Flugzeug hat Verspätung – komplette Crew outet sich als Hundefreund und knipst Selfies

Von: Sandra Barbara Furtner

Wenn es mal wieder länger dauert: Gründe für Verspätungen bei Bahn und Flugzeug gibt es viele. Doch manche sind einfach nur tierisch süß.

Zugegeben: Wenn die S-Bahn zu spät, oder der Bus einfach gar nicht kommt, kann man schon mal ärgerlich reagieren. Schließlich gilt es Termine einzuhalten oder Anschlüsse zu erwischen. Auch Flüge können sich verspäten. Sei es aufgrund von Personalmangel, technischer Probleme oder einer schlechten Wetterprognose. Dass nun ausgerechnet ein Vierbeiner für eine kleine Verspätung eines Flugzeuges gesorgt haben soll, zieht die Aufmerksamkeit von Millionen von Menschen auf sich, wie landtiere.de berichtet.

Hund verzögert Abflug – komplette Crew outet sich als Tierfreund und knipst Selfies

Richtie genießt seine Aufmerksamkeit, die ihm der Kapitän schenkt. © Instagram (lovimals)

Das Video von Vierbeiner Ritchie, einem stattlichen Pyrenäenberghund, sorgt gerade in den sozialen Medien für jede Menge Diskussion. Angeblich soll er der Grund für einen verspäteten Abflug der American Airlines gewesen sein. Doch wir vermuten: Die Verzögerung hatte eine andere Ursache und die ganze Crew samt Kapitän nutzten einfach die Wartezeit, um mit dem Hund ausgiebig zu kuscheln.

Kaum ging der Clip auf Instagram online, erhielt er mehr als 1,4 Millionen Likes. Weil er zeigt, wie herzlich und sympathisch die Mitarbeiter mit dem Vierbeiner umgehen.

Hund verzögert Abflug – Ritchie ist ein Therapiehund

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie es möglich ist, einen so großen Hund mit in die Kabine zu nehmen. Normalerweise werden Vierbeiner in Käfigen im Frachtraum transportiert. Bei den meisten Airlines gilt, dass nur Hunde bis acht Kilo inklusive Transporttasche in die Kabine dürfen. Doch es gibt eine Ausnahme: Therapie- und Blindenhunde dürfen mitgeführt werden. Hängt auch von der Fluggesellschaft ab. Deswegen ist es sinnvoll, sich vor Abflug genau darüber zu informieren. Vierbeiner Ritchie ist so ein Service-Hund und darauf trainiert, seinem Besitzer zu helfen. Die Menschen im Netz sind begeistert und kommentieren:

„Ein Feini an Bord“. 😍

„Ich als Pilotin könnte nicht los, und würde nur kuscheln“.

„Ist ja ganz süß, aber Leute mit Hundeallergie?“

„Ich würde während des gesamten Fluges nur mit diesem Hund kuscheln“. 😂❤️

„Wie hast du es geschafft, den oben an Board zu nehmen?“

„Ladys and Gentleman, unser Flug verzögert sich um knapp 2 Stunden aufgrund einer dringend benötigten Kuschel-Runde. Ich hätte es genauso gemacht“. 🥰🥰🥰

