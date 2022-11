Schlauer als Einstein: Elfjähriges Wunderkind hat höchstmöglichen IQ von 162

Von: Bjarne Kommnick

Der elfjährige Yusuf Shah gehört zu den intelligentesten Menschen der Welt. Mit einem IQ von 162 sticht er sogar Albert Einstein aus.

Leeds – Der elfjährige Yusuf Shah aus dem britischen Leeds gehört scheinbar zu den intelligentesten Menschen der Welt. Eigentlich hat der Sechstklässler der Wigton Moor Primary School nur aus Neugier an einem MENSA-IQ-Test teilgenommen, um seinen Intelligenzquotienten testen zu lassen. Das Ergebnis: Der höchstmögliche IQ-Wert von 162, wie die lokale Zeitung „Yorkshire Evening Post“ berichtet. Damit wäre er nach Punkten sogar intelligenter sein als Albert Einstein.

Junge hat 162er-IQ: „Jeder in der Schule hält mich für sehr schlau“

Dass Shah zu den besonders intelligenten Menschen gehören soll, habe er bereits vorher wahrgenommen. Als seine Schule einen MENSA-IQ-Test angeboten hatte, wollte er endlich Gewissheit haben: „Jeder in der Schule hält mich für sehr schlau und ich wollte schon immer wissen, ob ich zu den besten zwei Prozent der Leute gehöre, die den Test machen.“ Mit einem Wert von 162 ist das definitiv der Fall, in Sachen IQ ist er damit schlauer als Albert Einstein, dem ein Wert von 160 zugeschrieben wird – jedoch, ohne dass er den Test jemals gemacht hätte.

Der elfjährige Yusuf Shah aus Leeds hat den höchstmöglichen Intelligenzquotienten. © Jonathan Gawthorpe

Mit den Fragen des Testes habe Yusuf keine Probleme gehabt. Immerhin würden die Aufgaben Aufnahmetests von Gymnasien ähneln, für die er aufgrund seines bevorstehenden Schulwechsels ohnehin mit seinen Eltern gelernt hätte. Sein Vater Irfan Shah erklärt: „Es ist wichtig, sich auf so eine schwierige Prüfung vorzubereiten. Wir haben einfach das getan, was wir vorher getan haben – wir haben nicht spezifisch für den IQ-Test gelernt.“

„Fühlt sich besonders an“: Elfjähriger stolz auf seinen 162er-IQ

Das Ergebnis ist herausragend. Doch wie sensationell es ausfällt, damit hätte selbst Wunderkind Yusuf nicht gerechnet, wie er erklärt, kurz nachdem er ein Zertifikat für sein Ergebnis bekommen hatte: „Es fühlt sich besonders an, so eine Auszeichnung zu haben. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in den Nachrichten sein würde“, so Shah.

Die große Leidenschaft des Elfjährigen ist Mathematik. Zwar interessiert er sich auch für Geografie und Flaggen, jedoch hat er bereits mit neun Jahren ein mathematisches Phänomen entdeckt, dass zwar bereits von anderen Mathematikern vorher entdeckt wurde, ein Mathematikprofessor der University of Cambridge bestätigte jedoch die Richtigkeit der Beobachtung des Elfjährigen.

„Für seine soziale Entwicklung“: Intelligenter Schüler darf Klasse überspringen – Eltern wollten nicht

Aufgrund seiner Leistungen wurde ihm bereits von der Schule angeboten, an höherklassigen Mathematik-Kursen teilzunehmen oder sogar die Klasse zu überspringen. Das kommt für seine Eltern jedoch nicht infrage: „Für seine soziale Entwicklung möchten wir, dass er in seiner Jahrgangsstufe ist“. Anders macht es Friedrich Wendt aus Niedersachsen, er ist Deutschlands jüngster Gymnasiast und hat bereits einige Klassen übersprungen. Auch Laurent Simons hat bereits mit 12 Jahren in Physik promoviert.

Seine Freizeit verbringt Shah damit, Sudokus zu spielen und Zauberwürfel zu lösen. Er würde alles genießen, was sein Gehirn stimuliert. Er begann im Januar dieses Jahres zum ersten Mal mit Zauberwürfeln zu spielen, nachdem er einen bei seinem Freund gesehen hatte, und am Ende des Monats war er in der Lage, Würfel aller Schwierigkeitsgrade mit Leichtigkeit zu lösen. Sein jüngerer Bruder Khalid, acht Jahre alt, hofft ebenfalls, den MENSA-Test machen zu können, wenn er älter ist.