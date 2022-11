Penny-Kunde lässt seine Tochter Salami-Baguette genauer prüfen – und beschwert sich

Von: Magdalena Fürthauer

Mit diesem Penny-Baguette gibt sich ein Kunde nicht zufrieden. © Screenshot Facebook @Erik Einhaus

Die Zutaten auf einem Penny-Baguette passen einem Kunden und seiner Tochter offenbar so gar nicht. Die öffentliche Beschwerde folgt prompt.

Werne – Wer kennt es nicht? Chipstüten, in denen sich erstaunlich viel Luft befindet. Lebensmittel, die doch nicht mehr so frisch sind wie angenommen. Oder schlicht Verpackungen, die ein wesentlich appetitlicheres Produkt versprechen, als es der Inhalt hergibt. Etwas Ähnliches musste nun auch ein Penny-Kunde erfahren, der seinem Ärger auf Facebook Luft machte, wie tz.de berichtet.

Penny: Baguette mit zu wenig Salami? Kunde beschwert sich

Erst vor Kurzem hat die Verbraucherzentrale Hamburg darauf aufmerksam gemacht, dass so einige „Luftpackungen“ in den deutschen Supermärkten verkauft werden. Wenn auch für den Penny-Kunden zu viel Luft keine Rolle gespielt haben dürfte, meinte er offenbar, einer Mogelpackung aufgesessen zu sein.

Der Mann teilte ein Foto von zwei Baguettes in einem Plastikbeutel auf Facebook. Zu sehen sind ein bisschen Käse, Tomatensoße, hier und da ein paar Paprikastücke – so weit, so normal. Die auf der Verpackung versprochene Salami ist ihm allerdings viel zu sparsam vertreten.

Fünf Minuten habe seine Tochter nach der heiß begehrten Wurst gesucht. Und lediglich drei Scheiben Salami gefunden, schreibt der Penny-Kunde. „Wie lange braucht ihr?“, wollte er von der Facebook-Community wissen.

Penny-Baguette mit wenig Salami: Kunde beschwert sich auf Facebook

Den Ärger des Penny-Kunden konnten die User auf Facebook offenbar nicht ganz teilen. „Friss doch nicht so einen Mist“ und „Der Zentralrat der Gutscheinjäger ist empört“, hieß es in den Kommentaren unter dem Beitrag.

Ein anderer Facbeook-User verteidigt Discounter wie Penny gar und meint, dass auch maschinell hergestellte Lebensmittel verschieden aussehen könnten. Gleiches sei bei den Kaufland-Baguettes der Fall, schreibt er. Der Discounter hat auf den Salami-Vorwurf noch nicht reagiert. Viel akuter für Penny ist die derzeitige Debatte über die angebotenen Schoko-Zipfelmenschen. (mef)