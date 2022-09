Pilot im Bleistiftrock: Erste Airline schafft Kleidungs-Regeln ab

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Die britische Flugesellschaft Virgin Atlantic Airways schafft genderspezifische Arbeitskleidung ab. © Virgin Atlantic Airways

Virgin Atlantic Airways setzt auf Vielfalt. Deshalb stellt die britische Fluggesellschaft ihrem Personal ab sofort frei, welche Uniform es tragen möchte.

Crawley – Die britische Fluggesellschaft Virgin Atlantic Airways setzt ab sofort auf genderneutrale Kleidung. Dem Personal steht es demnach frei, welche Arbeitskleidung sie wählen – völlig unabhängig von ihrer Identität. Männer dürfen beispielsweise von nun an auf Flügen also auch Röcke tragen, Frauen können jetzt ebenso den Anzug mit Krawatte wählen.

Fluggesellschaft: Virgin Atlantic Airways Präsident: Richard Branson Hauptsitz: Crawley, Vereinigtes Königreich Gründer: Richard Branson, Randolph Fields, Alan Hellary

„Seit du selbst!“: Fluggesellschaft schafft genderspezifische Kleidung ab

Auf Twitter macht das Unternehmen die Änderung bekannt und erklärt: „Wir haben unseren Dresscode geändert, um unseren Crew-, Piloten- und Bodenteams die Möglichkeit zu geben, zu wählen, welche unserer Uniformen sie am besten repräsentiert“. Bei der Uniform, die bereits 2014 von Vivienne Westwood entworfen wurde, unterschied man bislang zwischen der männlichen und der weiblichen Variante. Das ändert sich nun. Weniger tolerant änderte zuletzt eine französische Schule ihren Dresscode und verbot Badeschlappen.

Flugbegleiter bekommen Anstecker mit frei wählbaren Pronomen: „So wichtig!“

Außerdem führt das Unternehmen zusätzliche Pronomen-Anstecker an, damit es Passagieren leichter fällt, die jeweilige Person richtig anzusprechen. Das ganze steht unter dem Namen „Sei-du-selbst-Kampagne“. Ein Teammitglied der Fluggesellschaft erklärt: „Diese Aktion bedeutet alles für mich, ich bin non-binär und darf endlich ich selbst sein, jetzt habe ich eine Wahl, welche Uniform ich tragen möchte“ und ergänzt: „Das ist so wichtig!“.

Erste Offizierin über Virgin Atlantics-Kampagne: „Geht nicht darum, jemanden zu canceln“

Virgin Atlantics erste Offzierin, Alison Porte, sagt über die Kampagne: „Es geht dabei nicht darum, jemanden zu canceln und etwa Frauen oder Männer zu ersetzen“. Vielmehr gehe es darum, eine tolerante Sprache miteinander zu sprechen, sodass sich jede Person unabhängig ihrer Geschlechter-Identität frei entfalten könne. „Wir haben uns schon immer für Individualität eingesetzt. Für diejenigen, die zum Fliegen geboren wurden, um die die Welt anders zu sehen“, heißt es von der Fluggesellschaft. Auch die Fluggesellschaft Evia Aero will etwas zum Positiven verändern und kündigte an, klimaneutral fliegen zu wollen.

Jacke wie Hose – Fluggesellschaft schafft Uniformen für Mann und Frau ab

Die Kampagne löst im Netz geteilte Reaktionen aus. Ein User kommentiert: „Ich bin stolz auf euch, genau der richtige Schritt“. Ein anderer schreibt: „Es ist 2022 und wir müssen so etwas leider noch bejubeln. Das sollte eigentlich schon selbstverständlich sein“. Eine weitere findet: „Ich hoffe, dass viele nachziehen werden, so etwas gibt es noch viel zu selten“. Viele Airlines scheinen noch nicht so tolerant zu sein. Das zeigt auch ein Beispiel der Veganerin, die auf einem Flug als „Essen“ nur ein Wasser serviert bekam.

Kampagne kassiert Hass im Netz: „Das Schlimmste, was ich heute gesehen habe“

Doch nicht alle können mit der Entscheidung des Unternehmens gut leben: „Tut mir leid, aber ich finde es lächerlich. Ich denke, dass sich Männer als Männer und Frauen als Frauen kleiden sollten“, heißt es auch. Und: „Das ist das Schlimmste, was ich heute gesehen habe“. Ein User schreibt sogar: „Ich bin noch nie mit euch geflogen, aber werde es jetzt erst recht nicht tun“. Kritik gab es zuletzt auch für die Fluggesellschaft Vueling Airlines, weil ein Pilot und seine Crew die Passagiere nach einer Explosion im Flugzeug einfach zurückgelassen hatten.