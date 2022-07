Schwein flüchtet vor dem Schlachter – und liebt sein neues Zuhause

Von: Sina Lück

Für ein Schwein sollte der Schlachthof die letzte Station sein. Durch einen Zufall führt sein Weg aber nicht in den Tod, sondern in ein neues Zuhause.

Ein Zuhause voller Liebe und Geborgenheit wünscht sich jeder. Dass es einmal so großes Glück hat, hätte ein Schwein aber vermutlich nicht gedacht. Denn sein Weg führt geradewegs zu einem Schlachthof. Doch plötzlich kommt alles ganz anders. Mit der Hilfe seiner Retter gelingt dem Tier die Flucht vor dem Tod in ein neues Zuhause, berichtet landtiere.de.

Durch Zufall hat ein Schwein ein neues Zuhause gefunden. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Schwein flüchtet vor dem Schlachter – und liebt sein neues Zuhause

„Er fiel von einem Karren, der zum Schlachthof ging“, berichtet eine Frau auf der Facebookseite „Ich liebe Tiere“, die das Schwein mit ihrem Mann durch Zufall gefunden hat. Als sie das verletzte Tier auf dem Boden liegen sahen, zögerte das Ehepaar nicht lange. „Mein Mann und ich haben ihn sofort in unser Auto gesetzt.“ Um die Wunden medizinisch versorgen zu lassen, fuhren sie mit dem Schwein direkt zum Tierarzt. Glück im Unglück hat auch Schwein Rosalie, die beim Umladen auf einen Viehtransporter ausbüxt und nun ein Star im Internet ist.

Sofort ist für das Ehepaar klar: Ihr vierbeiniger Schützling wird für immer bei ihnen bleiben, um „voller Liebe aufzuwachsen und wie es jeder verdient...frei, ohne Angst und Schmerz“. Nach der Behandlung beim Tierarzt nehmen sie das Schwein daher mit zu sich nach Hause. „Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die Tiere nicht unter solch tragischen Bedingungen tötet“, schreibt die neue Besitzerin weiter. Ein entspanntes Leben führt Hausschwein Pluto, das nur auf der Couch schlafen will.

Schwein flüchtet vor dem Schlachter – Menschen im Netz sind gerührt

Von der Rettungsaktion des Schweins in Not sind die Menschen im Netz sehr gerührt. In den mehr als 1.000 Kommentaren unter dem Facebook-Post feiern sie das Ehepaar für ihren Einsatz. Hier eine Auswahl:

„Wer ein Tier rettet, verändert nicht die Welt. Aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier!“

„So eine tolle Aktion 💘💘💘“

„Es gibt sie trotzdem noch ❤️ Die wundervollen und empathischen Menschen, die es schaffen, unsere Herzen zu erwärmen, Mitgefühl und Herzensgüte gegenüber den Schwächsten und Verletzten zu zeigen und zu beweisen.“

„Schön, dass es noch Menschen wie euch gibt. Ihr seid Engel auf Erden. Vielen Dank für die Rettung. Euch und eurem Schützling alles Gute und viel Glück 🍀🍀🍀❤️“

„Danke 🤗 für euren Einsatz und die Rettung des kleinen 🐷 alles Gute kleiner Schatz 😍“

„So ein Glück im Unglück ❤️🙏 Toll, dass ihr das süße Schweinchen gerettet habt!!!“