„Monsterwärme" bis Ende Oktober - es wird noch wärmer als gedacht

Von: Nadja Pohr

Der goldene Oktober setzt sich auch in den kommenden Tagen fort. Anders, als zunächst erwartet, wird es dann sogar noch wärmer in Deutschland. Und auch der November startet sommerlich.

Stuttgart - Der Oktober zeigt sich bisher von seiner milden Seite, mit Temperaturen, die eher einem Spätsommer gleichen als einem klassischen Herbst. Das Wetter in Deutschland ist aktuell deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit und ein Temperatursturz scheint vorerst nicht Sicht. „Ein Wärmeberg folgt dem nächsten“, lautete die Prognose aus der vergangenen Woche von Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei wetter.net.

Zum Ende des Monats wurde zunächst mit einem leichten Temperaturrückgang gerechnet - zwischen 15 bis maximal 19 Grad sollte das Thermometer anzeigen. Doch eine neue Aussicht auf die Woche bis zum 31. Oktober zeigt: Es kommt anders als erwartet - es wird noch wärmer. Der Wetterexperte Dominik Jung kündigt eine Extremwärme an, deren Ende nicht in Sicht ist, berichtet BW24.

Wetter: „Monsterwärme“ erwartet Deutschland in den letzten Oktobertagen

Der goldene Oktober setzt sich fort. Die Großwetterlagenkarte zeigt, dass aus Südwest- und Westeuropa immer wieder sehr warme Luftmassen nach Deutschland geströmt kommen, die zum Teil auch Saharastaub aus Nordafrika mitbringen. „Dieser Zustrom reißt einfach in den nächsten sieben Tagen überhaupt nicht ab“, kündigt Dominik Jung an. „Es ist wirklich eine Grusel-Wärme, die sich da in Deutschland und Europa breit gemacht hat.“

Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetter.net, spricht von einer „Grusel-Wärme“, die sich in Deutschland und Europa breitgemacht hat. © Screenshot/wetter.net

Am vergangenen Sonntag (23. Oktober) glich das Wetter in Buchenbach in Baden-Württemberg mit 24,9 Grad fast einem Sommertag. Auch am Montagmorgen (24. Oktober) hielten sich die Temperaturen mit bis zu 18 Grad auf Rekordniveau. Der Montag gestaltet sich mit Wolken und Regen bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Am Nachmittag kann es vereinzelte Gewitter geben.

Dienstag (25. Oktober) und Mittwoch (26. Oktober) zeigen dann wieder bestes Herbstwetter zwischen 15 und 20 Grad, ehe ab Donnerstag (27. Oktober) die Temperaturen deutlich ansteigen, mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Südwesten werden 22 bis 25 Grad erwartet - eine „Monsterwärme bis Halloween“, wie wetter.net es bezeichnet. Im Norden bleibt es bei 18 bis 19 Grad. Am Freitag (28. Oktober) ist das Wetter ähnlich warm und auch die Temperaturen im Norden steigen an. „Da kann man wirklich die Heizung abstellen“, sagt Dominik Jung.

Wochentag Temperaturen in Grad Celsius Montag (24. Oktober) 16 bis 22 Grad Dienstag (25. Oktober) 15 bis 20 Grad Mittwoch (26. Oktober) 17 bis 21 Grad Donnerstag (27. Oktober) 18 bis 25 Grad Freitag (28. Oktober) 19 bis 25 Grad

Wärmezustrom reißt nicht ab und beschert Deutschland sommerliches Wetter im November

Am Samstag (29. Oktober) bleibt es mit 19 bis 24 Grad weiter warm und vor allem weitgehend trocken. Und auch am letzten Sonntag im Oktober „tut sich nicht wirklich viel“ laut Diplom-Meteorologe Jung, bei Temperaturen von 18 bis 24 Grad. An Halloween verziehen sich die Wolken nochmal weitestgehend und es bleibt warm bei 19 bis 22 Grad.

Wochentag Temperaturen in Grad Celsius Samstag (29. Oktober) 19 bis 24 Grad Sonntag (30. Oktober) 18 bis 24 Grad Montag (31. Oktober) 19 bis 22 Grad Dienstag (1. November) 15 bis 22 Grad Mittwoch (2. November) 14 bis 19 Grad Donnerstag (3. November) 15 bis 20 Grad

Der Wärmezustrom reißt aber auch im November nicht ab und beschert Deutschland geradezu sommerliches Wetter. Wenn sich Dunst und Nebel auflösen, zeigt sich viel Sonnenschein, heißt es in der Aussicht für die nächsten Tage. Auch Regen ist kaum in Sicht. Die Ensemble-Vorhersage bis zum 8. November macht zudem nochmal deutlich, dass das Wetter aktuell deutlich über dem Klimamittel liegt. Zwar zeige dies auch eine absteigende Tendenz, jedoch sei es fraglich, ob es zu einer Abkühlung im November komme, erklärt Dominik Jung. Es bleibt also weiterhin bei sehr milden Temperaturen.