Häftling verklagt Schweiz: Veganes Essen ist nun Menschenrecht

Von: Bjarne Kommnick

Weil ein Inhaftierter in der Schweiz kein veganes Essen bekommt, zieht er vor Gericht. Nun stimmt ihm sogar der Gerichtshof für Menschenrechte zu.

Bern – Die Schweiz musste sich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verantworten, weil das Land einem veganen Gefangenen, einem Patienten in einer forensischen Einrichtung, keine vegane Nahrung zur Verfügung gestellt hatte, wie „theguardian.com“ berichtet. Dagegen hat der inhaftierte, namentlich nicht genannte Tierschützer geklagt. Das Gericht gab ihm nun recht und fordert die Schweiz auf, zu handeln.

Mann mit „fehlender Reue“ klagt gegen nicht-vegane Nahrung im Gefängnis

Der Gefangene, ein Tierschützer aus der Schweiz, ist 2018 als 28-Jähriger in das Genfer Gefängnis Champ-Dollon für elf Monate in Untersuchungshaft gekommen. Ihm werden Einbrüche und Vandalismus an Schlachthöfen, Metzgereien und Restaurants in der Westschweiz vorgeworfen. Die kantonalen Richter trauten dem Mann aufgrund von „Unwissenheit und fehlender Reue“ sogar eine Wiederholungsgefahr zu.

Das Genfer Champ-Dollon-Gefängnis hat einem Inhaftierten kein veganes Essen zur Verfügung gestellt. © dpa/Martial Trezzini

Veganer isst in Haft nur noch Reis und Kartoffeln – und gewinnt Klage gegen Gefängnis

Bereits kurz nach seiner Inhaftierung habe der Häftling dann einen Antrag auf veganes Essen gestellt, dem das Gefängnis jedoch nicht nachgekommen sei. Also habe er keine andere Möglichkeit gehabt, als sich in seiner Gefängniszeit von Beilagen wie Reis und Kartoffeln zu ernähren. Eine Behandlung mit Vitamin B12 habe er abgelehnt. Viele Orte sind noch nicht wirklich Veganer-freundlich, eine Veganerin, die auf einem Flug veganes Essen bestellte, bekam sogar nur Wasser serviert.

Veganes Essen im Gefängnis: Gerichtshof zerschlägt Urteil von Schweizer Bundesgericht

Später attestierten Ärzte dem Mann sogar Eisenmangel, Hämorrhoiden und Verstopfung. Ein schriftlicher Antrag auf Änderung der Ernährungsregelung wurde vom Gefängnis abgelehnt, das erklärte, es habe bereits „Maßnahmen ergriffen, damit der Gefangene von einer Ernährung profitieren kann, die seinen Überzeugungen so nahe wie möglich kommt“.

Der heute 32-jährige Mann akzeptierte das jedoch nicht und ist deshalb bis vor das Schweizer Bundesgericht gezogen, das eine Berufung des Klägers in einer Entscheidung der Vorinstanz abgelehnt hatte. Die Reaktion des überzeugten Veganers: Er zog mit seinem Anwalt bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ein Teil des Europarates ist, nicht jedoch der EU. Ein anderer ehemals Inhaftierter, der das Gleiche in einem Schweizer Gefängnis erlebt hatte, schloss sich dieser Klage an.

„Recht auf Gewissensfreiheit“: Oberstes Gericht beschließt veganes Essen im Gefängnis

Der Gerichtshof, der normalerweise 95 Prozent aller ihm vorgelegten Fälle abweist, gab den Veganern recht. In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung forderte das Gericht den Schweizer Staat ausdrücklich auf, zu prüfen, ob das Genfer Gefängnis gegen Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen hat. Der Artikel besagt, dass jeder „das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“ hat, immerhin gebe es bereits das Recht auf religiös angepasste Nahrung.

Das Urteil könnte wegweisend sein. Der Fall hat besonders für die Westschweiz, in der „Antispeziesismus“ eine große aktivistische Bewegung ist, eine große Bedeutung. „Antispeziesismus“ beruht auf der Idee, dass die systematische Klassifizierung eines Tieres kein geeignetes Kriterium für die Art und Weise darstellt, wie es behandelt werden sollte – und ist unter Tierschützern und Veganern verbreitet. Dennoch schwören viele in der Schweiz weiter auf tierische Produkte, wie ein Fall zeigt, bei dem eine Schweizer Volksversammlung eine „zu nervige“ Veganerin nicht einbürgern wollte.

Das Urteil des Straßburger Gerichts, das zuletzt auch britische Abschiebeflüge verhindert hatte, könnte aber auch weitreichende Konsequenzen für die Ernährungsversorgung in Gefängnissen und Krankenhäusern in den 46 Mitgliedsstaaten des Europarates haben, die rund 700 Millionen Menschen repräsentieren.