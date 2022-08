Golden Retriever ist bester Freund von Kalb – Wiedersehen geht ans Herz

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Das ist wahre Freundschaft. Als Blanáid May mit ihrem Hund spazieren geht, trifft sie auf zwei tierische Freunde und macht sofort ein Video.

Irland – Wenn zwei unterschiedliche Tierarten zueinanderfinden, ist das immer etwas, dass uns Menschen im Herzen tief berührt. Eine wirklich entzückende Freundschaft hat Blanáid May mit ihrem Handy gefilmt und auf TikTok hochgeladen. Der Clip ist schon etwas älter, geht jedoch zurzeit ziemlich durch die Decke und wurde schon millionenfach bewundert, wie Landtiere.de berichtet.

Golden Retriever und Kalb verbindet tiefe Freundschaft – nach Monaten treffen sie sich wieder

Was für ein rührendes Wiedersehen. Der Goldie und das Kalb lieben sich heiß und innig. © TikTok (blanaidmay)

Die Rede ist von der außergewöhnlichen Freundschaft eines Golden Retrievers zu einem Kalb. Sie lernten sich auf einer Farm in Irland kennen und hatten sofort einen besonderen Draht zueinander. Doch dann wurden sie für etwa drei Monate getrennt und konnten sich nicht mehr sehen. Wie das Schicksal so will, hat Blanáid May genau den Moment eingefangen, indem sich beide nach dieser langen Zeit endlich wiedertreffen. Um seiner Freundin näher zu sein, springt der Hund auf einen Steinvorsprung und legt sich ganz leise hin. Liebevoll schleckt das Kalb über seine Schnauze. Genauso herzig, wie sich diese Kuh um eine Katze kümmert.

Golden Retriever und Kalb verbindet tiefe Freundschaft – „zwei bekannte Seelen sehen sich wieder“

Das ungewöhnliche Paar lässt sich in ihrer Wiedersehensfreude von nichts und niemanden ablenken. Auch nicht als Blanáid May mit ihrem eigenen Hund, einem Cockapoo um die Ecke kommt. Die junge Frau wird neugierig und erkundigt sich daraufhin bei der Besitzerin Magdalena Klubczuk. Und so erfährt sie die ganze Geschichte, die dahinter steckt.

Hunderassen: Die zehn mit dem stärksten Biss Fotostrecke ansehen

Die innige Szene der Freundschaft hat im Netz unzählige Kommentare ausgelöst. Womöglich auch dadurch, dass der Clip mit wunderschönen Worten untermauert wurde. So heißt es: „Wenn du die Liebe deines Lebens triffst, steht die Zeit still.“ Daraufhin antworten einige: „Das sind zwei Seelen, die sich aus einem früheren Leben kennen und jetzt wieder getroffen haben.“ Andere meinen, dass es „keine Rolle spielt, welcher Tierart man angehört, um sich zu lieben“. Anbei weitere Kommentare:

„Was sagt uns das? Tiere haben auch Gefühle, wir sollten aufhören sie zu essen.“

„Bitte nicht die Kuh 🐄 schlachten 🥺 sie hat auch Gefühle, wie man sieht, mit dem Hund 🐕 ist der größte Beweis!🐄 + 🐕 = ❤🤗“

„Wahre Liebe + Freundschaft 😅“

„Das ist eine viel schönere Liebesgeschichte als in Twilight.“

„Das ist so wunderschön anzusehen. Warum sollte man den einen essen, und den anderen nicht? 💚❤️💚❤️🌱🌱“

„Wie zauberhaft das ist. 🥰🥰🥰🥰“