Beheizte Fußgängerbrücke kostet Steuerzahler 23.000 Euro für Strom

Von: Anna Heyers

Teilen

Eine beheizte Rad- und Fußgängerbrücke in Traunstein hat es in das Steuer-Schwarzbuch 2022 geschafft – nun wird der Stecker gezogen.

Traunstein – In der Theorie klang alles so schön: Eine Brücke mit Fußbodenheizung, damit die Traunsteiner gefahrlos über die geschäftige B304 gelangen. Selbst im kältesten Winter sollte der mit Heizelementen ausgestattete Boden des Heilig-Geist-Stegs immer noch fünf Grad Celsius haben und so Eis und Schnee wegtauen. Vorbild: In Thübingen wurde schon eine beheizte Fahrradbrücke gebaut. Doch aus dem oberbayerischen Prestige-Projekt wurde jetzt ein Eintrag in das sogenannte Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler.

Name der Brücke Heilig-Geist-Steg Ort Traunstein (in Oberbayern) Eröffnung der Brücke August 2020 Baukosten fast 2 Mio. Euro (davon 150.000 Euro für Heizelemente)

Traunstein: Fußgängerbrücke mit Bodenheizung wird zum Steuer-Fiasko

Mit dem Bau des neuen Rad- und Fußgängerüberwegs Heilig-Geist-Steg über die Bundesstraße 304 wollte die Kreisstadt Traunstein zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen sollte eine sichere Überquerung für die Anwohner geschaffen werden, zum anderen wollte man die Kosten für den Winterräumdienst einsparen. Diesen Wunsch ließ sich der oberbayerische Ort rund zwei Millionen Euro kosten. Allein für die in den Boden eingelassenen Heizelemente kamen etwa 150.000 Euro zusammen.

Heilig-Geist-Steg: Stromkosten von 23.000 Euro in einem Jahr – ein Fall für Schwarbuch

Gelohnt hat sich Investition aber nur auf den ersten Blick. Die modernen Heizelemente im Boden der Brücke erzeugten allein im Jahr 2021 Stromkosten in einer Höhe von 23.000 Euro, die Traunstein zahlen muss. Aufgrund der steigenden Strompreise, die auch ein Problem für die Verkehrswende darstellen, kann man für 2022 mit einer noch höheren Summe rechnen. Gegenüber RTL waren die Traunsteiner wenig begeistert: „20.000 Euro nur für die Heizung der Brücke? Das ist eindeutig zu viel!“ Das denkt sich der Oberbürgermeister der Stadt Dr. Christian Hümmer (CSU) ebenfalls.

20.000 Euro nur für die Heizung der Brücke? Das ist eindeutig zu viel!

Traunsteiner Bürgermeister zieht Stecker: Heilig-Geist-Steg wird nicht mehr beheizt

Seine Lösung: „Die Große Kreisstadt Traunstein wird die Brücke ab sofort aus finanziellen und ökologischen Gesichtspunkten nicht mehr beheizen.“ Ohne warme Heizung muss zukünftig jetzt doch der Winterdienst ran, den man sich eigentlich sparen wollte. Im Rückblick aufs vergangene Jahr sagte der Bürgermeister: „Die bisher gängige Praxis ist weder ökologisch noch mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbar.“

Ob die Heilig-Geist-Fußgängerbrücke auch im Winter so schön frei sein wird? Die Heizung bleibt schließlich 2022 aus. © Uwe Lein/dpa

Beheizte Fußgängerbrücke ist aus Stahl: Streusalz verkürzt Lebensdauer um 35 Jahre

Geplant war eigentlich, dass nur die Wege vor und hinter der Überführung geräumt werden. In diesem Winter muss der Räumdienst die Brücke jedoch ganz überqueren. Das birgt jedoch ein Problem: Die Brücke sollte in der kalten Jahreszeit beheizt werden und somit nicht mit Streusalzen in Berührung kommen. Das zuständige Bauamt sagte beim Bau der Stahlbrücke unter diesen Voraussetzungen eine Haltbarkeit von 105 Jahren zu. „Der Zeitraum verringert sich jedoch mit dem Einsatz von Streusalz um etwa 35 Jahre“, so RTL.

„Die bisher gängige Praxis ist weder ökologisch noch mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbar.“

„Die Brücke mit Lücke“ – schon beim Bau des Heilig-Geist-Stegs passten Teile nicht zusammen

Von Anfang an stand der Bau der Rad- und Fußgängerbrücke unter keinem guten Stern. Leider passten die Stahlteile des Heilig-Geist-Stegs nicht richtig und waren jeweils ein kleines Stück zu kurz. In den Lokalmedien wurde sie damit schnell zur „Brücke mit Lücke“. Es folgte eine Verzögerung von gut einem Jahr bis zur Fertigstellung – dann der Kostenschock nach dem Winter.

Trotz aller Schwierigkeiten und Verzögerungen schwärmte das zuständige Bauamt jedoch bei der Fertigstellung von einem „außergewöhnlichen Brückenbauwerk“, das ein „repräsentatives Eingangstor“ für Traunstein sei. Eine Idee, die Kosten wieder hereinzuholen kommt aus der Schweiz: Dort wird gerade darüber diskutiert, ob auch Fahrradfahrer Steuern zahlen sollen.

Bund der Steuerzahler nimmt Heilig-Geist-Steg ins Schwarzbuch auf

Im neuen Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler finden sich eine Reihe von Projekten, die unter den Begriff Steuerverschwendung fallen können. In der aktuellen Ausgabe ist auch die Heilig-Geist-Brücke in Traunstein vertreten. Hätte man vorher etwas genauer nachgedacht, hätte man sich den ökologischen Unsinn eines beheizten Geh- und Radweges und damit viel Geld sparen können, meinte der Steuerzahler-Bund gegenüber RTL.

Potenziell weitere Kandidaten für teure und eventuell nicht ganz durchdachte Projekte sind der Abriss der Köhlbrand-Brücke in Hamburg, die durch einen Tunnel ersetzt werden soll oder auch die geplante Radfahrer-Brücke am Weserwehr im niedersächsischen Intschede.