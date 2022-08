Wespen vertreiben: Lästige Insekten mit einfachen Hausmitteln entfernen

Plage im Sommer

Es summt und brummt und plötzlich sticht die Wespe. Das kann für Allergiker böse enden. Doch es gibt Hausmittel und Tricks, um die Tiere zu vertreiben.

Hannover – Wespen vertreiben oder entfernen, ohne von den Insekten gestochen zu werden? Keine einfache Aufgabe. Das erfuhr Bernd Seidel am eigenen Leib. Nach einer halben Stunde bemerkte er, wie seine Zunge pelzig wurde, wenig später lag er im Krankenhaus. Als er auf dem Sportplatz des BSV Hannover Gleidingen ein paar Fahnenstangen aus einem Schuppen holen wollte, stach er versehentlich in ein Wespennest. Die Wespen stachen zurück – und zwar ganze siebenmal. Die Folge war eine allergische Reaktion. Jetzt wird nach einer Lösung gesucht, um die lästigen Wespen zu vertreiben, denn in diesem Jahr gibt es in Deutschland eine echte Wespenplage. Erst in der vergangenen Woche hat eine Wespe einen Autounfall in Stuhr verursacht.

Wespen vertreiben: Welche Hausmittel helfen wirklich, um die lästigen Tiere im Garten abzuhalten?

Doch Wespen vertreiben, ist gar nicht so einfach. Der Sportverein BSV Hannovera Gleidingen kämpft nämlich schon seit Jahren mit dem Problem oder vielmehr der Plage. „Viele Sportler wissen ja noch gar nicht, dass sie allergisch sind“, sagt Vorsitzende Heike Heisig. Zuletzt hatte es den Greenkeeper erwischt. „Es brummte und summte im Arm“, erzählt Heisig. Gerade für die Kinder im Verein seien die oft aggressiven Insekten angsteinflößend und stören den Sportbetrieb.

+ Was hilft, um lästige Wespen zu vertreiben? (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Eine Möglichkeit, um beispielsweise im Garten lästige Wespen zu vertreiben – vor allen Dingen in diesem Jahr, da sehr viele der Tiere unterwegs sind – ist natürlich einen Schädlingsbekämpfer zu holen, der den Tieren womöglich noch mit einer richtigen Chemiekeule auf den Pelz rückt. Doch, es gibt auch mildere Mittel wie Hausmittel, um im Sommer, etwa beim Grillen oder Kaffeetrinken auf der Terrasse, die Wespen zu vertreiben. Doch angezogen werden Wespen auch von Kaffee, Kuchen und anderen Süßspeisen.

Befolgen Sie unsere Tipps, um lästige Wespen zu vertreiben, ohne gleich zur Chemie zu greifen

Was hilft also, um etwa auf dem Balkon lästige Wespen zu vertreiben? Klar, man kann sicherlich eines der chemischen Mittel aus dem Baumarkt nutzen oder gleich den Schädlingsbekämpfer anrücken lassen. Doch das will nicht jeder, schließlich muss man die Tiere ja nicht gleich umbringen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, damit sich Wespen im Garten erst gar nicht niederlassen oder man die lästigen Wespen vertreiben kann:

Wespen vertreiben: Was mögen die Insekten nicht? Einfache Mittel helfen

Basilikum und Knoblauch

Wespen können den Geruch von Basilikum überhaupt nicht ab. Daher lohnt es sich, etwa auf dem Balkon Basilikum anzupflanzen. Wer das nicht will, der packt stattdessen ein paar Knoblauchzehen, schneidet diese auf und legt sie aus. Dann ist die Chance ebenfalls sehr hoch, dass die Insekten erst gar nicht kommen oder aber, man Wespen vertreiben kann. Der Nachteil ist natürlich, dass es dann nach Knoblauch riecht.

Wespen können den Geruch von Basilikum überhaupt nicht ab. Daher lohnt es sich, etwa auf dem Balkon Basilikum anzupflanzen. Wer das nicht will, der packt stattdessen ein paar Knoblauchzehen, schneidet diese auf und legt sie aus. Dann ist die Chance ebenfalls sehr hoch, dass die Insekten erst gar nicht kommen oder aber, man Wespen vertreiben kann. Der Nachteil ist natürlich, dass es dann nach Knoblauch riecht. Duftnelken oder aufgeschnittene Zitrone

Was Wespen überhaupt nicht mögen, ist der Geruch von Nelken und Zitronen. Also: entweder Duftnelken aufstellen oder eben eine halbe Zitrone auf einen Teller legen und aufstellen.

