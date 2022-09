Schwerer Schlag für E-Auto-Fahrer: Laden bei Lidl und Kaufland nicht mehr kostenlos

Von: Patrick Huljina

Kostenloses Laden von E-Autos auf dem Supermarkt-Parkplatz: Damit ist bei Lidl und Kaufland schon bald Schluss. Die Schwarz-Gruppe verlangt Gebühren.

Neckarsulm - Die E-Mobilität boomt. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der E-Autos in Deutschland rasant angestiegen – und mit ihnen auch die Zahl der Ladestationen. Supermärkte wie Kaufland und Lidl haben über eine lange Zeit kostenlose Lademöglichkeiten angeboten. Doch damit ist bald Schluss. Wie die Schwarz-Gruppe, der Mutterkonzern von Lidl und Kaufland, am Montag (5. September) mitteilte, wird das Laden der E-Autos auf den Supermarkt-Parkplätzen für Verbraucher nicht mehr kostenlos sein.

E-Auto-Boom in Deutschland: Lidl und Kaufland betreiben rund 1300 Ladestationen

Laut der Bundesnetzagentur sind in Deutschland derzeit 55.570 Normalladepunkte und 10.231 Schnelladepunkte in Betrieb. Dennoch gibt es Regionen, in denen das Laden der E-Autos zur Glückssache wird. Lidl und Kaufland betreiben nach Angaben der Schwarz-Gruppe derzeit rund 1300 Ladepunkte.

Das Unternehmen erklärte, der E-Auto-Boom sei auch an den Ladestationen der Supermärkte deutlich zu spüren. Im Jahr 2020 hätten durchschnittlich vier Elektroautos am Tag bei Lidl ihre Akkus aufgeladen, bei Kaufland neun Autos. 2021 habe sich diese Anzahl bereits bei beiden Supermärkten verdoppelt. Mittlerweile verzeichne man an Spitzentagen im Durchschnitt bei Lidl rund 15 und bei Kaufland rund 20 Ladevorgänge je Station. In den USA legte eine Familie mit ihrem E-Auto mehr als 4000 Kilometer zurück – zahlte dafür allerdings 93 Euro und konnte nicht umsonst Energie tanken, wie bislang bei den Händlern der Schwarz-Gruppe.

Bei Lidl, wo zuletzt mehrere Produkte aus dem Sortiment gestrichen wurden, und Kaufland ändert sich das ab der kommenden Woche ebenfalls. Das Unternehmen teilte mit, man führe „ab dem 12. September 2022 eine Gebühr für den getankten Grünstrom ein“. Jede Kilowattstunde an AC-Ladepunkten bis zu 43 Kilowatt Ladeleistung kostet dann 0,29 Euro pro Kilowattstunde.

An DC-Ladepunkten mit bis zu 149 Kilowatt Ladeleistung sind es ab dem Montag 0,48 Euro pro Kilowattstunde. An einzelnen Standorten kann auch mit 150 Kilowatt oder mehr für 0,65 Euro geladen werden. Mit dem Ende des Gratis-Ladens der E-Autos soll der weitere Ausbau und die Instandhaltung der E-Ladestationen gewährleistet werden, erklärte die Schwarz-Gruppe weiter. Während des Sommers warnte Tesla seine Kunden in den USA, das E-Auto bei Hitze nicht zu laden.

Das Laden von E-Autos ist bei Lidl und Kaufland ab dem 12. September nicht mehr kostenlos. (Symbolbild) © IMAGO/Anja Cord

Laden von E-Autos in Deutschland: Kostenlose Optionen bei Händlern gehen zurück

Bereits im Frühjahr zeigte eine Umfrage des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI, dass kostenlose Lademöglichkeiten für E-Autos bei Supermärkten und Co. immer seltener werden. Innerhalb von zwölf Monaten stieg demnach der Anteil der Händler, bei denen das Laden grundsätzlich nicht mehr kostenfrei war, von 29 auf 42 Prozent an. Rund 26 Prozent der Einzelhändler boten für Kunden immerhin noch vergünstigte Tarife an. Bei 15 Prozent der Händler durfte die Kundschaft weiterhin kostenfrei laden. Weitere 15 Prozent boten das Laden von E-Autos kostenlos für alle an.

Die EHI-Projektleiterin Elektromobilität, Cathrin Klitzsch, betonte, auch nach Abschluss der Studie habe sich der „Trend weg vom kostenlosen Tanken im deutschen Handel weiter fortgesetzt“. Gleichzeitig sei aber auch die Leistung der auf den Parkplätzen an den Einkaufsstätten neu installierten Ladesäulen Schritt für Schritt größer geworden. Dadurch sei es möglich, in kürzerer Zeit mehr Strom zu tanken.

Ladestationen für E-Autos werden gerade in Städten dringend benötigt. Die Zahl der E-Autos auf Deutschlands Straßen soll weiter wachsen: nach Plänen der Bundesregierung auf etwa 15 Millionen bis zum Jahr 2030. Die Attraktivität soll mit vielen Innovationen gesteigert werden. Ein chinesisches E-Auto lädt beispielsweise in nur fünf Minuten. Mit dem „Freze Froggy EV Beachstar“ kommt „das günstigste E-Auto der EU“ auf den Markt. Eine weitere Option für vergleichsweise kleines Geld sind gebrauchte E-Autos – die Preise befinden sich „im freien Fall“. (ph mit dpa)