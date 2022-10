Hängebauchschwein Jakob und Gans Hansi verbindet tiefe Freundschaft und eine gemeinsame Geschichte

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Dass ungewöhnliche Tierfreundschaften eine Bindung fürs Leben bedeuten können, beweisen Hängebauchschwein Jakob und Gans Hansi.

Nicht nur Menschen schätzen die Gesellschaft anderer Lebewesen. Auch Tiere freuen sich über die Nähe und den Kontakt zu anderen. Dass es sich dabei aber nicht immer nur um Artgenossen handeln muss, beweisen unzählige ungewöhnliche Tierfreundschaften. So auch die ganz besondere Verbindung zwischen Hängebauchschwein Jakob und Gans Hansi, berichtet Landtiere.de.

Hängebauchschwein Jakob und Gans Hansi: Tiefe Freundschaft und eine gemeinsame Geschichte

Beste Freunde und eine gemeinsame Geschichte: Hängebauchschwein Jakob und Gans Hansi. © Instagram (Gut Aiderbichl)

Jakob und Hansi könnten unterschiedlicher kaum sein: Jakob ist ein Hängebauchschwein, mit ein paar Borsten und einem Ringelschwanz ausgestattet, entdeckt er die Welt auf vier Beinen. Hansi hingegen besticht durch ein graues Federkleid, einen waagerechten Schwanz und ist als waschechte Pommerngans auf zwei Beinen unterwegs. Kennengelernt haben sich die beiden bei ihren Vorbesitzern. Dort durften sie im Familienhaus leben. Zu Hause kuschelt auch ein Otter mit einem Kätzchen, weil er ohne sie nicht einschlafen kann.

Jakob marschierte lediglich für seine Notdurft nach draußen und auch Gans Hansi lebte Tag und Nacht in den vier Wänden. Zumindest so lange, bis eine zweite Gans ihm Gesellschaft leisten sollte. Von da an hieß es für beide Gänse: ab nach draußen in den Garten. Als Hansis Artgenosse jedoch stirbt, sucht er bei Hängebauchschwein Jakob Anschluss, Nähe und Freundschaft. Und die bekommt er. Von nun an sind beide beste Freunde und unzertrennlich. Eine innige Freundschaft verbindet auch einen Affe und eine Katze.

Hängebauchschwein Jakob und Gans Hansi müssen ein neues Zuhause finden

Als ihre Besitzer erfahren, dass das Haus, in dem sie leben, einsturzgefährdet ist, müssen Jakob und Hansi jedoch so schnell wie es geht ausziehen. Aber wer nimmt schon ein Schwein und eine Gans bei sich auf? Die gemeinsame Zeit von Jakob und Hansi droht plötzlich zu enden. Doch sie haben Glück. Gut Aiderbichl nimmt die beiden ungewöhnlichen Freunde auf und berichtet darüber auf Instagram und ihrer Homepage. In ihrem neuen Zuhause können Jakob und Hansi zusammen bleiben und sogar noch neue Freunde dazu gewinnen. Beste Freunde sind auch Katze und Kuh, die am liebsten kuscheln.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

Sissi und Dieter zum Beispiel sind die neuen Freunde von Hansi, mit denen er am liebsten über die Wiesen von Gut Aiderbichl in Iffeldorf watschelt. Aber auch Jakob ist in bester Gesellschaft bei seinem noch sehr schüchternen und ängstlichen Artgenossen Charly. Und wer weiß, vielleicht kann Jakob Charly ein Sicherheitsgefühl vermitteln, ihm dabei helfen Vertrauen zu fassen und einfach nur für ihn da sein. Genau wie er auch für Gans Hansi eine wichtige Stütze ist.