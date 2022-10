Pädagogin rät: Eltern solle Kinder nie bestrafen – lieber „ausdiskutieren“

Aida S. de Rodriguez warnt davor, Kinder zu bestrafen. Kinder würden dadurch „fremdbestimmt und unglücklich“. Besser: Alles in Ruhe ausdiskutieren.

Berlin – Für viele Eltern gehören Bestrafungen zur richtigen Erziehung und idealen Entwicklung von Kindern selbstverständlich dazu. Immerhin sollen die Kleinen auf das Leben vorbereitet werden, lautet ein häufiges Argument – und dazu bräuchte es Konsequenzen für das eigene Handeln. Doch genau davor warnt Elterncoach und Schul-Gründerin Aida S. de Rodriguez, wie „focus.de“ zuvor berichtet hatte. Wer das Fehlverhalten seiner Kinder häufig bestraft, riskiere demnach, dass der Nachwuchs „abhängig, fremdbestimmt und unglücklich“ werden würden, so die Expertin.

Elterncoach: Bestrafung schafft Mitläufer

Rodriguez erklärt, Strafen würden aus der erwachsenden Erwartung heraus resultieren, dass jüngere Menschen sich im herrschenden System möglichst anpassen sollen. Bestrafungen würden Mitläufer erziehen. Die Natur des Kindes sei jedoch eine ganz andere. Fester Bestandteil davon: Die Welt neugierig zu hinterfragen und damit sich selbst zu entwickeln. Strafen würden die kindliche Natur und damit unser aller Wachstum unterdrücken.

Erziehungstrend keine Strafen und viel Fürsorge: Pädagogen wie Albert Wunsch sind dagegen

Viele Pädagogen sehen das allerdings umgekehrt: Sie werfen Eltern einen zu laxen und überfürsorglichen Erziehungsstil vor – Zuletzt erklärte ein Pädagoge sogar, Helikoptereltern würden eine „Generation lebensunfähig“ produzieren. Ins selbe Horn stößt auch Pädagoge Albert Wunsch: Heutige Kindererziehung mache aus den Kindern „aufgeweichte Jammergestalten“.

Aida S. de Rodriguez aber meint, wer sein Kind nicht bestraft, der dürfe diese Erziehungsmethode jedoch im Umkehrschluss nicht damit verwechseln, seinem Kind alles zu erlauben: Das fordert die Pädagogin Susanne Mierau: Kinder sollen alles dürfen, fordert sie. Insbesondere gehe es darum, dass Kinder sich hinterfragen können, Bedürfnisse zu erkennen, Dinge so gut wie möglich zu machen und flexibel zu sein. Dabei gelte es für Eltern statt zu bestrafen kreative Lösungen, aber auch legitime Frustrationen des Kindes zu begleiten, zu akzeptieren und „auszuhalten“.

Erziehungsexpertin meint, Eltern sollen „ausdiskutieren“ statt bestrafen

Wer etwas vermitteln will, sei besser beraten, dies in einer ruhigen Minute mit dem Kind zu machen. Sollte es doch einmal emotional werden, empfiehlt die Expertin, eine Art Stopptaste zu drücken. Grundsätzlich ist ihr Tipp: Lieber ausdiskutieren statt bestrafen – in jedem Fall und immer: „Setzen Sie sich zusammen hin und besprechen Sie das Thema miteinander“, lautet ihr Appell.

Dabei sollen dann aber die Kleinen das Zeitfenster für das Gespräch bestimmen: „Lassen Sie ihnen Raum und suchen Sie das klärende Gespräch später“, lautet ihr Rat an die Eltern.

Elterncoach warnt vor Bestrafungen von Kindern – die verstünden dann: „Deine Bedürfnisse sind falsch“

Bei Bestrafungen würden Eltern von ihrem Kind vermitteln: „Nicht nur, was du machst, ist falsch, auch deine Bedürfnisse sind falsch.“ Kinder würden sich dann nicht gesehen fühlen, woraus Trauer und Verzweiflung entstehen könnte und daraus resultiere häufig ein aggressives und wütendes Verhalten.

Je stärker ein Kind reguliert und durch Strafen und Belohnung konditioniert wird, umso mehr wird es langfristig von solchen Maßnahmen abhängig sein und bleiben. Es entwickelt keinen inneren Kompass und ist dauerhaft auf die Steuerung von außen angewiesen.

Statt Strafen für Kinder: Expertin rät, Eltern sollen Bedürfnisse der Kinder in Vordergrund stellen

Stattdessen empfiehlt Rodriguez, wie Eltern stattdessen handeln könnten. Sie empfiehlt, insbesondere sich auf die Bedürfnisse des Kindes zu fokussieren und nicht auf das Verhalten des Kindes. „Mein Kind will mir etwas sagen. Es braucht etwas. Sein Verhalten ist sekundär. Auf die Botschaft kommt es an“, so die Expertin. Von Strafen, um das eigene Handeln zu reflektieren, hält die Pädagogin nichts. Die Mutter, die ihre Tochter in einem Zelt schlafen lassen hatte, weil sie Obdachlose beleidigt hatte würde ihr wohl ebenso wenig gefallen, wie der Vater, der als Strafe alle Social Media seiner Tochter übernahm, um in witzigen Outfits zu posieren oder der Vater, der seine Tochter acht Kilometer zur Schule laufen lässt, weil sie andere Kinder mobbte.

Ihrem Kind fällt beispielsweise das Teilen (noch) schwer, aber Ihnen ist es unangenehm? Respektieren Sie es und kaufen Sie sich einfach eigenes Spielzeug zum Teilen.

Pädagogin meint: Eltern sollen sich eigenes Spielzeug zum Teilen kaufen, statt Kinder zum Abgeben zu zwingen

Im Gegenteil: Geht es nach Aida S. de Rodriguez sollten Eltern nicht nur auf Strafen verzichten – sondern auch auf Anforderungen an ihre Kinder. Stattdessen sollen sie „kreative Lösungen“ suchen, eine könne so aussehen: „Ihrem Kind fällt beispielsweise das Teilen (noch) schwer, aber Ihnen ist es unangenehm? Respektieren Sie es und kaufen Sie sich einfach eigenes Spielzeug zum Teilen.“ Es sind wohl Ratschläge wie dieser, der der Pädagogin einiges an Gegenwind bescheren.