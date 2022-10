„Fickt Euch“: Ganzes Fastfood-Team schmeißt hin – mit vernichtender Notiz

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Das Personal von gleich drei Fastfood-Ketten-Filialen hat gemeinsam ihren Job gekündigt. Sie werfen den Chefs vor, miserabel und rassistisch zu sein.

Circleville – Alle Angestellten von insgesamt drei Filialen der Fastfood-Kette Sonic Drive-In im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio haben gemeinsam ihre Arbeit niedergelgt. An den Standorten Circleville, Lancaster und Grove City haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu entschlossen, ihren Job hinzuschmeißen und in einen Massenstreik zu treten. Der Grund: Ein „schreckliches“ und „rassistisches“ Management, wie „thesun.co.uk“ zuvor berichtet hatte.

US-Bundestaat Ohio Hauptstadt Columbus Fläche 116.096 km² Bevölkerung 11,68 Millionen

Ganzes Team von Fastfood-Kette kündigt Job mit krasser Notiz an „schreckliche Chefs“

Deshalb hat sich das Personal der Filiale in Circlevile auch dazu entschlossen, eine Botschaft an ihren Chef zu hinterlassen. Die Worte darin: vernichtend. In der Notiz, die an der Eingangstür des Restaurants angebracht wurde, heißt es: „Aufgrund miserablen Managements, hat das ganze Team den Laden verlassen“. So etwas ist auch schon einem bekannten Fastfood-Riesen passiert: Ein ganzes McDonald-Team kündigt mitten in der Schicht und haut ab.

Nach einem Managementwechsel kündigt das komplette Team eines Sonic Stores in den USA. (Symbolbild) © Twitter/imago/Montage

Mitarbeiter kündigen geschlossen: „Firma behandelt Team wie Scheiße“

Was ist passiert? Die Probleme seien lange nicht vorhanden gewesen. Doch dann kam es zu einer Übernahme: „Das Unternehmen wurde an Menschen verkauft, die sich um niemanden kümmern, außer sich selbst“. Sie entschuldigen sich bei ihren Gästen sogar dafür: „Sorry, für die Unannehmlichkeiten, aber das Team weigert sich für ein Unternehmen zu arbeiten, das sein Team wie Scheiße behandelt“.

Fastfood-Ketten-Personal mit Krawall-Kündigung: „An die neuen Besitzer: Fuck You!“

Also haben sich die Angestellten entschlossen, die Reißleine zu ziehen: „Wir haben zu lange und zu hart gearbeitet“, heißt es weiter in der Botschaft. „Wir haben jetzt Besseres zu tun. An die neuen Besitzer: Fuck You!“. Harte Worte, doch sie meinen es wohl ernst, genau wie ein Imbiss-Team, das den Job schmiss – und aus dem Fenster abhaute.

Auch aus der Filiale in Lancaster gab es vom Personal eine Botschaft an ihr Management: „Sie sind das schlechteste Unternehmen, das wir je gesehen haben. Sie sind ein Witz. Sie sagen rassistische Dinge, Sie machen die Leute nieder und lassen sie sich unter Ihnen fühlen.“

Management soll rassistisch sein und Mitarbeiter ausbeuten – ganzes Team kündigt und haut ab

Zudem kritisieren sie die Entlassung von langjährigen Vorgesetzten: „Der Regionaldirektor, zwei Bezirksleiter und vier Geschäftsführer wurden alle entlassen, nachdem sie mehr als sieben Jahre für das Unternehmen gearbeitet haben.“ Auch die Gehälter aller Angestellten habe die Geschäftsführung auf ein Minimum reduziert. Kein Einzelfall, geringer Lohn war auch für das Team eines Supermarktes in Maine der Grund, gemeinsam hinzuschmeißen. Auch das Personal eines Ladens in Minnesota kündigte wegen eines Hungerlohnes.

Geschäftsführung reagiert auf Kritik: „Wissen, dass Änderungen schwer zu verstehen sein können“

Die neue Geschäftsführung hat sich zu den Vorwürfen auch geäußert, wie „Fox News“ berichtet hatte: „Wir wissen, dass Änderungen wie diese für Mitarbeiter schwer zu verstehen sein können“. Weiter heißt es: „Unter der neuen Leitung können sich Gäste auf einen verbesserten Service und die berühmten Speisen, Getränke und Leckereien freuen, für die Sonic Drive-in bekannt ist“. Dass die Löhne gesunken seien, hatte das Unternehmen bestritten.