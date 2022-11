Orangemorange will vegan leben: Verzicht des Streamers endet nach 79 Minuten

Von: Joost Rademacher

Anlässlich des World Vegan Day wollte Orangemorange sich den veganen Lifestyle zu eigen machen. Das Vorhaben von Twitch-Streamer Kevin Bongers hält nicht lange.

Hamburg – Der vegane Lebensstil hat sich in der Gesellschaft immer mehr etabliert, aber nicht jede*r kann sich mit dem Verzicht auf tierische Produkte anfreunden. Zum World Vegan Day am 1. November wollte der Streamer Orangemorange sich solidarisieren und überlegte auf Twitter, einen Monat lang vegan leben zu wollen. Aus dem Vorhaben wurde eine Odyssee, die den Twitch-Star an den Rand seiner Belastungsfähigkeit brachte – eine ganze Stunde lang, berichtet ingame.de.

Vollständiger Name: Kevin Bongers Bekannt als: Orangemorange Geburtstag: 10. Juni 1993 Geburtsort: Bergisch-Gladbach, Nordrhein-Westfalen Follower auf Twitch: 544.356 (Stand: Oktober 2022) Follower auf YouTube: 260.000 (Stand: Oktober 2022)

Orangemorange: Streamer wagt sich an großes Vegan-Experiment – Twitter lacht

Orangemorange wollte den World Vegan Day feiern: Seit beinahe 30 Jahren feiern Menschen am 1. November den World Vegan Day. Immer mehr Menschen leben heutzutage vegan, auch viele Prominente setzen sich immer mehr für das Tierwohl und gegen Massenfleischproduktion ein. Ein guter Moment für Orangemorange, der als Casino-Streamer gerne für Skandale sorgt, sich mal von einer anderen Seite zu zeigen. Auf Twitter postete er, dass er zur Feier des Tages überlege, einen Monat lang den veganen Lifestyle durchzuziehen.

Orangemorange will vegan leben – „Scheitert“ nach einer Stunde © Instagram/Twitter/Pixabay (Montage)

So schnell knickte Orangemorange ein: Aus der Überlegung wurde wohl schnell eine handfeste Aktion. Über eine Stunde lang herrschte völlige Funkstille auf dem Twitter-Account von Orangemorange – eine Stunde, die sich für den Twitch-Star wohl wie eine Ewigkeit angefühlt haben muss. Was genau währenddessen passiert ist, muss den Streamer wohl an den Rand seiner Strapazierfähigkeit und Entschlossenheit gebracht haben. Schließlich kapitulierte Orangemorange und vermeldete sein Scheitern abermals auf Twitter, exakt eine Stunde und 19 Minuten nach seiner ersten Überlegung.

Immerhin, der Versuch war nicht schlecht. Sage und schreibe ein 546tel eines ganzen Vegan-Monats hat Orangemorange überstanden, das können nur sehr viele von sich behaupten.

Die Fans machen sich lustig: In den Kommentaren unter dem Eingestehen seiner tragischen Niederlage hagelt es jetzt Spott und Hohn für Orangemorange. Vom „Clown“ bis zum „Knecht“ lässt die Community sich alles Mögliche an blumigen Bezeichnungen für den Streamer einfallen, Rücksicht auf die unglaublichen einstündigen Vegan-Strapazen nimmt kaum jemand. Dennoch zollen ihm vereinzelt Leute Respekt für den Versuch. Ganz so blamabel wie ApoReds neulicher Container-Auftritt wurde Orangemoranges also nicht, aber zumindest bis zum Abendessen hätte er schon durchhalten können.