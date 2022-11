Mann lässt 40.000 Weihnachtslichter leuchten – für seine schwerkranke Frau

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Ein Mann aus Balzhausen hat trotz Energiekrise über 40.000 Weihnachtslichter an seinem Haus installiert. Das macht er für seine schwerkranke Frau.

Balzhausen – Gehen die Lichter erst einmal an, ist es kaum noch zu übersehen. Das Grundstück von Josef Glogger aus dem schwäbischen Balzhausen im Landkreis Günzburg ist mit mehr als 40.000 LED-Weihnachtslichtern verziert – und das in der Energiekrise. Der 67-Jährige macht das, um Spenden für die Uniklinik in Ulm und die Deutsche Knochenmarkspenderdatei zu sammeln, dort wurde seine Ehefrau wegen einer Krebserkrankung behandelt. Doch Herr Glogger möchte mit seiner Aktion auch die Kinder aus der Region begeistern und ihnen eine Freude machen.

Gemeinde Balzhausen Bevölkerung 1.197 Fläche 14,65 km² Bürgermeister Daniel Mayer

„Gibt ihr Kraft“: Für seine kranke Frau – Balzhausener dekoriert Haus mit 40.000 Lichtern

„Die Corona-Zeit war lang genug, und da musste man auf vieles verzichten“, erklärte Josef Glogger gegenüber dpa, so blieben 2021 beispielsweise auch die 600.000 Lichter des Weihnachtshauses in Calle aus. Er findet: Kinder sollen in der Weihnachtszeit auch eine Freude haben: „Das ist ein alter Brauch, und Bräuche sollte man weiterführen,“ so Glogger.

Doch besonders seine schwerkranke Frau, die nach drei Wochen Krankenhaus in wenigen Tagen zurück nach Hause kehrt, bekräftigt ihn dazu, die Lichter aufzubauen. „Sie will, dass ich aufbaue. Wir schotten uns ohnehin ab, weil ihr Immunsystem so schwach ist. Wenn dann die Leute zu uns an den Garten kommen, gibt ihr das auch wieder Kraft“, erklärt Glogger. Seine Ehefrau kämpfe mit Leukämie und einem Herzfehler. Bereits Anfang des Jahres hatten Biker einer krebskranken Frau eine letzte Tour im Beiwagen ermöglicht.

Josef Glogger steht am Gartenzaun seines weihnachtlich geschmückten Hauses. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sie will, dass ich aufbaue. Wir schotten uns ohnehin ab, weil ihr Immunsystem so schwach ist. Wenn dann die Leute zu uns an den Garten kommen, gibt ihr das auch wieder Kraft.

Angst vor Randalierern wegen Stromkrise: Das „Lichterhaus“ wird mit Kameras bewacht

Dabei ist er sich durchaus über die Energiekrise bewusst und glaubt, dass er sich in diesem Jahr auch einige Feinde mit seiner gigantischen Weihnachtsbeleuchtung machen könnte. Deshalb wolle er sein Grundstück mit zwei Videokameras überwachen, um ungebetene Gäste, die etwas zerstören könnten, fernzuhalten. „Ich habe Bedenken, dass da welche kommen“, erklärt er gegenüber der Augsburger Allgemeinen. „Es ist ja überall in den Medien: Stromkrise, Energiekrise, Blackouts.“

Stadt schaltet extra Straßenlaternen für das Balzhausen Lichterhaus aus

Immerhin gehen jedes Jahr um Punkt 17 Uhr, wenn das Haus erstrahlt, die Straßenlaternen in seiner Straße aus. Das sei mit der Gemeinde so abgesprochen, der gelernte Elektriker habe das sogar selbst so eingestellt, viele Kommunen setzen trotz Energiekrise auf Weihnachtsbeleuchtung, wenn auch sparsamer. Das erste Mal habe er seinen Garten vor 17 Jahren komplett zum ersten Advent beleuchtet. „Ich wollte was anderes machen. Etwas, das nicht jeder macht“.

Tausende Menschen besuchen Weihnachtshaus – und spenden Tausende Euro für Uniklinik und Kinderhospiz

Die Aktion findet großen Anklang. Rund 7.000 Menschen würden deshalb zur Adventszeit in das beschauliche Balzhausen mit rund 1.100 Einwohnerinnen und Einwohnern kommen. Dabei würden Schaulustige „aus allen Himmelsrichtungen kommen“. Und die zeigen sich großzügig: Im vergangenen Jahr habe er durch seine rund 40.000 LED-Lichter rund 5.000 Euro Spenden für die Uniklinik in Ulm sammeln können. Davor waren es 3.500 Euro für Kinderhospiz in Bad Grönenbach.

Dank LED: Balzhausener zahlt für 40.000 Lichter an 40 Tagen nur 200 Strom

Insgesamt soll das Grundstück 40 Abende lang leuchten. Doch wie hoch ist der Energieverbrauch eigentlich? Wenn Glogger grob überschlage, würde in der Zeit ein Mehrverbrauch von rund 5 Euro pro Tag, also insgesamt rund 200 Euro entstehen. Als er noch nicht auf LED gesetzt habe, habe diese Zeit rund 600 Euro Stromkosten extra verursacht. In Delmenhorst hatten Hausbesitzer ihr Grundstück sogar mit 60.000 Lampen geschmückt.

Spart die Weihnachtsbeleuchtung sogar Strom? „Leute würden sonst daheim sitzen, vor dem TV“

Eine Rechnung lässt sich Glogger dennoch nicht nehmen. Würden die rund 7.000 Schaulustigen nicht zu ihm nach draußen kommen, sondern „daheim sitzen, vor dem TV, dem Computer, Licht an, Streamingdienste, weiß der Teufel“, dann würden diese Menschen laut Gloggers Berechnungen rund 70 Kilowattstunden pro Tag Strom verbrauchen und damit 55 Kilowattstunden mehr als die Weihnachtsbeleuchtung selbst. Also spare er sogar Strom. Man könnte also sagen: Die rührende Geste von Balzhausen ist eine leuchtende Win-win-Situation – schließlich wärmt sie auch noch das Herz. Und das kostenlos.