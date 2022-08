Maus darf im Haus wohnen – weil sie wie Filmfigur aussieht

Von: Sandra Barbara Furtner

Weil eine Maus Monica Canova an die Filmfigur „Remy“ aus Ratatouille erinnert, kann sie den Nager nicht aus dem Haus werfen. Sie macht das Beste daraus.

Als die junge Frau Monica Canova zum ersten Mal eine Maus in ihrer Wohnung erblickt, ist sie alles andere als erfreut. Wer will schon ein Nagetier im Haushalt haben, das frei herumläuft und alles anbeißt und verspeist, das nicht einbruchsicher verschlossen oder gelagert ist. Und die Rede ist nicht von einer Maus, die wohlbehütet in einem speziellen Terrarium wohnt.

Maus so süß wie „Remy“ – deswegen darf sie im Haus wohnen

„Na, was gibt es heute schönes zu essen?“, scheint diese Maus zu fragen. © Instagram (monacanova)

„Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich: ‚Na ja, das ist irgendwie eklig‘“, gesteht die Frau gegenüber „The Dodo“. „Aber als ich näher an ihn herankam, hatte er so süße, perfekte kleine Ohren. Und er schaute zu mir hoch, als wollte er sagen: ‚Hallo‘. Und dann konnte ich ihn einfach nicht verjagen.“ Besonders niedliche Ohren, haben auch Meerschweinchen, die ein Gurken-Wettessen veranstalten.

Also arrangiert sie sich mit ihrem neuen Mitbewohner, wie Landtiere.de berichtet. Neulich erklimmt er den Herd und taucht hinter einer Bratpfanne auf. Die Szene erinnert sie an einen zauberhaften Animations-Film von Disney: „Ratatouille“. Remy ist zwar eine Ratte, im „Niedlichkeit-Vergleich“ spielt das jedoch keine Rolle. Sie dreht davon einen kurzen Clip und veröffentlicht ihn mit den Worten „Disney hatte recht“ auf ihrem Instagram-Account „moncanova“. Genauso niedlich wie das Video eines Golden-Retrievers, der sich einen Disney-Film ansieht.

Maus so süß wie „Remy“ – Clip wurde mehr als eine halbe Million mal gesehen

Die Menschen im Netz sind total begeistert und hinterlassen einen Kommentar nach dem anderen. Hier eine kleine Auswahl.

