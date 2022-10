„Ekelhafter Drecksladen“: Kaufland bietet online Hitlers „Mein Kampf“ an

Von: Yannick Hanke

Riesen Shitstorm für Kaufland: Die Discounter-Kette bietet in ihrem Online-Shop eine unkommentierte Fassung von Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“ an.

Berlin/Hamburg – Kaufland ist derzeit in aller Munde. Jedoch nicht im positiven Sinne. Vielmehr sieht sich der Lebensmittelhändler mit über 1470 Filialen in acht Ländern mit einem Shitstorm konfrontiert, der seinesgleichen sucht. Kern der Kritik ist, dass Kaufland zwar Antifa-Produkte aus seinem Onlineshop verbannt hatte, doch Bücher und Magazine mit rechtsextremistischen Inhalten weiterhin im Sortiment behielt. Teil dieser Produkte: eine unkommentierte Fassung von Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“.

Kaufland in der Kritik – weil online Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“ verkauft wird

Kaufland zeigt sich also wenig konsequent. Nach mehreren Beschwerden von Twitter-Nutzern reagierte der Lebensmittelhändler aus Deutschland und nahm Produkte, die mit einem Antifa-Logo versehen waren, wieder aus dem entsprechenden Onlineshop heraus. Kurz darauf sollte Leo Schneider, seines Zeichens Co-Vorsitzender der Jusos Hamburg-Nord, auf zahlreiche Bücher mit rechtsextremistischen Inhalten stoßen, die teilweise von Holocaust leugnenden Autoren verfasst wurden und bei Kaufland feilgeboten werden.

Im Rahmen seiner Recherche stieß Schneider dabei auch auf das Buch „Mein Kampf“ von Adolf Hitler, und zwar in seiner unkommentierten Fassung. Der Verkauf des Buches, zumindest in antiquarischer Form, ist in Deutschland zwar nicht verboten. Dafür aber der Neudruck der Bücher, was auf ein Urteil vom Bundesgerichtshof (BGH) aus dem Jahr 1979 zurückgeht. Ebenfalls im Online-Shop von Kaufland erhältlich: Bücher vom NPD-Politiker Rolf Kosiek und das vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuftes Magazin „Compact“.

Twitter-Shitstorm wegen „Mein Kampf“: Kaufland soll „sich schämen“ und sei ein „ekelhafter Drecksladen“

Das konnte und wollte Kaufland, im Gegensatz zur angebotenen Version von Hitlers „Mein Kampf“, nicht unkommentiert stehen lassen. In einem fünfteiligen Statement auf Twitter positionierte sich der Lebensmittelhändler vermeintlich klar, unter anderem hieß es: „Wir bei Kaufland lehnen extreme Meinungen ab. Sie sind schädlich für den Diskurs und schädlich für die Demokratie“.

Für die hitzige Twitter-Community kommt das längere Kaufland-Statement jedoch einer „Nicht-Enschuldigung“ gleich. Der digitalen Empörung sind schier keine Grenzen gesetzt. Kaufland solle „sich schämen“, man „werde den Laden nicht mehr betreten“ und der Lebensmittelhändler sei „einfach ein ekelhafter Drecksladen“. Doch gibt es auch die Fraktion, die für Kaufland in die Bresche springt und klarstellt: „Es ist nicht der Kaufland-Onlineshop, sondern der Kaufland-Marktplatz“. Worin besteht aber der Unterschied?

Nach Eklat um „Mein Kampf“: Kaufland will „Sortiment auf den Prüfstand stellen“

Auf seinem Online-Marktplatz bietet Kaufland über 40 Millionen Produkte von 8.000 Händlern an. Eine Tech-Plattform, die hoch automatisiert ist. Das heißt: In der Regel erfolgt die Zulassung, Prüfung sowie die Einstellung neuer Produkte durch Algorithmen beziehungsweise künstliche Intelligenz. Bestimmte Keywords werden als bedenklich in Datenbanken hinterlegt und warnen die Maschinen automatisch, wenn sie im Produkttext vorkommen.

Kaufland steht in der Kritik, weil es online unkommentierte Ausgaben von Adolf Hitlers Buchs „Mein Kampf“ anbietet. © Jens Wolf/dpa/Jürgen Schwarz/imago/Montage

Allem Anschein nach gehörten „Adolf Hitler“ und „Mein Kampf“ nicht dazu. Warum genau die technischen Alarmglocken beim Buch von Hitler nicht geklingelt haben, ist unklar. Auf Anfrage vom Business Insider wollte der Händler zumindest keine Erklärung abgeben, wie genau der Auswahl- beziehungsweise Prüfmechanismus für eine Produktlistung bei Kaufland funktioniert. Man wolle aber „unser Sortiment auf den Prüfstand stellen und entscheiden, ob und welche weiteren Produkte wir aus dem Angebot nehmen werden“, so ein Kaufland-Sprecher.

Antiquarische und kommentierte Fassungen von „Mein Kampf“ dürfen in Deutschland verkauft werden

Wie eingangs erwähnt, ist Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“ entgegen der weit verbreiteten Annahme eben nicht verboten. Untersagt ist hingegen das Erstellen, Verkaufen und Erwerben von Neupublikationen in Deutschland. Weiterhin gekauft und vertrieben werden dürfen zudem antiquarische Ausgaben. Darüber hinaus sind kommentierte Fassungen von „Mein Kampf“ erlaubt.

So publizierte beispielsweise das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München 2016 eine kommentierte Ausgabe von Adolf Hitlers Buch, die auch online erworben werden kann. Da in anderen Ländern Neupublikationen der unkommentierten Fassung von „Mein Kampf“ nicht verboten sind, wird die politisch-ideologische Programmschrift Hitlers auch bei Online-Versandriese Amazon gelistet. Die Lieferung nach Deutschland ist aber nicht erlaubt. Übrigens: Erst Anfang 2022 fiel Kaufland negativ auf, als sich ein rassistischer Vorfall in einer Filiale in Magdeburg ereignete.