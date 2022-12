„Echte Weihnachtshelden“: Geschmückte Trecker bringen kranken Kindern Geschenke

Von: Anika Zuschke

Mit 35 weihnachtlich geschmückten Traktoren haben Landwirte Spenden und Geschenke für krebskranke Kinder aus Stormarn zum UKE nach Hamburg gebracht.

Hamburg – Was für eine schöne Tradition: Zum dritten Mal fand am Samstag, 3. Dezember 2022, die weihnachtliche Aktion „Wir bringen euch zum Strahlen“ statt, bei der Landwirte mit geschmückten Traktoren von Stormarn aus Spenden und Geschenke zum Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) nach Hamburg fahren. Die blinkenden Lichter, die aufwändig verzierten Fahrzeuge und natürlich auch die Geschenke sollen krebskranken Kindern in dem Krankenhaus eine besondere Freude machen.

Rührende Aktion: 35 geschmückte Traktoren bringen krebskranken Kindern Geschenke

35 weihnachtlich geschmückte Traktoren sind am Samstag mit rund 30.000 Euro Spendeneinnahmen in Hamburg angekommen, sagte Landwirt Andre Hildebrandt, einer der Organisatoren der Aktion, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sein Organisations-Team wird beständig durch Landwirt Timo Ahlers sowie den Mitinitiator Mike Heth ergänzt, in diesem Jahr kamen laut dem Hamburger Abendblatt auch noch Stephanie Ehling und Katrin Vagt dazu. In Bremen soll derweil ein weihnachtlicher Trecker-Konvoi immer wieder einen „Funken Hoffnung“ geben.

Ebenfalls mit dabei war Schauspieler und Musiker Fabian Harloff, der dem liebenswerten Unterfangen mit einem Auftritt auf der Bühne vor dem UKE am Ende der Parade das Sahnehäubchen aufsetzte. Dafür hat der Star bereits im vergangenen Jahr einen eigenen Song mit dem Titel „35 Trecker“ geschrieben, der in diesem Jahr noch um einige Strophen erweitert wurde.

Geschmückte Trecker brachten krebskranken Kindern Spenden und Geschenke ans UKE. © Jonas Walzberg/dpa

Landwirte fahren mit geschmückten Treckern nach Hamburg – Musiker Fabian Harloff ist auch mit dabei

Mit dem Liedtext „Schaut euch die schönen Lichter an, gleich danach könnt ihr was tun. So wie Weihnachtselfen könnt Ihr kranken Kindern helfen. Ihr habt hier die Wahl: Bringt sie mit uns zum Strahlen“, appelliert der Sänger an die Großzügigkeit und Spendenbereitschaft der Menschen.

Von der rührenden Aktion zeigt sich Harloff begeistert: „Dadurch, dass die Landwirte diese Weihnachtsstimmung erzeugen, zaubern sie ganz vielen Menschen am Weg und den Kindern, um die es geht, ein Lächeln ins Gesicht. Und sie helfen Familien, die aufgrund der Erkrankung in Schieflage sind.“ Für ihn seien die Landwirte „echte Weihnachtshelden“, schwärmt der Musiker laut dem Hamburger Abendblatt. Übrigens tourt 2022 auch der „Coca-Cola Weihnachtstruck“ endlich wieder durch Deutschland.

Spenden-Aktion zu Weihnachten: Organisatoren wollen kranken Kindern „ein Strahlen in die Augen zaubern“

Erstmals wollen sich die Bauern mit ihren festlich geschmückten landwirtschaftlichen Maschinen am dritten Advent auch auf den Weg von Stormarn nach Lübeck machen, um den krebskranken Kindern im UKSH eine Freude zu machen. „Diese können leider Weihnachten nicht zu Hause verbringen, aber vielleicht können wir den Kleinen so ein Strahlen in die Augen zaubern“, teilten die Organisatoren laut dpa mit.