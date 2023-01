Forscher lösen Jahrhunderte altes Rätsel der Menschheitsgeschichte

Von: Fabian Raddatz

Jahrhunderte lang war diese Technik der Römer ein Rätsel, doch nun haben Wissenschaftler es geknackt. Es könnte auch heutige Methoden revolutionieren.

Rom – Diese Frage beschäftige Forscher auf der ganzen Welt – und das zum Teil ein Leben lang: Wie haben es die alten Römer geschafft, dass ihr Beton Jahrhunderte überdauerte, während moderner bereits nach wenigen Jahren zerbröckelte? Einem internationalen Team aus Wissenschaftler ist nun gelungen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Das Kolosseum in Rom ist nur eines der Beispiele der beeindruckenden Baukunst der alten Römer.

Jahrzehntelang hat das Forscher-Team, bestehend aus Wissenschaftlern der Harvard-University und des MIT, aus Italien und aus der Schweiz, gebraucht, um das Rätsel zu knacken. Doch was sie herausgefunden haben, könnte jetzt sogar die Bau-Techniken der Zukunft revolutionieren.

Forscher lösen Jahrhunderte altes Rätsel der Menschheitsgeschichte: Die Römer und ihr Beton

Die alten Römer waren Meister im Bauen. Sie legten riesige Straßen-Netze an, errichteten Amphitheater und Häfen, bauten sogar Aquädukte. Einige ihrer Bauwerke überdauern bis heute. Das Pantheon in Rom wurde im Jahr 125 erbaut – und es steht immer noch. Einige Aquädukte versorgen Rom sogar bis zum heutigen Tag mit Wasser.

Das Pantheon in Rom wurde 125 n. Chr. eröffnet. Und es steht noch heute.

Für viele ihrer Bauwerke griffen die antiken Römer auf Beton zurück. Doch wie war das möglich, einen Baustoff zu erschaffen, der Jahrhunderte überdauert – Gezeiten und Naturgewalten Stand hält – während Beton der heutigen Zeit höchstens einige Jahrzehnte hält?

Geheimnis gelüftet: Machte Asche den Beton der Römer so unverwüstlich?

Diese Frage beschäftigte Forscher auf der ganzen Welt, manchmal ihr Leben lang. Einem internationalen Forscher-Team ist es nun gelungen, das Jahrhunderte alte Rätsel des schier unverwüstlichen Römer-Betons zu lösen. Ihre Ergebnisse sind am Freitag, 6. Januar 2023, im Wissenschaftsmagazin Science Advances erschienen.

Admir Masic, einer der Haupt-Autoren und Professur am berühmten MIT, sagt, dass die Wissenschaft in dieser Frage jahrelang auf der falschen Fährte war. Lange Zeit wurde angenommen, dass ein bestimmter Bestandteil des antiken Betons für die immense Haltbarkeit verantwortlich war: Puzzolane, künstliche oder natürliche Gesteine, die etwa in Vulkan-Asche enthalten sind.

Tatsächlich wurde diese Asche, aus der Region um Pozzuoli, an der Bucht von Neapel, durch das gesamte Römische Reich transportiert und für Bauvorhaben aller Art genutzt. Auch Schriften von Architekten und Historikern aus der Zeit belegen, dass Puzzolane die Hauptzutat des damaligen Betons war.

Rätsel gelöst: Das Geheimnis des Römer-Betons ist winzig klein

Doch die Wissenschaftler haben den Römer-Beton nochmal stärker unter die Lupe genommen. Dabei konzentrierten sie sich auf die kleinen weißen Bröckchen im Beton – Kalk-Stückchen – oft nur wenige Millimeter groß.

Die winzigen Kalk-Partikel waren keineswegs eine neue Entdeckung, sondern der Wissenschaft als allgegenwärtig genutzte Komponente im Beton der Römer bekannt. Doch die winzigen Teilchen aus Kalk wurden jahrelang fälschlicherweise als das Ergebnis schlampiger Mix-Praktiken abgetan – oder qualitativ schlechtem Roh-Material.

Das Team um Admir Masic wollte die Antwort nicht gelten lassen. „Diese Annahme hat mich immer genervt“, sagt Masic. „Wenn die Römer so viel Aufwand und Mühe in die Herstellung ihrer herausragenden Baumaterialien gesteckt haben, warum sollten sie dann bei diesem wichtigen Schritt plötzlich geschlampt haben?“

„Da musste mehr dran sein“, war sich der MIT-Professor sicher. Er und sein Team machten sich daran, die kleinen Kalk-Teilchen im Labor bis aufs Kleinste zu untersuchen – unter anderem mittels Spektroskopie und einer Methode, die sich „High-Resolution Multiscale Imaging“ nennt.

Entdeckung der Wissenschaftler könnte die Beton-Branche revolutionieren

Sollte es stimmen, was sie herausgefunden haben, dann dürfte dies nun heutige und zukünftige Bau-Methoden revolutionieren. Denn die Wissenschaftler entdeckten, dass die sogenannten „Kalk-Klasten“ dem Beton eine bislang unbekannte, „selbstheilende“ Eigenschaft verliehen hatten.

Und nicht nur das: Laut der Studie soll es den Römern sogar gelungen sein, den Kalk in Form von Calciumoxid (Ätzkalk) in den Beton zugeben. In dieser hochreaktionären Form verbindet sich der Kalk mit dem Beton unter hohen Temperaturen: der Schlüssel zu der immensen Haltbarkeit des Römer-Betons.

Um ihre Entdeckungen zu untermauern, haben sich die Wissenschaftler selbst dran gemacht, den Beton nach dem antiken Rezept herzustellen. Dabei hielten sie schier Unglaubliches fest: Beton, den sie vorher angebrochen hatten, regenerierte sich innerhalb von zwei Wochen selbst und ließ kein Wasser mehr hindurch. Beton, der ohne Calciumoxid hergestellt wurde, blieb hingegen brüchig.

„Es ist aufregend, darüber nachzudenken, was wir nun erreichen können“

Masic schwärmt: „Es ist aufregend, darüber nachzudenken, was wir mit dieser Erkenntnis nun erreichen können. Nicht nur können wir länger haltbaren Beton erschaffen, es könnte auch die Beständigkeit von Beton-Strukturen aus dem 3D-Drucker verbessern.“

Zudem könnten mittels der „neuen“, alten Technik leichtere Beton-Strukturen gebaut werden, die dann sogar noch länger halten. So könnten die CO2-Emissionen der Beton-Branche reduziert werden, die derzeit für rund acht Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich ist.

Laut Masic sind die Wissenschaftler gerade dabei, ihre Erkenntnisse zu kommerzialisieren.