Was Wespen überhaupt nicht mögen, ist der Geruch von Nelken und Zitronen. Also: entweder Duftnelken aufstellen oder eben eine halbe Zitrone auf einen Teller legen und aufstellen. Sprühflasche und Wasser

Am einfachsten ist sicherlich der Trick mit einer Sprühflasche, die man mit einfachem Leitungswasser fühlt, um die Wespen zu vertreiben. Dazu werden die Wespen einfach mit dem Wasser angesprüht. Effekt: Die Wespen denken, es regnet und machen sich auf den Weg zurück ins Nest.

Am einfachsten ist sicherlich der Trick mit einer Sprühflasche, die man mit einfachem Leitungswasser fühlt, um die Wespen zu vertreiben. Dazu werden die Wespen einfach mit dem Wasser angesprüht. Effekt: Die Wespen denken, es regnet und machen sich auf den Weg zurück ins Nest. Ätherische Öle

Um Wespen zu vertreiben, sollen auch ätherische Öle helfen. Besonders beliebt sind dabei Citronella sowie Nelken- und Teebaumöl. Das praktische: Damit werden auch Moskitos und andere Stechmücken erfolgreich vertrieben.

Um Wespen zu vertreiben, sollen auch ätherische Öle helfen. Besonders beliebt sind dabei Citronella sowie Nelken- und Teebaumöl. Das praktische: Damit werden auch Moskitos und andere Stechmücken erfolgreich vertrieben. Kein Parfüm auftragen

Wespen können von Parfüm-Geruch angezogen werden. Also besser kein Parfüm oder Eau de Toilette auftragen, dann muss man die Wespen nicht vertreiben, denn dann kommen sie erst gar nicht.

Wespen können von Parfüm-Geruch angezogen werden. Also besser kein Parfüm oder Eau de Toilette auftragen, dann muss man die Wespen nicht vertreiben, denn dann kommen sie erst gar nicht. Keine bunte Kleidung tragen

Bei Bienen ist es bekannt, dass sie von bunten Blüten angezogen werden. Bei Wespen ist dieses Phänomen nicht ganz so ausgeprägt, aber genau wie bei Bienen kann es auch hier helfen, auf bunte Kleidung zu verzichten, um Wespen zu vertreiben.

Bei Bienen ist es bekannt, dass sie von bunten Blüten angezogen werden. Bei Wespen ist dieses Phänomen nicht ganz so ausgeprägt, aber genau wie bei Bienen kann es auch hier helfen, auf bunte Kleidung zu verzichten, um Wespen zu vertreiben. Räucherstäbchen und verbranntes Kaffeepulver

Was bekannt ist, ist, dass Wespen Rauch einfach nicht mögen. Es kann also helfen, Räucherstäbchen auf dem Balkon oder im Garten aufzustellen. Allerdings: Wespen sind auch dafür bekannt, einfach um den Rauch herumzufliegen und so trotzdem noch an ihr Ziel zu gelangen. Auch mögen die Wespen nicht den Geruch von verbranntem Kaffeepulver. Doch auch für den Menschen ist dies unangenehm. Man sollte also gut überlegen, ob man auf dieses Hausmittelchen zurückgreift.

Lästige Wespen vertreiben: Einige Tipps haben sich in der Vergangenheit als nicht nützlich erwiesen

Doch, dabei gibt es einiges zu beachten, denn nicht jeder Tipp hat sich in der Vergangenheit als wirklich nützlich erwiesen. Da gibt es zum einen noch den Tipp mit der Kupfermünze, bei dem Wespen mithilfe des Geruchs vertrieben werden sollen. Es heißt, man solle die Münzen – angeblich eigenen sich dafür am besten 1-, 2- oder 5-Cent-Münzen – in der Hand aufwärmen und anschließend etwa auf dem Gartentisch verteilen.

Wann sind Wespen aktiv? Wespen sind besonders von Anfang Mai bis Ende September aktiv. Die Insekten ernähren sich vor allem von süßen Säften. Fleischhaltige Nahrungsmittel werden nicht für den Eigenbedarf abgeschleppt, sondern sind zur Verfütterung an die Larven vorgesehen, die eiweißreiche Nahrung benötigen.

Doch, dieser Trick funktioniert genauso wenig wie der mit dem braunen Papierknäuel, der Wespen aufgrund eines Bienennestes abhalten soll. Aber auch dieser Trick funktioniert nicht, um Wespen zu vertreiben, da die Tiere sich nicht nur auf optische Merkmale verlassen.

Rubriklistenbild: © Paul Zinken/dpa