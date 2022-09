Kein Bock statt Boom: Zulassungen von E-Autos brechen deutlich ein

Von: Marcus Efler

Die Zahl der Autos mit Elektromotor, die in Europa neu in den Straßenverkehr kommen, sinkt nach steilem Anstieg wieder. Das steckt dahinter.

Eigentlich gilt es als ausgemachte Sache, dass der Elektromobilität die Zukunft gehört. Schon lange vor dem geplanten Verbrenner-Verbot in der EU wollen viele Hersteller und Autofahrer von Sprit auf Strom umschwenken. Europas größter Autokonzern Volkswagen meldet für dieses Jahr alle Stromer ausverkauft, und die Zahl der Fahrzeuge mit E-Kennzeichen auf der Straße wächst, gefühlt wie real, kräftig.

Elektro-Boom schon wieder vorbei? Zahl der Zulassungen sinkt deutlich

Im Juni kamen europaweit 215.000 elektrifizierte Autos neu in den Verkehr, so die Angabe Automobil-Marktbeobachters Jato aus Schwalbach im Taunus. Diese auf den ersten Blick hohe Zahl sorgt allerdings für Ernüchterung bei alten und neuen Elektro-Fans. Denn im selben Monat des Vorjahres waren es noch 233.000 gewesen – was einem deutlichen Rückgang von fast acht Prozent entspricht. Das berichtet 24.auto.de.

Immer weniger E-Auto-Zulassungen: Mangelhafte Ladeinfrastruktur, explodierte Stromkosten, lange Wartezeit für Modelle – die Gründe für den Rückgang der Nachfrage nach Elektroautos sind vielfältig. © MiS/IMAGO

Ist der Elektro-Boom also schon wieder vorbei, nachdem er gerade erst an Fahrt aufgenommen hatte? Ganz so einfach ist die Sachlage nicht. Denn die Gründe für den Schwund sind vielfältig. So ist wegen der Produktionsengpässen aufgrund von Materialmangel und Lieferproblemen die Zahl der Neuzulassungen insgesamt rückläufig, und zwar um heftige 17 Prozent. Mit 1.268.508 verkauften Pkw aller Antriebsarten war der Juni generell der schlechteste Monat seit fast 30 Jahren.

Elektro-Boom schon wieder vorbei? Das sind die Gründe für den Einbruch

Darüber hinaus umfasst die Gesamtzahl elektrifizierter Autos nicht nur reine Stromer, sondern auch Plug-in-Hybride. Die waren bis vor Kurzem noch der Liebling von Autoindustrie und Käufern, doch ihr Stern sinkt derzeit rapide. Sie machen also den größten Teil des Rückgangs aus.

Inwieweit sich reine Elektroautos, also akkubetriebene BEV (Battery Electric Vehicel) und Wasserstoff-Fahrzeuge mit Brennstoffzelle (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle) schon jetzt durchsetzen oder der Boom stockt, lässt sich erst nach einer Normalisierung der äußeren Umstände abschätzen.

Meistverkauftes BEV war europaweit übrigens das Tesla Model Y, gefolgt vom Fiat 500 (hier im Test von Matthias Malmedie) und dem Tesla Model 3.