Schwerkranke Gorilla-Dame stirbt in den Armen ihres Pflegers

Von: Bjarne Kommnick

Wie groß die Bindung zwischen Mensch und Tier sein können, beweisen Andre Bauma und Gorilla-Dame Ndakasi. Ihre Geschichte hat ein trauriges Ende genommen.

Der Tierpfleger Andre Bauma hat im Leben der Gorilla-Dame Ndakasi wohl eine ganz besondere Rolle gespielt. Im Augenblick ihrer ersten Begegnung klammert sich das Gorilla-Baby noch an ihre tote Mutter, nachdem Wilderer sie durch einen Schuss in den Hinterkopf umgebracht hatten. Bauma brachte sie daraufhin in den Virunga-Nationalpark im Kongo und zog sie mit der Flasche groß. Doch im September 2021 ist Ndakasi im Alter von 14 Jahren in den Armen ihres Pflegers und Ziehvaters verstorben. Das herzergreifende Bild ging damals viral und sorgte seitdem für über 17.000 Likes und wurde über 2.000 Mal kommentiert und fast 4.000 Mal geteilt.

Nationalpark Virunga Adresse Bulambo, Kongo-Kinshasa Fläche 7.769 km² Gegründet 1925

Mit der Flasche großgezogen: Pfleger Andre Bauma wie Ersatzmutter für Gorilla-Dame Ndakasi

Ab dem Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung war eine ganz besondere Freundschaft geboren oder sogar mehr als das. Denn Ndakasi betrachtete Andre Bauma von da an als eine Art Ersatzmutter: „Immer wenn sie mich sieht, klettert sie auf meinen Rücken, wie sie es bei ihrer Mutter tun würde“, erklärt der Tierpfleger. Dass es auch anders laufen kann, zeigte ein Vorfall im Osnabrücker Zoo, bei dem ein Löwe eine Pflegerin angegriffen hatte.

Die Gorilladame Ndakasi starb in den Armen ihres Pflegers. (24hamburg.de-Montage) © Rob Muir/dpa/Instagram/Virunga National Park

Im Jahr 2019 wurde Ndakasi sogar kurzfristig ein Internetstar, nachdem ein Selfie eines Rangers mit Ndakasi und ihrem Kumpel Ndeze, auf dem beide Gorillas lässig auf den Hinterbeinen stehen und ihre Bäuche rausstrecken, viral gegangen war.

Nach langer Krankheit: Gorilla-Dame Ndakasi stirbt in den Armen ihres Pflegers

Doch dann war die Zeit gekommen, von Ndakasi Abschied zu nehmen. So schrieb der Nationalpark: „Am Abend des 26. September hat Ndakasi nach langer Krankheit, in der sich ihr Zustand rapide verschlechterte, in den liebevollen Armen ihres Pflegers und lebenslangen Freundes Andre Bauma ihren letzten Atemzug getan.“

„Es war Ndakasis liebes Wesen und ihre Intelligenz, die mir halfen, die Verbindung zwischen Menschen und Menschenaffen zu verstehen und zu begreifen, warum wir alles in unserer Macht Stehende tun sollten, um sie zu schützen. Ich bin stolz darauf, Ndakasi meine Freundin genannt zu haben. Ich liebte sie wie ein Kind, und ihre fröhliche Persönlichkeit zauberte mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich mit ihr zu tun hatte“, so Bauma zum Tod seines „Pflegekindes“.

