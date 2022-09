Frau überfällt Bank – sie will nur ihr eigenes Erspartes: keine Anzeige

Wirtschaftliche Nöte im Libanon

Eine Frau im Libanon erbeutet bei einem bewaffneten Banküberfall 13.000 Dollar. Das Geld ist ihr eigenes. Die Bank wollte es zuvor nur in kleinen Raten auszahlen.

Beirut – Eine unglaubliche Geschichte eines Banküberfalls, der ohne Festnahme oder Anzeige endet und bei dem fast nichts ist, wie es scheint: Im Libanon hat eine junge Frau mit einer Waffe eine Bank überfallen, Geiseln genommen und 13.000 Dollar erbeutet. Soweit so normal, denken jetzt Kleinkriminelle. Doch Sali Hafiz wird für ihren Einbruch wie eine Heldin gefeiert. Denn: Das Geld stammt von ihrem eigenen Konto, die Waffe war ein Spielzeug und der Grund für die Nottat ist ein allzu menschlicher. Weil sich ihre Schwester einer kostspieligen Krebsbehandlung unterziehen muss, brauchte die Libanesin dringend Geld – doch die Bank bot ihr nur eingeschränkten Zugang zu ihrem eigenen Konto.

Verzweifelte Frau überfällt Bank, um an ihre eigenen Ersparnisse zu kommen

Grund dafür ist, dass im Libanon aktuell eine der schwersten Wirtschaftskrisen aller Zeiten herrscht. Die Wirtschaftskraft des Lands im Mittleren Osten ist innerhalb kürzester Zeit um fast 60 Prozent eingebrochen und rund 80 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Aufgrund der übersichtlichen Ressourcen haben Banken Auszahlungslimits festgelegt: Durchschnittlich bekommt ein Kontoinhaber im Monat nur 200 Dollar seines Geldes ausgezahlt.

+ Ein libanesischer Polizist steht neben einem Bankfenster Wache. Nicht nur in der Hauptstadt Beirut mehren sich die Fälle, in denen Bankkunden die Filialen überfallen, um an ihr eigenes Geld zu kommen. © Hussein Malla/dpa

Frau hatte 20.000 Dollar angespart – libanesische Bank will Geld nur in kleinen Raten auszahlen

Doch Sali Hafiz hatte 20.000 Dollar angespart – und brauchte die dringend, um für die Krebsbehandlung ihrer Schwester zu zahlen. Nachdem sie dem Bank-Manager die Situation erklärte und ihn anflehte, ihr Geld freizugeben, beharrte der trotzdem auf dem 200-Dollar-Limit. Für den angebotenen Wechselkurs sei das nicht mal genug, um für die tägliche Injektion ihrer Schwester zu zahlen, erklärte Hafiz dem libanesischen Fernsehsender Al Jadeed News. „Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich war am Ende meiner Möglichkeiten angekommen“, beschrieb sie ihre Verzweiflung.

Banküberfall aus Verzweiflung: Frau braucht dringend Geld für krebskranke Schwester

Also schnappte sich Sali Hafiz am Mittwoch, 14. September 2022, die Spielzeugpistole ihres Neffen, stürmte die Bank, sprang auf einen Schreibtisch und verlangte die zugegebenermaßen etwas unkonventionelle Abhebung von ihrem Konto – immerhin 13.000 Dollar ihres 20.000-Dollar-Ersparten bekam sie ausgezahlt. Viel Geld, das die Frau – im Gegensatz zu einem Jugendlichen in Bayern, der Tausende Euro Bargeld fand und verprasste – für einen wichtigen Zweck brauchte.

Weil sich zum Zeitpunkt des Überfalls jedoch Kunden in der Filiale befanden, entwickelte sich eine Geiselsituation. Vor dem Gebäude sammelten sich derweil viele Schaulustige und Aktivisten – denn viele von ihnen unterstützen das Vorgehen der jungen Frau und jubelten ihr sogar zu.

Militante Bankkunden und einsichtige Kreditunternehmen: Chaotische Verhältnisse im Libanon

Denn Schicksale wie die von Sali Hafiz haben zugenommen und viele Leute haben Sympathien – auch für die Vereinigung „Aufschrei der Bankkunden“, die sich genau für solche Menschen einsetzt. Auch bei Hafiz‘ Banküberfall waren sie dabei und halfen mit. „Was hier passiert ist, ist, dass sich eine Bankkundin genommen hat, was ihr gehört“, erklärte ein Mitglied der Gruppe später und unterstrich, dass man zuvor jahrelang bei den Gesetzgebern gefleht und gebettelt hätte, Änderungen herbeizuführen.

Bank erstattet keine Anzeige: chaotische Verhältnisse im Libanon Ursache

Auch die Bank schien nicht völlig verständnislos zu sein, denn festgenommen oder angezeigt wurde die verzweifelte Kontoräuberin nach ihrer Aktion nicht. Hier lässt sich im krisengeschüttelten Libanon ein Muster erkennen: Mitte August überfiel ein 42-Jähriger im Westen von Beirut in einer ähnlichen Notsituation ebenfalls eine Bank. Auch er verließ die Filiale mit tausenden Dollar seines eigenen Kontos. Zwar wurde der Mann im Anschluss festgenommen, doch nachdem die Bank keine Klage erhoben hatte, wurde er freigelassen und blieb straffrei. Straffrei und im Besitz des Geldes blieben auch tausende Kunden der Santander Bank, als das Kreditinstitut irrtümlicherweise 150 Millionen Euro zu viel ausschüttete.

Sali Hafiz ist nun erstmal untergetaucht. In einem Facebook-Post berichtet sie davon, sich auf den Weg in die Türkei machen zu wollen. Die Option des Abtauchens wählte übrigens auch ein Mann, dem 330-mal so viel Gehalt ausgezahlt wurde wie geplant – sein Arbeitgeber suchte vergeblich nach dem Überbezahlten.

