Schule greift durch: Badeschlappen-Verbot im Unterricht

Von: Marie Ries

Teilen

Kleiderregeln an Schulen werden immer wieder kontrovers diskutiert. Eine französische Einrichtung hat nun das Tragen offener Schuhe im Unterricht verboten.

Saint-Denis – Für Abkühlung sorgen bei sommerlichen Temperaturen luftige Kleidung und leichtes Schuhwerk. Dazu gehören auch Sandalen und Badelatschen. Doch ist solches Schuhwerk auch angemessen für den Schulunterricht? Eine französische Mittelschule hat nun dem Tragen von offenen Schuhen im Unterricht einen Riegel vorgeschoben.

Machtwort gesprochen – Schule verbannt Badelatschen aus dem Unterricht

Grund dafür sei die mangelnde Sicherheit der Schlappen bei Versuchen im Chemie-Unterricht, erklärte ein Lehrer der Schule gegenüber der französischen Zeitung „Le Parisien“. Es gehe darum, die Füße der Schüler ausreichend vor gefährlichen Stoffen zu schützen. Trotz dieser offiziellen Begründung sorgt die neue Kleiderordnung für Aufsehen: Verschiedene französische Medien berichten über das Verbot der Badelatschen an der Schule in Saint-Denis, einem Vorort von Paris.

Bekräftigt werden die Verbote aber sogar vom französischen Präsidenten: Emmanuel Macron hat sich in einem Interview bereits gegen bauchfreie Oberteile in der Schule positioniert. In der Schule sei „anständige“ Kleidung erforderlich, sagte Macron dem Magazin „Elle“ vor rund einem Jahr. Dies gelte für Jungen, wie auch für Mädchen.

Badelatschen sind längst zum Trendschuh unter jungen Leuten geworden – eine Schule verbannt sie nun trotzdem. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Strengere Kleidungsregeln auch in Deutschland und Großbritannien

Auch in Deutschland werden Dresscodes an Schulen immer wieder kontrovers diskutiert. Ein Schulleiter im bayerischen Oedelzhausen greift hart durch: Dort verbietet eine Schule bauchfreie Oberteile und Jogginghosen – als Strafe müssen Schüler „übergroße T-Shirts“ tragen. In Großbritannien gelten teilweise noch strengere Regeln: Eine Schule untersagt Leggings, gefärbte Haare und künstliche Fingernägel. In Frankreich hingegen sind harte Dresscodes aber eher unüblich. Verboten ist meist nur das Tragen religiöser Symbole im Schulunterricht.

Niedersächsische Schule: Schulgemeinschaft erkämpft sich Jogginghosen-Verbot

Auch im niedersächsischen Scheeßel wird rigoros gegen den Schlabberlook durchgegriffen: Die Beekeschule will Jogginghosen aus dem Unterricht verbannen. Gegen hartnäckige Jogginghosen-Träger sei sogar der Ausschluss vom Unterricht als letztes Mittel denkbar. Einige der Beekeschüler begrüßen die Regeln für angemessene Kleidung im Unterricht. Wie der dortige Schulleiter sagte, wurde die Kleiderordnung auf den Wunsch der Schulgemeinschaft hin beschlossen.

An der französischen Schule zeigen sich die Schüler hingegen genervt von den neuen Vorschriften. Eine 14-jährige Schülerin sagte dem „Le Parisien“, es gebe „zu viele Vorschriften“ für Kleidung in der Schule. Eine weitere Schülerin ergänzt: „Jeder sollte sich so anziehen können, wie er will.“