„Und das ist der Black Friday?“: Kaufland-Kunde wundert sich am Schnaps-Regal

Von: Armin T. Linder

Rapide Rabatte überall! Das ist der Ruf des Black Friday. Ein Kaufland-Kunde machte allerdings am Schnaps-Regal eine andere Erfahrung.

Dresden - Am Black Friday muss doch alles supermegabillig sein! Mit diesem Gedanken dürften viele in diesen 25. November gestartet sein. Tatsächlich gab es auch prompt spannende Schnäppchen. Dennoch ist Vorsicht geboten: Nicht alles, bei dem Prozente dabeistehen, ist auch tatsächlich günstig. Und bei Fake-Shops droht sogar noch größeres Ungemach.

Nicht allzu unerfreulich, aber auch nicht allzu erhellend, was den Preis angeht, fiel am Black-Friday-Mittag der Kaufland-Besuch eines Twitter-Nutzers am Schnapsregal aus, berichtet tz.de. Er zückte gleich die Handy-Kamera, um seine Entdeckung mit der Weltöffentlichkeit zu teilen. Denn das vermeintliche Angebot, das Kaufland da aufrief, ist ganz und gar nicht Black-Friday-like.

Kaufland-Kunde wundert sich: „Und das also ist dieser sogenannte Black Friday?“

In knalligem Rot ist dort ein Schild zu sehen. „Hergestellt in Sachsen“ steht geschrieben, dazu das Kaufland-Logo plus „Aus der Werbung“ mit großem Ausrufezeichen. Doch die Ermäßigung ist all das Bohei nicht wert. Denn die 0,7-Liter-Flasche Weinbrand kostet 3,99 Euro - exakt ein Prozent weniger als zuvor, als der Preis 4,05 Euro betrug, wie in weit kleineren Ziffern zu lesen ist. Dazu fällt dem Kaufland-Kunden nur noch diese Frage ein: „Und das also ist dieser sogenannte #BlackFriday?“

Ob das Foto wirklich aktuell ist, ist nicht bestätigt - zumal ein Oktober-Datum darauf zu lesen ist, aber es ist dennoch gut möglich, dass das Schild in der Kaufland-Filiale immer noch hängt. Sei‘s drum: Für einen Schmunzler in der Twitter-Welt ist es allemal gut. „Inflation. Sorry“ und „Das blackeste Black“ lachen die Nutzer in den Kommentaren.

Für die merkwürdigen Preise auf manchem Supermarkt-Schild gibt es übrigens noch andere mögliche Hintergründe - denn es handelt sich oft gar nicht um ein wirkliches Angebot. Über die Vorschriften, die den seltsamen Auswüchsen zugrunde liegen können, haben wir unter anderem hier aufgeklärt. (lin)