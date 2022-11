Deutscher gewinnt 10 Millionen Euro im Lotto – und kauft seine Stammkneipe

Von: Yannick Hanke

Teilen

Ein Mann aus Dortmund raubte einst eine Spielhalle aus und musste ins Gefängnis. Nun ist er ehrlicher Lotto-Millionär – und zeigt großes Herz.

Dortmund – Damit hätte Kürsat Yildirim wohl selbst in seinen kühnsten Träumen nicht mit gerechnet. Der 41-jährige Dortmunder kann sich auf einen Schlag all seine Wünsche erfüllen. Das hat der als 12-Jähriger nach Deutschland gekommene Yildirim einem Lottogewinn in Höhe von rund 9,78 Millionen Euro zu verdanken. Auf Instagram sowie gegenüber zahlreichen deutschen Medienmacht er kein Geheimnis aus seinem Reichtum und präsentiert stolz seine neuen Errungenschaften. Dazu gehört auch seine Stammkneipe. Doch der Reihe nach.

Ex-Knacki gewinnt 10 Millionen Euro im Lotto – und kauft sich seine Stammkneipe

Als Kürsat Yildirim aus der Dortmunder Nordstadt am 22. September 2022 seinen Lottoschein abgab, ging es ihm wohl wie Millionen anderen Menschen in Deutschland: Er träumte vor sich hin – einmal das ganz große Glück haben, einmal von Fortuna geküsst werden. Zwei Tage später stand die Ziehung der Lotto-Zahlen auch schon an. Wie die Bild berichtet, hätte Yildirim daran gar nicht mehr gedacht. Der 41-Jähriger hatte seinen Lottoeinsatz schlicht wieder vergessen.

Ein Mann aus Dortmund gewann fast 10 Millionen Euro mit seinem Lottoschein. Kurzerhand kaufte er sich nicht nur Luxus-Autos, sondern auch seine Stammkneipe. © Christoph Soeder/dpa/imago/Montage

Dortmunder Lotto-Millionär fährt zu allererst zu seinen Eltern: „Mama, wir sind reich!“

Erst durch die Zeitung habe er erfahren, dass ein Glückspilz aus Dortmund es geschafft hatte, den Lotto-Jackpot von fast zehn Millionen Euro zu knacken. Daraufhin ließ Yildrim die Gewinnzahlen von seinem besten Freund abgleichen. Der rief ihn zurück und überbrachte ihm die frohe Botschaft: „Atme tief durch. Du bist nicht Millionär, du bist Multimillionär!“ Die Reaktion Yildirim ließ nicht lange auf sich warten, er sei sofort zu seinen Eltern gerannt und habe ihnen von dem Gewinn erzählt. „Mama, wir sind reich!“, wird der Dortmunder von der Bild zitiert. Weniger euphorisch zeigte sich hingegen ein Lotto-Spieler, der satte 129 Millionen Euro gewann – und es „ganz schön langweilig“ fand.

Schulden, Raub, Knast: Lotto-Millionär aus Dortmund „war das schwarze Schaf meiner Familie“

Der Lotto-Gewinn in Millionenhöhe stellte das Leben von Kürsat Yildirim schlagartig auf den Kopf. Der Neu-Millionär kündigte seinen Job, vom Geld kaufte er sich Luxusgüter wie einen Ferrari, einen Porsche, eine teure Uhr – und seine Stammkneipe. „Jeder soll wissen, wie reich ich bin“, platzt es aus Yildirim im Gespräch mit der Bild heraus. Er möchte die ganze Welt an seinem Glück teilhaben lassen. Denn nicht immer stand der heute 41-Jährige auf der Sonnenseite des Lebens.

Früher hätte er als Vorarbeiter bei Thyssen gearbeitet. Dann aber rutschte Yildirim auf die schiefe Bahn ab. „Ich war das schwarze Schaf meiner Familie“, gibt der Neureiche unverblümt zu. Er hätte mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt, zweimal musste er sogar eine Haftstrafe verbüßen. Yildirim war verschuldet, seinen letzten Ausweg sah er darin, eine Spielhalle auszurauben. Das brachte ihn ins Gefängnis, wegen guter Führung sei er aber vorzeitig entlassen worden. Irgendwann habe er dann mit Lotto angefangen. Ab und zu etwas gewonnen, aber mehr verloren, tausende Euro über viele Jahre hinweg. Das hat so gesehen auch eine Kiosk-Kundin in Italien, der ihr Lotto-Gewinnlos vom dreisten Besitzer entrissen wurde.

„Mir tut das heute sehr leid“: Ex-Knacki und Neu-Millionär blickt auf schwierige Vergangenheit zurück

Zumindest die Geldprobleme von Kürsat Yildirim haben sich erübrigt, insofern der Dortmunder mit seinem Lottogewinn „vernünftig umgeht“, wie ihm auf Instagram geraten wird. Für den 41-Jährigen scheint das neue Leben aber auch einer Art Genugtuung zu sein. „Jahrelang haben viele auf mich herabgeschaut, als ich ganz unten war“, blickt er auf seine Vergangenheit zurück. Und das tut Yildirim durchaus reumütig: „Ich habe viel Mist gebaut. Mir tut das heute sehr leid“.

„Ich habe oft gebetet für eine zweite Chance“: Schicksal ist Lotto-Gewinner gnädig

Nach dem Überfall auf die Spielhalle verurteilte ihn das Amtsgericht Dortmund zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Noch während dieser Zeit habe er eine Therapie begonnen. „Ich habe oft gebetet, dass ich eine neue Chance bekomme und dieses Leben hinter mir lassen kann“, verrät der 41-Jährige. Die hat er definitiv bekommen. Vielleicht gibt er in seiner Stammkneipe, die nun ihm gehört, auch Ratschläge, wie man der schiefen Bahn fernbleibt. Er, das einstige „schwarze Schaf“. Ob er seine Lotto-Zahlen allerdings im Glückskeks fand wie unlängst ein Mann, ist unklar.