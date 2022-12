Solarauto „Lightyear 0“ startet Serienproduktion – es lädt sich selbst auf

Von: Ulrike Hagen, Bjarne Kommnick

Das E-Auto Lightyear 0 lädt sich mit Solarzellen selbst auf – und schafft so bis zu 70 Kilometer kostenlose Reichweite. Im November startete die Serienproduktion.

Update vom 2. Dezember 2022: Die Serienproduktion des Elektroautos Lightyear 0 ist gestartet. Das Fahrzeug werde ab sofort im Werk von Valmet Automotive in Finnland gebaut, wie das Unternehmen mitgeteilt hatte. Damit startet die Produktion etwas später als geplant, ursprünglich sollte bereits im September Produktionsstart sein. Nach sechs Jahren der Entwicklung soll noch 2022 das erste kommerzielle Solar-Elektroauto weltweit an seinen Besitzer oder seine Besitzerin ausgeliefert werden.

Niederländisches Start-up-Unternehmen: Lightyear Sitz: Helmond/Automotive Campus Gründer und CEO: Lex Hoefsloot

„Neuartige Technologie“: Solar-Elektroauto Lightyear 0 startet in Serienproduktion

Zunächst plane das Unternehmen jedoch, nur ein Auto pro Woche zu produzieren. Im ersten Quartal 2023 soll die Produktion dann schrittweise hochgefahren werden, so Lightyear. „Wir haben in den letzten Jahren viele Meilensteine ​​erreicht, von großen Finanzierungserfolgen bis hin zu großartigen Partnerschaften“. Die Lieferketten seien trotz Rohstoff-Krise zuverlässig.

Das Solar-Elektroauto Lightyear 0 ist in die Serienproduktion gestartet. © Lightyear

Weiter heißt es: „Heute ist jedoch der bedeutendste und wahrscheinlich herausforderndste Meilenstein, den wir bisher erreicht haben“, erklärt Lex Hoefsloot, CEO und Mitbegründer von Lightyear am 30. November, den Tag des Produktionsstartes, über den Markteintritt mit „neuartiger Technologie“. Das sich selbst ladende Elektroauto soll jedoch nur ein Anfang in der Autolandschaft sein. Hoefsloot erklärt: „Wir sind vielleicht die Ersten, denen das gelingt, aber ich hoffe sehr, dass wir nicht die Letzten sind.“

Update vom 12. November 2022: Das Solar-Elektroauto „Lightyear 0“ hat das Goldene Lenkrad der „Autobild“ in der Kategorie Innovation gewonnen und holt damit seine erste Auszeichnung seit dem Start der Serienproduktion. „Nach einer Jury-Entscheidung und den Stimmen der Autobild-Leser wurde das Goldene Lenkrad in der Kategorie Innovation an Lightyear verliehen und von den beiden Mitbegründern des Unternehmens, Arjo van der Ham und Koen van Ham, entgegengenommen“, heißt es in einer Presseerklärung des Unternehmens.

Das E-Auto Lightyear 0 lädt sich mithilfe von Solarzellen selbst auf: Bis zu 70 Kilometer Reichweite bietet es so – komplett kostenlos. © @Lightyear One

Van der Ham erklärt: „Es ist unglaublich zu sehen, wie unsere innovativen Technologien für den Automobilsektor dazu geführt haben, dass wir nicht nur in den Niederlanden, sondern auch international so viel Unterstützung und Anerkennung für unsere Mission ‘saubere Mobilität für alle‘ erhalten“. Weiter erklärt er: „Wir sind stolz darauf, diese Trophäe mit ins Team zu nehmen und sind motiviert, die Menschen weiterhin mit effizienter Technologie zu überraschen, die zu einem saubereren Automobilsektor beiträgt.“

„Lightyear 0“: Solarauto geht in Serienproduktion – kostenlos Reichweite durch Sonne

Ursprungsartikel vom 17. Juni 2022: Helmond/Niederlande – Das von den niederländischen Gründern des Start-ups „Lightyear“ entwickelte E-Auto mit Solarantrieb sieht so gar nicht nach alternativer Garagen-Tüftlerei aus: Fünf Quadratmeter Solarzellen auf Motorhaube und Dach, eine beeindruckende Aerodynamik und obendrauf eine schicke Limousinen-Optik. Ganz anders als der Wagen, den eine Frau zu E-Auto umbaute, um Öl-Multis eins auszuwischen. Tatsächlich hat das nachhaltige Automobil jetzt eine Serienzulassung erhalten und wird noch 2022 in die Produktion gehen – wie das E-Auto Aptera inklusive kostenloser Reichweite dank Extra-Solarzellen.

