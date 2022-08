Gäste pöbeln Personal an – Wirt stellt sich vor sie: „Kein Verständnis“

Von: Patrick Huljina

Unfreundliche Gäste und übertrieben schlechte Bewertungen: Ein Café-Besitzer aus Flensburg hat die Nase voll. Er macht seinem Ärger auf Facebook Luft.

Flensburg – Corona-Pandemie, Lockdowns, explodierende Preise im Wareneinkauf, Personalmangel – die Zeiten sind aktuell alles andere als leicht für die Gastronomie. Insbesondere kleinere Restaurants und Cafés kämpfen oft ums Überleben. Während ein großer Teil der Gäste Verständnis und Mitgefühl für die schwierige Lage der Wirte aufbringt, gibt es auch eine andere Seite der Medaille.

Pampige Kunden, die sind nicht nur unfreundlich zum Personal sind, sondern auch noch negative Kommentare und Bewertungen auf sämtlichen Portalen hinterlassen. Einem Café-Besitzer aus Flensburg wurde das zu viel. Auf Facebook macht er seinem Ärger Luft und stellt sich vor seine Mitarbeiter. In den sozialen Medien bekam er vor allem Zuspruch.

Café-Besitzer wehrt sich gegen unhöfliche Gäste: „Kein Verständnis“

„Wir haben in den letzten zwei Wochen sechs neue Mitarbeiter eingestellt“, beginnt Tobias seinen Facebook-Post. Er ist Besitzer des Café Barista im Zentrum von Flensburg, im Sommer ein beliebtes Reiseziel an der Ostsee. Das Stammpersonal brauche Pausen, könne nicht sieben Tage die Woche durcharbeiten, erklärt der Gastronom. Die neuen Mitarbeiter seien in der Einarbeitung. Im Beitrag bittet der Wirt um Verständnis: Aufgrund der Lage könne es „hier und da mal etwas länger“ dauern oder „der Cappuccino nicht immer mit Latte Art verziert“ werden. Verständliche Argumente des Café-Besitzers.

„Biete jedem Gast an, bei einem von mir zubereiteten Kaffee über die Kritik zu sprechen“

„Leider gibt es vereinzelt Gäste, die unhöflich gegenüber dem Personal werden oder übertrieben schlechte Bewertungen abgeben, wenn nicht alles perfekt läuft“, schreibt er in seiner Mitteilung weiter. „Dafür habe ich kein Verständnis.“ Man sei offen für Kritik, habe auch schon einige Dinge durch Gäste-Tipps verbessert. „Ich biete jedem Gast an, bei einer von mir persönlich zubereiteten Kaffeespezialität über die Kritik zu sprechen“, so das Angebot des Gastronomen.

Viel Zuspruch auf Facebook – „Toll, dass du dich so stark machst für dein Personal“

Die Reaktionen der Menschen in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag sind durchweg positiv. „Toll, dass du dich so stark machst für dein Personal“, findet eine Userin. Sie spendet dem Café-Besitzer weitere aufbauende Worte: „Warum sind manche Leute so? Ich kann das nicht verstehen. Wir haben doch alle mal angefangen. Haltet durch und macht weiter so.“

User meinen: „Charakter lässt sich recht zuverlässig an Umgang mit Servicepersonal ablesen“

Eine weitere Facebook-Nutzerin stellt fest: „Der Charakter eines Menschen lässt sich, recht zuverlässig, an seinem Umgang mit Servicepersonal ablesen.“ Unter den weiteren Kommentaren zum Beitrag findet sich auch ein Vorschlag für den Wirt. „Ich kann nur empfehlen, das als Tischset oder Karte auszulegen“, so die Idee einer Userin.

Ein Café-Besitzer machte seinem Ärger über unhöfliche Kunden bei Facebook Luft. (Symbolbild) © Oscar Rivera/dpa

Unfreundliche Gäste gibt es aber nicht nur in Flensburg, sondern international. Im kanadischen Charlevoix machte eine Wirtin ihr Lokal dicht, weil „überhebliche“ Touri-Gäste fies zum Personal waren. Doch es gibt auch umstrittene Entscheidungen von Gastronomen, die Kunden schlecht behandeln. Ein Café in Niedersachsen lässt beispielsweise keine Kinder mehr rein. In „Karen’s Diner“ in Sydney werden die Gäste sogar bepöbelt, beschimpft und beleidigt – es ist das wohl unfreundlichste Restaurant der Welt. (ph)