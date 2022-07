Neuer Überschall-Jet soll in 3,5 Stunden von London nach New York fliegen

Schneller als der Schall: Der „Boom Supersonic Overture“ soll ab 2029 Passagiere durch die Welt fliegen – so schnell, wie nie. © Boom Supersonic/imago

Ab 2029 soll der „Boom Supersonic Overture“ das Reisen verändern – dann können Passagiere so schnell wie nie durch die Welt fliegen.

Denver (USA) – In 3,5 Stunden von London nach New York mit dem Flugzeug? Das ist schneller als mit dem ICE von München nach Berlin – und bald Wirklichkeit! Der neue Überschalljet „Boom Supersonic Overture“ soll die Flugzeiten weltweit halbieren. Und das bereits ab dem Jahr 2029. Jetzt hat das Unternehmen neue Entwürfe des Jets der Superlative veröffentlicht. So wird der Concorde-Nachfolger aussehen.

Schnellster Überschalljet der Welt: Mit dem Concorde-Nachfolger in 3,5 Stunden von London nach New York

Erinnern Sie sich noch an die Concorde? Sie war das letzte Überschallflugzeug der Welt, welches Passagiere beförderte, und flog zuletzt im Jahr 2003. Mit der Concorde konnte man in 30 Stunden um die Welt fliegen. In den letzten Jahren haben viele Unternehmen versucht, ein neues Überschallflugzeug für den Personenverkehr zu entwickeln. Das im Jahr 2014 gegründete US-Unternehmen Boom Supersonic aus Denver, Colorado, hat jetzt einen neuen Entwurf des Jets „Boom Supersonic Overture“ vorgestellt.

Es soll das schnellste Flugzeug der Welt werden. Auf Twitter veröffentlichte das Unternehmen jetzt ein beeindruckendes Video des Super-Jets.

Concorde-Nachfolger „Boom Supersonic Overture“: So schnell wird der neue Überschalljet fliegen

Schnellstmöglich um die Welt fliegen – das wünschen sich viele Geschäftsleute und Urlauber. Der „Boom Supersonic Overture“ wird mit Geschwindigkeit von 2.100 Stundenkilometern fliegen (ein jetzigen Passagierflugzeug bringt es auf 930).

Und das bedeutet konkret für die Flugzeiten mit dem Concorde-Nachfolger „Boom Supersonice Overture“:

So schnell schafft der Überschalljet Boom Supersonic weite Luftstrecken

Los Angeles nach Sydney in 8 Stunden

Tokyo nach Seattle in 4,5 Stunden

New York nach London in 3,5 Stunden

„Boom Supersonic Overture“: Schnellster Überschalljet der Welt fliegt klimafreundlich

Die Overture soll mit Mach 1,7 fliegen. Trotz Schnelligkeit haben die Macher auch an die Umwelt gedacht: Der Jet fliegt 100 Prozent mit nachhaltigem Treibstoff (SAF). Die Reichweite? 7900 Kilometer.

Die jetzt veröffentlichten Videos und Bilder der „Boom Supersonic Overture“ zeigen, welche Veränderungen das US-Unternehmen am Jet vorgenommen hat, um noch mehr Geschwindigkeit herauszuholen.

Der Überschalljet „Boom Supersonic Overture“ von oben: schmaler Rumpf und Flügel mit Knick bringen die Geschwindigkeit. © Boom Supersonic/imago

Schnellster Überschalljet der Welt: Darum ist der „Boom Supersonic Overture“ so schnell

Das Flugzeug erinnert nun weniger an die Concorde, wie bei ersten Entwürfen. Der Rumpf sei jetzt im vorderen Bereich breiter als zum Heck, „was im Überschallbereich Vorteile bringen soll“, berichtet airliners.de. Außerdem hätten die Flügel jetzt einen Knick. Die sogenannten „Gull wings“ sollen wohl die Stabilität in allen Geschwindigkeiten erhöhen.

Außerdem neu: Vier konventionelle Triebwerke mit speziell gestalteten Einlässen sollen auch bei Überschallgeschwindigkeit die Luft in Unterschallgeschwindigkeit einsaugen können.

Die Triebwerke sollen außerdem ohne Nachbrenner auskommen. Das Tolle: Dadurch soll die Lärmentwicklung am Boden auf das Niveau eines herkömmlichen Langstreckenflugzeugs reduziert werden.

„Boom Supersonic Overture“: Wann kommt der Überschalljet für Passagiere?

Im Jahr 2026 sollen Flugtests mit der „Boom Supersonic Overture“ beginnen. Ab dem Jahr 2029, also bereits in sieben Jahren, soll die Maschine Passagiere befördern – 80 Reisende werden wohl in der Maschine Platz haben.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat bereits im vergangenen Jahr 15 Exemplare des Typs bestellt. Dazu hat sie sich eine Kaufoption für 35 weitere Maschinen gesichert.

