Rewe-Kunde liest Zettel und rührt gekauftes Brot dann nicht an - „Bin sauer und habe Hunger“

Von: Armin T. Linder

Ein Rewe-Kunde kaufte für 2,09 Euro ein Pfund Brot. Daheim las er den Zettel genauer - und beschloss, es nicht anzurühren und stattdessen zu warnen.

München - Hoffentlich konnte er das Brot noch erfolgreich verschenken. Denn es war eigentlich absolut genießbar. Es sei denn, man ernährt sich vegan - und das ist bei dem Nutzer der Fall, der sich in der Vegan-Community bei Reddit über sein Rewe-Brot beschwert und die anderen gewarnt hat. Wie er leider erst zu Hause entdeckt hat, enthält das für 2,09 Euro gekaufte Produkt Joghurtpulver!

Rewe-Kunde entdeckt Joghurtpulver in Brot und warnt vegane Community

„Joghurtpulver im Vollkornbrot bei Rewe. Ich bin sauer und ich habe Hunger“, schreibt er. Tatsächlich taucht dieser Eintrag ganz hinten auf dem Zettel auf, der auf dem passenden Foto zu sehen ist. Zwar steht nirgends ein Versprechen, dass das Brot vegan sein soll. Aber alle, die auf tierische Produkte verzichten, fragen sich bei solchen Zutaten schon: War das nötig? Das berichtet merkur.de.

„Manchmal fragt man sich warum das Zeug irgendwo drin ist“, ärgert sich eine Reddit-Nutzerin und berichtet: „Hab kürzlich versucht fertige Tomatensuppe für meinen kranken Freund zu kaufen. Hab dann Tomaten gekauft und sie selber gekocht.“

Ein anderer Nutzer scheint sich auszukennen in der Brot-Welt: „Grundsätzlich sind Milch und Milchprodukte in vielen klassischen Brotteigen, u.a. um ihn zu lockern (da hilft das enthaltene Fett), Joghurt säuert zusätzlich auch noch über die enthaltene Milchsäure.“ So weit, so gut. „Aber die Verwendung auf den ersten Blick ersichtlich zu deklarieren wär dann halt das Mindeste.“

Rewe-Deklaration: Ausreichend, um es gleich zu merken?

Auf den Hinweis, dass es doch auf den ersten Blick ersichtlich deklariert sei, holt der User weiter aus. Mit dem Fazit: „Eindeutige und ehrliche Produktkennzeichnungen zu fordern, ist ja auch kein rein veganes Thema, es betrifft ja grundsätzlich alle, dass man bekommen sollte, was drauf steht und nicht was die Lebensmittelindustrie hinterrücks rein packt.“ Ist die Deklaration beim Rewe-Brot eindeutig genug oder nicht? Die Meinungen gehen auseinander. „Hä? Das ist extra dick gedruckt. Da hätte man vielleicht selbst einmal draufgucken sollen“, meint eine Reddit-Nutzerin.

Es gibt auch noch andere Reaktionen auf die Rewe-Entdeckung. Zum einen tröstende Worte: „Ärgerlich, aber passiert. Mach dich deshalb nicht fertig“, meint eine Nutzerin. Und zum anderen ein bisschen Gaga-Blödsinn. Ein Tipp nämlich lautet: „Einfach durchstreichen und essen lol :P“. In einem veganen Gummibärchen hat ein Aldi-Kunde unlängst einen Ekel-Fund gemacht. Und bei Kaufland sorgte kürzlich „halbvegane“ Milch für Irritation. (lin)