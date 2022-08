Das ist die gefährlichste Insel Deutschlands

Die Insel Riems (Mecklenburg-Vorpommern) mit dem Forschungskomplex und Hauptsitz des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) für Tierseuchenforschung. © Imago/Panthermedia

Von außen betrachtet wirkt die Ostsee-Insel Riems wie eine idyllische Ferieninsel. Doch das Eiland im Naturparadies birgt eine unsichtbare Gefahr.

Greifswald – Stacheldraht und hohe Zäune: Wer die Ostsee-Insel Riems im Greifswalder Bodden betreten möchte, braucht dafür eine Genehmigung. Denn das Gelände unterliegt der Sicherheitsstufe 4. Doch es sind keine Häftlinge, die auf der Insel verwahrt werden. Es sind Viren.

Darum darf von Riems aus nichts von außen oder nach innen gelangen. Heißt: Wer die Insel betritt, muss sich einigen Sicherheitsmaßnahmen unterziehen: Ausziehen, desinfizieren, einen Sicherheitsanzug tragen. Man muss sich minutenlang mit Seife reinigen: Haare, Fingernägel.

Riems ist die gefährlichste Insel Deutschlands: Vor 100 Jahren erkrankten viele Tiere

All der Aufwand ist nicht ohne Grund: Auf der Insel Riems werden gefährliche Viren, Bakterien und Erreger gezüchtet. Das Friedrich-Loeffler-Institut ist die älteste virologische Forschungsstätte der Welt. Sie wurde nach Friedrich Loeffler benannt, ein Schüler des berühmten deutschen Wissenschaftlers Robert Koch.

Loeffler forschte vor rund 100 Jahren in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) an der Maul- und Klauenseuche, entdeckte dabei die Viren. Bislang dachte man, dass Bakterien die Krankheit auslösten, Loeffler machte dafür jedoch „allerkleinste Organismen“ verantwortlich.

Doch weil er seine Forschungen in einem Stall mitten in der Stadt durchführte, erkrankten viele Tiere in Greifswald, ganze Herden starben. Darum brauchte Loeffler einen neuen Ort für seine Forschungen. Er entschied sich für die 1250 Meter lange und 300 Meter breite Insel vor der Stadt: Riems. 1910 wurde mit dem Friedrich-Loeffler-Institut das erste Virusforschungsinstitut der Welt in Betrieb genommen.

Nazis forschten hier an Biowaffen, DDR-Wissenschaftler an Impfstoffen

Während der Nazi-Zeit wurde hier zu Biowaffen geforscht, in der DDR arbeiteten 800 Menschen nach Impfstoffen. 1997 erhielt die Einrichtung 300 Millionen Euro Förderung vom Bund, neue Gebäudekomplexe wurden gebaut. 89 Labore entstanden sowie 163 Ställe für Tierversuche.

Sars, Ebola, BSE, Maul- und Klauenseuche, Schweinepest, Covid-19 – in Kill-Tanks abgetötet

Einige der Krankheiten, die auf Riems erforscht wurden: Sars, Ebola, BSE, Maul- und Klauenseuche, Schweinepest sowie Covid-19. Um sicherzugehen, dass die Viren nicht das Festland erreichen, gibt es etwa sogenannte Kill-Tanks, in denen Keime durch hohe Temperaturen abgetötet werden.

Zudem befindet sich im extra gesicherten Kellergeschoss eine Anlage, mit der Tierkadaver durch Kaliumhydroxid komplett ausgelöst werden können.