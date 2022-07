Konzert wird abgebrochen – weil weiße Band Reggae spielt: „kulturelle Aneignung“

Von: Bjarne Kommnick

Ein Konzert der Band „Lauwarm“ muss abgebrochen werden. Der Vorwurf: fünf weiße Männer mit Dreadlocks dürfen keinen Reggae spielen. Nun toben Debatten.

Bern – Eigentlich wollten die Musiker von „Lauwarm“ nur für eine Band, die kurzfristig abgesagt hatte, einspringen. Doch dann wurde der Auftritt zu einem Debakel. Denn die Band musste ihr Konzert in der Brasserie Lorraine in Bern frühzeitig beenden, verschiedene Besucherinnen und Besucher hätten laut Veranstalter „Unwohlsein“ geäußert. Der Vorwurf lautet kulturelle Aneignung, das Problem für einige Gäste: Fünf weiße Männer, die teilweise Dreadlocks tragen und Reggae-Musik spielen. Im Netz entfachte deshalb nun eine Diskussion, bei der auch Schlagersänger Roberto Blanco eine nicht unwichtige Rolle spielt.

Gemeinde Bern Höhe 540 m Fläche 51,6 km² Bevölkerung 133.115

Veranstalter bricht Konzert weißer Musikern ab, weil sie Reggae spielen: „Unwohlsein“ bei Publikum

Nachdem mehrere Beschwerden eingegangen war, brach die Veranstalterin, die Genossenschaft Brasserie Lorraine, das Konzert in der Pause ab: „Während des Konzerts kamen mehrere Menschen unabhängig voneinander auf uns zu und äußerten Unwohlsein mit der Situation“, heißt es in einer Stellungnahme. „Es ging dabei um die Thematik ‚kulturelle Aneignung‘. Nach einem Gespräch mit der Band haben wir uns zusammen dafür entschieden, das Konzert abzubrechen.“

Weil die Zuschauer von „Lauwarm“ siclh durch das Verhalten der Band unwohl gefühlt haben, musste das Konzert abgebrochen werden. © lauwarm_music / instagram

Die linksalternative Genossenschaft entschuldigte sich daraufhin „bei allen Menschen, bei denen das Konzert schlechte Gefühle ausgelöst hat.“ Weiter heißt es: „Unsere Sensibilisierungslücken und die Reaktion von vielen Gästen auf das Abbrechen des Konzertes haben uns wieder einmal gezeigt, dass das Thema emotional geladen ist und wir zusammen reden und einander zuhören müssen.“

Band reagiert „Entsetzt“ auf Vorwürfe: „Uns Rassismus und Diskriminierung vorzuwerfen, ist daneben“

Uns auch die Band reagierte bereits auf die Vorwürfe. Demnach hätten die Musiker von Lauwarm „überrascht und entsetzt“ auf die Vorwürfe reagiert, wie „20min.ch“ berichtet hatte. „Die Stimmung war super“, erklärte Band-Mitglied Dominik Plumettaz. „Ich habe von kultureller Aneignung noch nie gehört, ich wusste gar nicht, was das ist. Wir waren zuvor noch nie mit diesem Vorwurf konfrontiert“, so Plumettaz. „Wir sind keine Rassisten. Ich habe Vorfahren aus Afrika. Einer in unserer Band, der Dreadlocks hat, hat eine dunkelhäutige Frau und ganz viele Freunde aus afrikanischen Ländern. Uns Rassismus und Diskriminierung vorzuwerfen, ist daneben.“

Und auch das Netz stimmt der Band zu. Deshalb trendet derzeit auch der Name Roberto Blanco auf Twitter. Mittlerweile häufen sich Posts, die darauf zum Inhalt haben, dass der Sänger keinen deutschen Schlager singen dürfte, wenn Lauwarm kein Reggae-spielen darf. Weit hergeholt und gefährlicher Vergleich oder berechtigte Kritik?

Netz zerreißt auf Konzert-Abbruch: „Darf Roberto Blanco nun auch keinen Schlager mehr singen?“

Ein Nutzer schreibt: „Darf Roberto Blanco nun auch keinen Schlager mehr singen, weil er nicht weiß ist?“. Auch ein anderer fragt: „Was sagt eigentlich Roberto Blanco dazu? Darf er noch deutschen Schlager singen?“ Ein weiterer User schreibt, dass Blanco gar die „kartoffeligsten aller Kartoffellieder“ singen würde. Eine ähnliche Debatte entfachte erst zuletzt, als Friday for Future eine Künstlerin mit Dreadlocks ausgeladen hatte – ebenfalls unter dem Vorwurf der kulturellen Aneignung.

„Das können nur Menschen sein, die keine anderen Probleme haben“: Vielen geht Konzertabbruch zu weit

Ein Kommentar schießt sogar gegen den Veranstalter: „Brasserie ist übrigens eine Begrifflichkeit aus dem nördlichen Frankreich. Ich fühle mich extrem ‚unwohl‘, dass die Brasserie Lorraine in Bern diesen Begriff verwendet und damit kulturelle Aneignung praktiziert“. Eine andere Nutzerin schreibt: „Das können nur Menschen sein, die keine anderen Probleme haben“.

Es gibt viele Bereiche, in denen kulturelle Aneignung verhindert werden sollte. Jedoch scheint sich das Netz bei diesem Thema nahezu einig zu sein: Die Vorwürfe sind überzogen. Bei anderen Dingen sieht das anders aus: So sollte zum Beispiel wegen Racial Profiling auf das Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ verzichtet werden. Auch der Begriff „Curry“ gilt mittlerweile als rassistisch. Auch zu Fasching sollte auf einige Kostüme wegen kultureller Aneignung verzichtet werden.