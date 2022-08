Schluss, Ende, Aus: ARD schmeißt Winnetou aus dem Programm

Von: Johannes Nuß

Die ARD verbannt sämtliche Winnetou-Filme von Karl-May aus dem Programm. (Archivbild) © dpa

Schluss, Ende, Aus: Die ARD und die angeschlossenen Rundfunkanstalten verbannen Winnetou aus dem TV-Programm. Die Lizenzen sind bereits ausgelaufen.

Hamburg – Dicke Luft in der ARD: Das Erste und seine regionalen Sender verbannen ab sofort die Filme von Winnetou nach Karl May aus seinen Programmen. Das berichtet die Bild am Freitagmorgen auf ihrer Webseite. Und es wird immer abstruser: Inzwischen gibt es sogar eine Diskussion darüber, ob der Schlager „Cowboy und Indianer“ von Olaf Henning verboten werden sollte.

ARD und regionale Sender verbannen Winnetou aus dem Programm

Dem Bericht zufolge sind die vertraglichen Lizenzen zum Ausstrahlen der Filme bereits im Jahr 2020 ausgelaufen. Jüngst hatte der Spieleverlag „Ravensburger“ für einen Eklat gesorgt, als er sämtliche Winnetou-Bücher aus seinem Sortiment strich.

Wie es in dem Bericht heißt, sei es auch für die Zukunft nicht geplant, wieder Lizenzen zur erwerben, um die Winnetou-Filme auszustrahlen. Passend dazu verbannen laut dem Bericht der Bild etliche Redakteure und Journalisten der ARD-Sender inzwischen das Wort „Indianer“ aus ihrem Wortschatz, da dies als rassistisch gelten soll.

Der RBB hat sogar sämtliche Folgen des Sandmännchens bei „Band Eins“ verbannt, in denen das Wort „Indianer“ fällt. Die Debatte um Winnetou ist inzwischen so weit ausgeartet, dass sich sogar das Karl May-Museum in Radebeul zu einer Stellungnahme genötigt fühlte. Selbst der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schaltete sich in die Winnetou-Debatte ein.

ARD verbannt Winnetou aus dem TV-Programm: ZDF will weiterhin die Filme von Karl May zeigen

Doch, nicht alle Rundfunkanstalten der ARD scheinen sich an die neue Vorgabe aus Hamburg halten zu wollen: Wie es in dem Bericht heißt, will der Bayerische Rundfunk weiterhin Filmklassiker ausstrahlen. Man wolle im Einzelfall prüfen, ob der jeweilige Film ins Programm passe.

Die gute Nachricht an der ganzen Nummer: Karl May-Fans müssen in Zukunft auch weiterhin nicht auf die Filme mit Pierre Brice, Lex Barker und Rolf Wolter verzichten. Das ZDF will die historischen Kunstwerke nämlich weiterhin zeigen.