Lightyear 0: Das erste Solar-Elektroauto in Serienproduktion fährt weite Strecken kostenlos

Viele E-Autos sind nicht nachhaltig, ein Batterie-Pass soll das ändern. Der jüngste Wurf von niederländischen Ingenieuren hingegen glänzt in Sachen Nachhaltigkeit. Nach sechsjähriger Entwicklungszeit stellte das Start-up „Lightyear“ das Solar-Auto Lightyear 0 vor. Das E-Auto mit einer Reichweite von 625 Kilometern kann ab sofort gekauft werden. Wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet, startet die Produktion des 2016 von Studierenden der TU Eindhoven ins Leben gerufene Projekt der Solarlimousine Lightyear zunächst in einer auf 946 Exemplare limitierten Kleinserie schon ab September in Finnland. Bereits im November 2022 sollen die ersten Fahrzeuge an Kundinnen und Kunden ausgeliefert werden.

E-Auto mit Stil und Fotovoltaik: „Aerodynamischstes Familienfahrzeug aller Zeiten“

Der nachhaltige Stromer ist anders als das sogar ohne Führerschein zu fahrende Mini-E-Auto mit Solardach ein komfortabler Viertürer mit Platz für fünf Personen auf 5,08 Meter Länge und 1,97 Meter Breite. Der Grund für seine komfortable Reichweite von 625 km ist übrigens nicht der 60 kWh große Akku, sondern die ausgetüftelte Aerodynamik des Fahrzeugs. „Das „aerodynamischste Familienauto, das je gebaut wurde“, schwärmen die Hersteller. Dazu verweisen sie auf die von Bridgestone eigens für den Lightyear 0 entwickelten Reifen mit extrem geringem Rollwiderstand. Die Maximalgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt bei 160 km/h.

Neues Solar-Elektroauto Lightyear 0 bietet jährlich bis zu 11.000 Kilometer Reichweite „geschenkt“ – durch Sonnenenergie

Die Solarzellen auf Dach und Motorhaube des Lightyear 0 bringen 70 km zusätzliche Reichweite, was im Alltagsgebrauch an sonnigen Tagen in der Stadt theoretisch null Betriebskosten bedeutet, denn der Wagen lädt sich über die Solarpanels im Fahren wie im Stehen quasi selbst auf. Auf das Jahr gerechnet, lädt das E-Auto laut Herstellerangaben so bis zu 11.000 Kilometern gratis über Sonnenenergie. Damit hat das E-Auto – zumindest in den Sommermonaten und für Kurzstreckenfahrer – das Potenzial, sich komplett autark zu versorgen – zum Nullkostentarif für Fahrerinnen und Fahrer.

Der Preis von Solar-E-Auto Lightyear 0 ist hoch – Nachfolgemodell soll ab 2024 nur noch 30.000 Euro kosten

Das (r-)evolutionäre Solar-Auto klingt nach einem nachhaltigen und zukunftsweisenden Projekt wie das Vorhaben in der Schweiz, Solardächer über Autobahnen zur Energiegewinnung zu bauen, oder die neu entwickelte Solarzellen, die Solarenergie ohne Sonne sogar nachts liefern. Er ist mit einem Preis von 250.000 Euro in der Erstauflage jedoch ein echtes Luxusgefährt. Doch wer Geduld hat, darf sich schon mal vorfreuen: „Lightyear“ tüftelt bereits an einem erschwinglichen Nachfolgemodell, das Ende 2024 für ca. 30.000 Euro auf den Markt kommen soll.