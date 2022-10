Metzger macht jetzt vegane Fleischbrötchen: „Ist jetzt eine Gärtnerei“

Von: Bjarne Kommnick

Eine traditionelle Metzgerei aus Bayern bietet neuerdings veganen Leberkäse an. Die Meinungen darüber könnten kaum weiter auseinander gehen.

Sulzbach-Rosenberg – Schnitt für Schnitt zum Shitstorm. Schließlich ist Stadtmetzgerei Bär aus Sulzbach-Rosenberg für ihren Leberkäse bekannt. Doch nun setzt die Metzgerei auf ein neues Produkt, das Traditionalisten und Fleischliebhabern übel aufstößt. Denn ab sofort bietet der Laden des Leiters und zukünftigen Inhabers, Matthias Bär, auch auf eine vegane Variante an. „Es ist ein Schritt der Vielfalt“, erklärt der 30-Jährige in Hinsicht auf den veganen Leberkäse. Sein Schritt in Richtung pflanzliche Alternativen hat für viel Aufsehen gesorgt. Seine Kundinnen und Kunden scheinen das Angebot überwiegend zu unterstützen, das Netz ist gespalten.

Traditionsmetzger macht jetzt veganen Leberkäse: „Die meisten schmecken keinen Unterschied“

Bär habe sich für den veganen Leberkäse entschieden, weil er und seine Frau mittlerweile nicht mehr jeden Tag Fleisch essen würden. Eine abwechslungsreiche Ernährung sei das Gebot. Diese Haltung möchte er auch in seiner Metzgerei etablieren. Er setzt auf ein Produkt aus Sonnenblumenproteinen, Rapsöl und Gewürzen. Auch vegane Aufschnittwurst gehöre bereits seit Anfang des Jahres zum neuen Sortiment.

Die vegane Leberkäsesemmel der Metzgerei Bär schmeckt wie das „Original“. © Metzgerei Bär/Montage

In Sulzbach-Rosenberg scheinen die Leute das neue Sortiment positiv zu sehen: „Klar, ein paar Negative gibt es immer, aber auch langjährige Kunden mögen den veganen Leberkäse. Manche merken gar nicht, dass es der vegane ist“, berichtet der 30-Jährige. Auch in den sozialen Medien wird der vegane Leberkäse diskutiert, immerhin setzen noch nicht alle Unternehmen auf vegane Alternativen, bei Air Canada gab es für eine Passagierin auf einem Flug als veganes Menü deshalb auch nur Wasser.

„Gärtnerei, keine Metzgerei“: Metzger bekommt Kritik für veganen Leberkäse im Netz

Ein User schreibt: „Dann ist das jetzt eine Gärtnerei und keine Metzgerei“. Auch ein anderer Nutzer schreibt: „Es heißt Fleischer und nicht Blumenbinder“. Ein Mann kommentiert: „Hier habe ich die Wahl zwischen traditionell ungesund und modern noch ungesünder dank Chemie“. Zuletzt machte ein Restaurant auf sich aufmerksam, dass vegane Speisen von der Speisekarte verbannt. Kein Einzelfall, auch ein Wirt aus Graubünden rechnet mit Veganern ab.

Viele User stören sich offensichtlich insbesondere darin, dass er sein Produkt als Leberkäse bezeichnet. „Entweder ich esse Fleischkäse aus Fleisch oder ich lasse es bleiben“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer fordert: „Warum nennt man das Leberkäse und nicht vegane Masse mit Geschmacksstoffen nach Leberkäse-Art?“. Ein User fragt sich ebenfalls: „Wieso muss das vegane Zeugs, nach dem Original benannt werden?“. Eine Diskussion, zu der es auch kam, als Aldi veganen Bacon in Sortiment aufgenommen hat und dafür einen Shitstorm bekommen hatte.

Metzgerei verkauft veganes Produkt als Leberkäse, sonst „kann man sich nichts darunter vorstellen“

Bär ist sich über diese Problematik durchaus bewusst. Dennoch bietet er sein Produkt als Leberkäse an. Als Kompromiss setzt er das Angebot jedoch – anders als bei seinen anderen Produkten – in Anführungszeichen und somit kenntlich zu machen, dass es sich nicht um originalen Leberkäse handelt. „Wenn ich dafür ein Fantasiewort benutze, kann man sich nichts darunter vorstellen“, so der 30-Jährige.

„Jeder soll essen, was er möchte“: Veganer Leberkäse spaltet das Netz

Doch auch im Netz ist der Zuspruch groß. Ein User schreibt: „Die Leute scheinen keine anderen Probleme zu haben, außer sich über vegane Produkte zu beschweren, die sie nicht mal kaufen“. Ein anderer User schreibt: „Ich finde es super, jeder soll essen, was er möchte, sehe darin kein Problem, es wurde immerhin nichts gestrichen“. Eine weitere Frau kommentiert: „Ganz heißer Tipp: Wer das nicht essen möchte, kann es einfach bleiben lassen. So ganz unaufgeregt“. Nicht immer erhalten Fleischereien so viel Zuspruch, zuletzt bezeichneten Veganer einen Metzger sogar als „Psychopath“, weil er ein Schild vor seinem Laden steht.

In diesem Fall scheint es jedoch auch anders zu gehen. Eine Nutzerin schreibt: „Warum sollte man Fleischesser fragen, was sie davon halten? Wer es nicht haben will, kauft es nicht – fertig. Deren Meinung ist mir da doch völlig egal.“ Auch auf die Kritik, dass er seinen veganen Leberkäse unter falschem Namen anbieten würde, reagiert das Netz. Ein User kommentiert in Anspielung auf die Bezeichnung: „Wirklich schlimm ist: Scheuermilch ist nicht vom Tier, was ein Betrug. Da wird der Bürger hinters Licht geführt.“