett als neben ihrem Partner – das zeigt eine Studie

Trotzdem können Hunde als Kuschelpartner im Bett dafür sorgen, dass man selbst schläft wie ein Baby. Das hat nun eine Studie herausgefunden. Forscher des Canisius College in Buffalo haben insgesamt 962 in den USA lebende Frauen zu ihren Schlafgewohnheiten befragt.

Dabei ist herausgekommen, dass 57 Prozent der befragten Frauen sich mit einer anderen Person das Bett teilen, 31 Prozent mit einer Katze und dass 55 Prozent neben einem Hund schlafen. Männer wurden bei der Studie übrigens nicht befragt, es ging voranging um die Schlafgewohnheiten von Frauen.

„Im Vergleich zu menschlichen Bettpartnern wurde festgestellt, dass Hunde, die im Bett ihrer Besitzer*innen schliefen, den Schlaf weniger störten. Außerdem wurden sie mit einem stärkeren Gefühl von Komfort und Sicherheit in Verbindung gebracht“, zitiert das Magazin „Tyla“ das Ergebnis der Studie.

Frauen schlafen besser, wenn der Hund mit im Bett liegt. © Eva Blanco via www.imago-images.de

Nur Hunde verbessern den Schlaf von Frauen: Katzen stören den Schlaf genauso wie andere Menschen

Heißt also, dass Hunde den Schlaf von Frauen viel weniger stören, als wenn andere Menschen mit im Bett liegen, und sogar noch für mehr Komfort und Sicherheit sorgen. Tjaaaa, sorry liebe Menschen. Das können wirklich nur Hunde. Die Britin Mia Flynn ist nach einer durchzechten Nach neben einem „Wolf“ aufgewacht. Das war sicherlich nicht so erholsam.

Frauen mit Hund gehen früher ins Bett und stehen früher auf

Katzen schnitten in der Studie übrigens auch nicht besonders gut ab: Sie wurden im Durchschnitt als genauso störend wie andere Menschen im Bett empfunden. Erholsamer Schlaf ist wohl also nur mit dem besten Freund des Menschen im Bett möglich – auch wenn sich unsere lieben Vierbeiner dort ganz schön breit machen können.

Bei der Studie kam zusätzlich heraus, dass Frauen mit Hund früher ins Bett gehen und auch früher wieder aufstehen. Klingt nach einer gesunder Schlafgewohnheit – dank Hund!

Betten-Hersteller designt passende Betten, in denen auch der Hund ideal Platz hat

Und wer den eigenen Hund trotzdem nicht so gerne im Bett schlafen lassen möchte, aber trotzdem nur den allerbesten Schlaf für ihn will: Der britische Betten-Hersteller „Time4Sleep“ stellt Hunde-Betten her, die genauso designt sind wie Betten für Menschen. Man kann also Seite an Seite mit seinem besten Flausch-Freund in zusammenpassenden Betten schlafen? Klingt wie ein wundervoller Traum.

Ganz günstig ist der Traum allerdings nicht. Die Preise für die handgefertigten Hundebetten starten bei 339 Pfund (etwa 392 Euro). Aber immerhin gibt es eine passende Hunde-Matratze dazu. Dann mal gute Nacht! *kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.