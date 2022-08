Diebstahlsicherung für Käse: Bald auch im Supermarkt und Discounter in Deutschland?

Von: Yannick Hanke

Englische Supermärkte wie Tesco haben beliebte Molkereiprodukte wie Käse, Milch oder Butter mit Diebstahlsicherungen versehen. Auch in Deutschland möglich? © Andy Rain/dpa/quanyi_li2/Twitter/Screenshot/Montage

Kuriose Bilder aus England: Hier gibt es in Supermärkten Diebstahlsicherung für Molkereiprodukte wie Käse oder Butter. Kommt der „Trend“ auch zu Lidl, Aldi oder Rewe?

Berlin/London – Langfinger aufgepasst: Euch wird jetzt das Handwerk gelegt. Zumindest in England. Denn hier sind in Discountern und Supermärkten seit geraumer Zeit spezielle Diebstahlsicherungen im Einsatz, um das Klauen von begehrten Molkereiprodukten wie Käse, Milch oder Butter deutlich zu erschweren. Eine unmittelbare Reaktion auf die auch in England gestiegenen Preise der entsprechenden Produkte im Supermarkt. Immer mehr Menschen würden sich nämlich zu Diebstählen hinreißen lassen.

Aldi, Lidl und Rewe: Diebstahlsicherung für Käse im Supermarkt wie in England auch auch in Deutschland möglich?

Diebstahlsicherungen für Käse auch in deutschen Supermärkten und Discountern wie Aldi, Lidl oder Rewe? Eine Frage, die zwangsläufig ankommt. Schließlich sind die wirtschaftlichen Auswirkungen vom Ukraine-Krieg auch hierzulande deutlich spürbar. Der einst so sorglose Gang in den Discounter oder Supermarkt wird immer mehr zu einer Kopfrechenaufgabe: Habe ich noch genug Geld über, wenn ich mir zweimal diesen Käse kaufe?

Probleme, die auch in England die traurige Realität sind. Deswegen haben sich große englische Supermarktketten wie Sainsbury‘s, Coop und Tesco dazu entschlossen, zu drastischen Mitteln zu greifen – in Form der speziellen Diebstahlsicherungen für beliebte Molkereiprodukte wie Käse, Milch oder Butter. Selbst eine englische Aldi-Filiale schützt die kostbaren Molkereiprodukte wie Spirituosen, die vielerorts gut verschlossen in einem Schrank platziert sind. Indes drohen manche Lebensmittel sogar gänzlich aus dem Supermarkt zu verschwinden – eine Folge der Gaskrise in Deutschland.

Aldi, Lidl oder Rewe: Diebstahlsicherung für Käse im Supermarkt als Folge stark gestiegener Preise

Große Discounter und Supermärkte à la Aldi, Lidl, Netto und Rewe halten sich hinsichtlich der Diebstahlsicherung für Käse und andere Molkereiprodukte in Deutschland noch zurück. Doch ist es nicht vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis auf das in England erprobte Modell zurückgegriffen wird? Schließlich ist dem Preisanstieg von Käse, Butter und Milch bislang keine Grenze gesetzt, der Teuer-Schock im Supermarkt wird zum langen Schrecken.

Bei Milchprodukten mit längeren Kontraktlaufzeiten sind die Preissteigerungen im Laden teils noch nicht wirklich angekommen, das wird erst in den kommenden Wochen und Monaten geschehen.

Grundsätzlich seien Steigerungsraten von 20 Prozent „durchaus möglich“. Dies sei am Ende des Tages aber auch Verhandlungssache zwischen den Molkereien und den Handelsunternehmen. Das passiert bereits bei der Butter. Schließlich knackt manch Marken-Butter bereits die Marke von drei Euro – für ein einzelnes 250-Gramm-Päckchen. Ob das Langfinger dazu animieren könnte, das begehrte Lebensmittel mitgehen zu lassen? Eine Diebstahlsicherung wie in England könnte das deutlich erschweren.

Aldi schließt Diebstahlsicherung für Käse nicht aus – Supermärkte wie Lidl, Netto und Rewe schweigen

Fakt ist: In den sozialen Medien gehen bereits zahlreiche Fotos um, die neben den vorgestellten Molkereiprodukten auch Babymilch, Vitaminpräparate oder Steaks mit entsprechenden Sicherheitsetiketten versehen zeigen. Eine Diebstahlsicherung wolle Aldi grundsätzlich nicht ausschließen, sich jedoch auf Bild-Nachfrage zu „Sicherheitsmaßnahmen öffentlich nicht äußern“. Selbiges würde für Lidl, Rewe und Netto gelten, die lieber schweigen.

Auf Diebstahlsicherungen für Produkte wie Käse oder Milch in Supermärkten angesprochen, kann Adolf Bauer nur kopfschüttelnd reagieren. „Die Tatsache, dass Supermärkte oder Discounter inzwischen so weit sind, dass sie Diebstahlsicherungen für Lebensmittel nicht kategorisch ausschließen, lässt uns fassungslos zurück“, heißt es vom Präsidenten des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) gegenüber Bild. Sein Appell an die Politik: „Wir müssen zwingend verhindern, dass sich ein Großteil der Menschen dies nicht mehr leisten kann und als letzte Verzweiflungstat der Diebstahl bleibt“.