„Schreckliche Chefin“: Ganzes Team schmeißt hin – und haut aus Fenster ab

Von: Patrick Huljina

Der Wutanfall einer Chefin in den USA brachte das Fass für die Mitarbeiter eines Stadionkiosks zum Überlaufen. Alle kündigten und legten einen kuriosen Abgang hin.

Texas - Schlechte Arbeitsbedingungen, Stress mit dem Chef oder der Chefin, die Bezahlung: täglich kündigen viele Menschen ihren Job aus diversen Gründen. Damit ein ganzes Team auf einmal hinschmeißt, muss allerdings vieles zusammenkommen. In den USA machte ein ganzes Team den Laden dicht und kündigte, weil das Management schlecht mit den Mitarbeitern umging. Und aus Solidarität mit einem Kollegen, der nach 13 Jahren gefeuert wurde, hat auch der Rest eines Starbucks-Teams hingeschmissen. Eine Reddit-Nutzerin aus Texas berichtete von einem ähnlichen Fall.

Wegen fieser Chefin: Flucht durchs Fenster – ganzes Stadionkiosk-Team kündigt und haut ab

„Ich habe an einem Kiosk in einem Baseball-Stadion gearbeitet“, erklärte die Userin. Der Mindestlohn habe damals bei 5,15 Dollar pro Stunde gelegen, sie habe für ihre Arbeit 8 Dollar in der Stunde bekommen. Damit stand sie vergleichsweise gut da: Ein ganzes Supermarkt-Team schmiss wegen zu niedrigem Gehalt hin. Zudem seien die Arbeitszeiten im Stadionkiosk immer abends gewesen – „ein perfekter Job für eine High-School-Schülerin“. Eigentlich. Denn: „Unsere Chefin war schrecklich“, berichtete die Reddit-Nutzerin weiter.

„Unsere Chefin war schrecklich“: Ständige Wutanfälle – Reddit-Userin berichtet von Stadionkiosk-Job

Sie habe regelmäßig wegen diverser Kleinigkeiten Wutanfälle bekommen. An einem Abend fand in dem Stadion ein wichtiges Spiel mit vielen Zuschauern statt. Laut der Reddit-Nutzerin waren am Stadionkiosk zwei- bis dreimal so viele Gäste wie üblich. „Wir haben uns alle den Arsch aufgerissen, mehrere Aufgaben übernommen – alles ohne Pause“, berichtete sie.

Ein ganzes Stadionkiosk-Team hat in den USA hingeschmissen und ist durch ein Fenster geflüchtet. (Symbolbild) © Aflosport/IMAGO

Obwohl durchgehend jemand geputzt habe, sei man mit dem Saubermachen nicht hinterhergekommen. „Die Chefin kam drei bis vier Stunden zu spät – wie üblich – und hatte den größten Wutanfall aller Zeiten, weil der Boden nicht frisch gewischt war“, schrieb die Userin weiter. Die Chefin habe unter anderem gesagt: „Hört zu, ihr faulen Säcke! Jeder von euch bekommt heute nur den Mindestlohn bezahlt, weil ihr nicht in der Lage seid, sauberzumachen.“

„Wir legten alle unsere Schürzen ab“: Stadionkios-Team will abhauen – doch Chefin versperrt die Tür

Diese Ansage brachte das Fass zum Überlaufen – und löste laut der Reddit-Nutzerin eine Kettenreaktion aus: Das gesamte Bar-Personal des Kiosks habe auf der Stelle gekündigt – mitten in der Schicht, wie auch ein ganzes McDonalds-Team in Großbritannien. „Wir legten alle unsere Schürzen und Hüte ab und wollten gehen“, erzählte sie. Die Chefin sei daraufhin völlig ausgeflippt und habe sogar die Ausgangstür versperrt.

Koch türmt aus dem Fenster vor gemeiner Chefin – das ganze Team folgt ihm

Einer der Köche sei wegen der verschlossenen Tür schließlich aus einem Verkaufsfenster des Stadionkiosks geklettert – vor den Augen der mehr als 200 wartenden Gäste. Das restliche Personal sei ihm gefolgt und ebenfalls durch die Fenster geflüchtet. Fehlende Wertschätzung war auch der Grund, warum ein gesamtes Restaurant-Team in den USA kündigte. Die Reddit-Userin erklärte abschließend, ihre letzte Lohnabrechnung sei „natürlich verloren gegangen“, aber sie habe eine Beschwerde bei der zuständigen Behörde eingereicht.