Frau absolviert 150 Fahrprüfungen – und verdient damit 31.000 Euro

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Eine Frau absolvierte für andere Fahrschülerinnen über 150 Fahrprüfungen – gegen Bezahlung. Sie verdiente sich damit rund 31.000 Euro. Dann flog der Schwindel auf.

Llanelli – Inderjeet Kaur aus dem walisischen Llanelli hat innerhalb von zwei Jahren über 150 Fahrprüfungen in Großbritannien absolviert. Doch nicht etwa, weil die 30-Jährige so viele Anläufe für ihren eigenen Führerschein gebraucht hätte, sondern stets unter falschen Namen, um sich damit Geld zu verdienen, wie die BBC berichtet. Kaur habe Fahrschülerinnen mit Prüfungsangst angeboten, deren Prüfung zu übernehmen und für sie zu absolvieren.

Stadt: Llanelli Bevölkerung: 49.591 Traditionelle Grafschaft: Carmarthenshire Land: Wales

Frau absolviert 150 Fahrprüfungen – und verdient damit 27.000 Euro

Demnach hätten zwischen 2018 und 2020 mehr als 150 Fahrschülerinnen das Angebot der Frau in Anspruch genommen. Insgesamt habe Kaur in diesem Zeitraum mit ihrer illegalen Dienstleistung rund 27.000 britische Pfund verdient, wie die britische Polizei mitteilte. Das sind umgerechnet knapp 31.000 Euro.

Eine Frau aus Wales hat mehr als 150 Fahrprüfungen für verschiedene Fahrschülerinnen absolviert. © WavebreakmediaMicro / imago

Fahrprüfungen für Prüfungsängstliche: Prämie nur im Erfolgsfall

Die Fahrprüfungen, die oft mit hohen Kosten verbunden sind, absolvierte Kaur in den britischen Städten Swansea, Carmarthen, Birmingham und London. Je Fahrprüfung forderte sie rund 700 bis 800 britische Pfund (etwa 800 bis 900 Euro), jedoch mussten Kundinnen nur im Erfolgsfall zahlen. Ihre Klientel waren Frauen mit Prüfungsangst, die optisch Ähnlichkeiten mit der 30-Jährigen haben und mindestens einmal durch die Fahrprüfung gefallen sind, wie eine Frau aus Großbritannien, die 800 Kilometer gereist ist, nur um durch die Fahrprüfung zu fallen.

Frau übernimmt Fahrprüfung von 150 Schülerinnen – Prüfer schöpft Verdacht

Erst als ein Fahrprüfer einen Verdacht schöpfte – womöglich, weil er die „Fahrschülerin“ bereits unter anderem Namen geprüft hatte – fliegt ihre Masche auf. Die Polizei in Südwales habe daraufhin die Ermittlungen eingeleitet. Dabei hatten es die Ermittlerinnen und Ermittler nicht mit einer Unbekannten zu tun. Bereits vor einigen Jahren musste Kaur eine achtmonatige Haftstrafe für ähnliche Verbrechen absitzen.

„Lebensgefährlich“: Frau absolviert 150 Fahrprüfungen in zwei Jahren

Der Ermittlungsbeamte, Detective Chief Inspector Steven Maloney, sagte, dass ihre Handlungen unschuldige Verkehrsteilnehmer gefährden würden, da sie „ungelernten und gefährlichen Autofahrern“ geholfen hatte, offizielle Führerscheine, die man laut Anwalt übrigens als Autofahrer zu Hause lassen soll, zu erhalten. Mit ihrer Festnahme hätten die Beamtinnen und Beamten erreicht, „dass wir unqualifizierte Fahrer von der Straße fernhalten können“. Auch die Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), die für die Fahrprüfungen in Großbritannien zuständige Behörde, sagte, dass in betrügerischer Absicht erworbene Führerscheine „Leben in Gefahr bringen“ und annulliert werden.

Gericht verurteilt Prüfungs-Betrügerin zu hoher Geldstrafe oder Gefängnis

Das Gericht verurteilte Kaur zu einer Strafe in Höhe von 27.614 britischen Pfund, die sie innerhalb von drei Monaten zahlen muss. Andernfalls droht ihr eine einjährige Gefängnisstrafe. Der Richter erklärte, dass es dabei sogar noch nachsichtig entschieden habe, weil die Verurteile die alleinerziehende Mutter eines kleinen Kindes sei. Die Strafe hätte aufgrund ihrer Vorstrafe demnach auch deutlich härter ausfallen können.