Gegen Waldbrände: Airbus macht Militärtransporter zu Löschflugzeug

Von: Marcel Prigge

Der Flugzeugbauer Airbus hat eine Erweiterung für das Militärflugzeug des Typs A400M entwickelt: Es könnte so als Löschflugzeug bei Waldbränden eingesetzt werden. Ein Tank soll 20 Tonnen Wasser aufnehmen können – mehr als dreimal so viel, wie bei anderen Löschflugzeugen. © @Airbus

Die Waldbrände in Europa wüten, Löschflugzeuge fehlen: Airbus gelang es, den Militärtransporter A400M dafür einsetzbar zu machen: mit 20 Tonnen Wasser an Bord.

Berlin/Madrid – Der Kampf gegen die Waldbrände in Europa und in Deutschland gehen weiter. Während in Deutschland zunehmend das Flammen-Meer in der Sächsischen Schweiz wütet, lodern die Flammen auch in Südeuropa. Spanien meldet sogar das verheerendste Waldbrand-Jahr aller Zeiten. Und die Lage scheint recht aussichtslos zu sein. Denn häufig fehlen zur richtigen Brandbekämpfung die Mittel. Der Flugzeugbauer Airbus zeigt jetzt Initiative – und baut einen Militärtransporter zu einem Löschflugzeug um.

Löschflugzeug von Airbus: Militärflugzeug A400M gegen die Waldbrände in Europa

Die Waldbrände in Europa und Deutschland haben in diesem Sommer aufgrund der Hitzewelle bereits verheerende Schäden angerichtet. Und die Anzahl der Brände steigt immer weiter an – während das Kontingent von Löschflugzeugen in Europa stark begrenzt ist. Und auch an Löschhubschraubern fehle es, so ein Experte. Quasi kein EU-Land ist ausreichend für eine solche Extremsituation wie die derzeitige gerüstet. Der Flugzeugbauer Airbus reagiert und funktioniert den Militärtransporter A400M zu einem Löschflugzeug um. Die Maschine ist in der Lage, unter zehn Sekunden 20 Tonnen Wasser abwerfen.

Umgebaute A400M gegen Waldbrände: 20 Tonnen Wasser in unter zehn Sekunden

Für unkonventionelle Techniken und Versuchen ist Airbus bekannt: So hob in Bremen ein Flieger von Airbus mit Biosprit ab. Nun erprobt der Flugzeugbauer eine umgebaute A400M. In Zusammenarbeit mit der spanischen Luftwaffe, den europäischen Brandschutzbehörden und dem spanischen Ministerium für Ökologischen Wandel und Demografie wurde der Flieger bereits erfolgreich in Spanien getestet.

Wie Airbus mitteilte, warf das mit einem Wassertank ausgestattete Militär-Transportflugzeug auf einer Flughöhe 50 Meter und einer Fluggeschwindigkeit etwa 230 km/h bis zu 20 Tonnen Wasser in unter zehn Sekunden ab. Ein solcher Wassertank könne jetzt auch in jeder Maschine der A400M-Flotte eingesetzt werden.

Militärflugzeug gegen Waldbrand: Drei Mal so viel Wasser wie vom beliebtesten Löschflugzeug

Derzeit sind die Maschinen von Canadair die am häufigsten eingesetzten Löschflugzeuge – sie können bis zu 6000 Liter Wasser abwerfen. Da dies gerade einmal rund ein Drittel der von Airbus angegebenen Wassermenge ist, könnte der neue Umbau die Waldbrandbekämpfung entscheiden voranbringen. Einen Nachteil hat die Airbus-Maschine jedoch: Die A400M kann kein Wasser aus Seen oder dem Meer aufnehmen. Sie muss vom Boden aus befüllt werden.

Airbus feilt weiter an A400M: Weitere Erprobungen und Serienversion angekündigt

Wie Mike Schoellhorn, CEO von Airbus Defence and Space laut Focus mitteilte, sei die Entwicklung der Feuerlöschausrüstung ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen von Airbus zu einer nachhaltigeren und sicheren Welt beizutragen. Er sei überzeugt, dass die umgebaute A400M eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Waldbrände beitragen kann.

Die Erprobung der A400M als Löschflugzeug geht derweil weiter. So soll die Wasserabwurfmenge und -zeit optimiert werden. Auch eine Erprobung bei Nacht soll erfolgen. Außerdem hat Airbus bereits die Entwicklung einer Serienversion angekündigt.