NIO: Chinesen wollen europäischen Markt mit E-Autos stürmen

Der chinesische Elektroauto-Hersteller NIO will den europäischen Massenmarkt erobern. Dabei sollen günstige Ratenkauf-Modelle für Käufer helfen.

Hefei – Die Zukunft von Elektroautos ist ungewiss: Unter anderem: Halbleiter-Engpässe in der E-Auto-Produktion , steigende Strompreise und massive Fortschritte in der Technologie für Wasserstoffautos führen dazu, dass sich erste Hersteller schon wieder von reinen Elektroautos abwenden und keine Chancen einräumen wollen, bereits ein Drittel aller Deutschen wollen mittlerweile in Zukunft Wasserstoffauto fahren. Doch dem chinesischen Elektroauto-Produzenten scheint das offensichtlich egal zu sein und hat sich vorgenommen, den Massenmarkt in Europa mit elektrischen Fahrzeugen zu überschwemmen.

Chinesischer Elektroauto-Hersteller NIO will ab 2023 europäischen Markt fluten

Wie das US-amerikanische Portal „autonews.com“ zuvor berichtet hatte, wolle das Unternehmen mit zwei Marken auf dem europäischen Markt auftreten. Neben der bestehenden Luxusmarke, die den Namen NIO trägt, soll zudem eine Marke mit einem neuen Namen und der günstigeren Kategorie ins Leben gerufen werden. NIO-Präsident und Mitbegründer Lihong Qin kündigte an, dass der geplante Zeitpunkt für den Einstieg in Europa kurz nach dem Marktdebüt in China im Jahr 2024 erfolgen soll.

Gerade erst bringen die Chinesen ein Wasserstoffauto in Massenproduktion heraus: Autohersteller Changan Automobiles ließ zwischen Ankündigung und Serienstart nur wenige Monate vergehen. Das zeigt, wie handlungsfähig asiatische Produzenten sind.

Der chinesische Autohersteller NIO will den Elektroauto-Markt in Europa erobern. © Nio

Was kostet ein NIO Auto: Die chinesischen E-Autos sollen auch als günstige Marke erhältlich sein

Wie viel die Elektroautos der neuen Marke des Herstellers kosten werden, sei bisher noch nicht bekannt. Die Elektroautos von NIO, also die Luxusmodelle des Herstellers, würden derzeit auf dem chinesischen Markt umgerechnet rund 50.000 bis 70.000 Euro kosten. Klar ist: Die neue Marke von NIO soll deutlich günstiger sein als die bisherigen Modelle. Qin erklärte, dass die Preisdifferenz zwischen einem NIO und der neuen billigeren Marke mit der von Audi und VW zu vergleichen sei.

Wann kommen chinesische Elektroautos: NIO will sich auf deutschem Markt vorerst zurückhalten

Bekannt ist bereits, dass NIO seine großen Limousinen, ET7, ET5 und EL7 sowie zwei weitere SUV und ein SUV-Coupé ab 2023 in Europa vertreiben will. Über das Portfolio der günstigeren Marke hat der Hersteller noch keine weiteren Angaben gemacht. Jedoch wolle NIO sich ausgerechnet in Deutschland mehr zurückhalten als im Rest von Europa. Grund dafür sei, dass das Angebot auf Länder, die einen hohen Absatzmarkt hätten. Insbesondere der ET7 soll jedoch auch in Deutschland angeboten werden.

Chinesische Elektroautos von NIO in Frankreich, Italien und Spanien schon bald zu haben

In Deutschland gebe es bereits zu starke Konkurrenz mit Premiummarken wie Audi, BMW und Mercedes-Benz, so der Hersteller: „Es ist besser, mit Frankreich, Italien und Spanien zu beginnen, weil der Markt dort eine andere Durchdringungsstruktur hat“, so Qin. Doch der Verkauf soll nicht wie gewohnt stattfinden.

NIO Auto kaufen: Chinesischer E-Auto-Hersteller bietet Ratenkauf-Modelle

Stattdessen setzt das Unternehmen NIO auf Abonnement-Verträge, bei denen Kundinnen und Kunden das Auto zu monatlichen Raten in vierstelliger Höhe erwerben. Das gelte sowohl für die teuren als auch die billigen Modelle. Doch günstige Elektroautos aus China sind bereits auf dem Markt, beispielsweise das Versandunternehmen Alibaba verramscht ein Elektroauto für nur 1600 Euro.

E-Autos in Deutschland und Europa: Chinesen könnten deutschen Herstellern schnell den Rang ablaufen

Da viele europäische Hersteller mit Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen haben und ihr Angebot derzeit drastisch reduzieren müssen, könnten die chinesischen Hersteller eine Gefahr für deutsche Unternehmen darstellen. „Wir sind ausverkauft“, heißt es aktuell bei VW über E-Autos – eine Besserung der Lage ist auch für andere Hersteller nicht in Sicht. Zudem macht der Rohstoff-Mangel wegen des Ukraine-Kriegs E-Autos wohl bald unbezahlbar – zumindest die aus Europa.

Deshalb scheint es so, als würden viele europäische Unternehmen denn Anschluss verlieren, während chinesische Firmen ihre Plätze auf dem Markt einnehmen. Kein Wunder, dass immer mehr an Alternativen geforscht wird – VW hat gerade einen Wasserstoff-Durchbruch erzielt: „2.000 Kilometer mit einer Tankfüllung sollen möglich sein. Das wäre dann wenigstens in Sachen Reichweite, die bei E-Autos bei Kälte leidet, ein Vorsprung gegenüber den chinesischen E-Auto-Angeboten von NIO und Co.