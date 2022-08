Piloten lassen Fäuste im Cockpit fliegen – Crew trennt Kampfhähne

Teilen

Auf einem Flug von Genf nach Paris kämpfen zwei Piloten im Cockpit. Die Crew verhindert Schlimmeres. Nun hat Air France die beiden suspendiert.

Paris – Die Nerven liegen blank. Auf einem Passagier-Flug von Genf nach Paris der Fluggesellschaft Air France sind zwei Piloten nach einem Streit aneinander geraten. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, wie ein Sprecher von Air France am Sonntag erklärte. Erst ein Eingreifen der Crew habe Schlimmeres verhindern können. Nun hat die Fluggesellschaft die beiden Piloten suspendiert.

Fluggesellschaft Air France Hauptsitz Tremblay-en-France, Frankreich Angestellte 54.959 CEO Anne Rigail

Piloten lassen Fäuste im Cockpit fliegen – Crew verhindert Schlimmeres

Die beiden Piloten haben sich am Kragen gepackt, wie „latribune.fr“ berichtet, einer der beiden Männer soll im Eifer des Gefechts sogar zugeschlagen haben. Erst als das Bordpersonal eingegriffen habe, hätten die beiden Männer ihren Streit beendet. Der Flug wurde fortgesetzt und – immerhin – landeten die Piloten das Flugzeug sicher.

Air France hat zwei Piloten suspendiert, weil sie im Cockpit gegeneinander gekämpft haben. © dpa/Fabian Sommer

Bordpersonal bleibt als „Babysitter“ bei Piloten im Cockpit

Laut Air France habe der Streit den Rest des Fluges in Sachen Sicherheit nicht beeinträchtigt. Ein Mitarbeiter des Bordpersonals sei nach der Auseinandersetzung mit den beiden Piloten im Cockpit geblieben, um als Schlichter einen erneuten Streit zu verhindern.

Cockpit-Kampf fliegt auf, weil Luftuntersuchungsbehörde Bericht veröffentlicht

Zwar hat sich der Vorfall bereits im Juni ereignet, jedoch kommt der Vorfall nun erstmals ans Licht, nachdem die französische Luftuntersuchungsbehörde BEA am Mittwoch einen Bericht veröffentlicht hatte, aus dem hervorgeht, dass viele Pilotinnen und Piloten von Air France die Verfahren bei Sicherheitsproblemen nicht streng genug einhalten.

Der Bericht wurde nach einem Treibstoffleck eines Air France-Flugzeuges auf dem Weg von Brazzaville in der Republik Kongo nach Paris im Dezember ins Leben gerufen, weil die Piloten damals nicht so schnell wie möglich die Stromversorgung zum Motor unterbrochen hätten, wie es das Verfahren in solch einer Notfallsituation eigentlich vorsehe. Ein mögliches Entflammen des Flugzeuges könnte davon die Folge sein.

Luftuntersuchungsbehörde deckt Sicherheitsverstöße von Air France-Piloten auf

Von drei weiteren Vorfällen im Zeitraum zwischen 2017 und 2022 ist in dem Bericht die Rede, bei denen Piloten auf eigene Faust statt nach den Sicherheitsvorgaben gehandelt hätten. Auch andere Airlines standen zuletzt in der Kritik. Vor kurzem erst wurde bekannt, dasss ein Flugzeug beinahe von Kampfjets abgeschossen wurde, weil der Pilot geschlafen hatte. Auch auf einem Passagierflug der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines sind die Piloten eingeschlafen und haben die Landung verpasst.

Auch Vueling Airlines stand zuletzt in der Kritik, weil die Besatzung eines Flugzeuges die Passagiere nach einer Explosion einfach zurückgelassen hatte. In Islambad wollte ein Pilot nach einer Notlandung nicht weiterfliegen, weil er Feierabend hatte. Ein etwas freudigeren Anlass gab es in Madrid, als ein Pilot kurz vor Abflug das Flugzeug für die Geburt seines Kindes stehen lassen hatte.

Experten warnen vor schlechten Bedingungen in der Luftfahrtbranche

Immer wieder häufen sich Berichte von Vorfällen wie diesen unter Piloten. Experten wie der Luftfahrtanalyst Alex Macheras warnen derweil vor extrem schlechten Arbeitsbedingungen in der Flugbranche. Schlechte Bezahlung, Überstunden und genereller Personalmangel seien maßgeblich an solchen Vorfällen beteiligt und würden Piloten vor viele Probleme stellen, die sich unmittelbar auf die Flugsicherheit auswirken würden.