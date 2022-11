Angeblich 80 Millionen Jahre alten Urzeit-Hai gefunden: Video geht viral

Von: Bjarne Kommnick

Das Video einer seit der Urzeit lebenden Haiart entfacht Debatten im Netz. Die Aufnahmen sind echt, doch kann der Hai wirklich 80 Millionen Jahre akt sein?

Awashima – Auf Social Media ist das Video eines angeblichen uralten Hais viral gegangen. Darin zu sehen: Ein Hai am Grund des Meeres vor der japanischen Insel Awashima. Laut dem Nutzer, der das Video hochgeladen hat, soll nur das Exemplar mehr als 80 Millionen Jahre alt sein. Das Video wurde bereits millionenfach geklickt, über 20.000 Mal geteilt und hat bereits 192.000 Likes. Feststeht: Die Aufnahmen sind echt, das angegebene Alter selbstverständlich fraglich, trotzdem entfacht im Netz darüber eine Debatte.

Insel Awashima, Japan Fläche 9,86 km² Region Präfektur Niigata Standort Japanisches Meer

Netz streitet über Video von „80 Millionen Jahre altem“ Urzeit-Hai

Der User schreibt über das Video: „Prähistorischer 80 Millionen Jahre alter Hai, auch bekannt als ,Rüschenhai‘, entdeckt in Awashima, Japan“. Und in der Tat handelt es sich bei den Aufnahmen offenbar um einen solchen Rüschenhai. Der Spitzname dieser Art lautet „lebendes Fossil“, weil er hinsichtlich seiner Anatomie und Morphologie der am längsten existierende Hai der Welt sei. Zuletzt sorgte auch das Video eines angeblichen Megalodon für Furore.

Das Video eines angeblichen Urzeit-Hais kursiert auf Social Media. © historyinmemes / twitter

Das bestätigt auch das PortalSimfisch.de: „Der Kragenhai soll laut Paläontologen schon vor 95 Millionen Jahren gelebt haben und hat sich seit den Urzeiten kaum verändert“. Er lebe in der Tiefsee, jedoch sei über seine Verbreitung noch wenig erforscht, weil Menschen ihn nur äußerst selten zu Gesicht bekommen würde. Vermutlich lebt er in einer Tiefe von 150 bis 1300 Metern.

Erster Rüschenhai wurde 1870 vor Tokio gefangen: Twitter-Video zeigt Exemplar der Spezies

Zum ersten Mal gefangen wurde ein solcher Hai offenbar 1870 in der Bucht von Tokio. Danach folgten Fänge im östlichen Atlantik vor Norwegen, Schottland, Portugal, Spanien, Marokko, Mauretanien, Madeira und im Golf von Biscaya. Jedoch sei von einer weltweiten Verbreitung auszugehen. In Fraser River hatte ein Angler ebenfalls einen seltenen Urzeit Fisch geangelt.

Der Kragenhai ist in seiner Anatomie der altertümlichste rezente Hai, weshalb er als „lebendes Fossil“ bezeichnet wird. © dpa/Awashima Marine Park

Das Alter, welches der Hai auf dem Video laut dem Autor des Beitrages haben soll, lässt sich jedoch nicht bestätigen. Überhaupt dürfte es höchst unwahrscheinlich sein, dass ein Lebewesen so irrsinnig alt werden kann. Immerhin hätten die seit der Urzeit existenten Kragenhaie gerade mal eine Lebenserwartung von 25 Jahren, wie fischlexikon.eu berichtet. Doch auch diese These ist wissenschaftlich nicht bestätigt – und wo so viele Fragezeichen, da ist auch eine Debatte nicht weit.

„Man seht ihm sein Alter an“: Twitter spekuliert über Urzeit-Hai

Endgültig lasse sich nicht sagen, wie alt Kragenhaie, die auch Rüschenhaie heißen, werden können, dafür sei zu wenig über die Tiere bekannt. Eine extrem kleine Mini-Chance, dass er dennoch wirklich so alt sein könnte, wie der Nutzer auf Twitter behauptet, könnte also trotzdem bestehen. Nicht wenige User, die das Video sehen, glauben kurioserweise zu mindestens fest daran. „Man sieht ihm sein Alter an, aber trotzdem hat er sich gut gehalten“, kommentiert ein User. Ob ironisch, sei dahingestellt.

„Vielleicht wirklich so alt?“: Einige Nutzer wollen 80-Millionen-Jahre nicht ausschließen

Doch auch ein anderer Nutzer kommentiert etwas ernster: „Er existiert schon so lange und es ist so wenig über ihn erforscht. Vielleicht ist er ja wirklich so alt?“ Auch ein andere User kommentiert: „Die Leute orientieren sich nur an dem, was sie schon wissen. Über das Tier wissen wir nichts und trotzdem glaubt jeder, alles über sie zu wissen und sagen, das ist fake“. Immerhin ist der älteste jemals entdeckte Hai 400 Jahre alt und damit auch deutlich älter als die meisten anderen Arten auf der Welt. Laut Forschern können Grönlandhaie sogar bis zu 500 Jahre alt werden, der Sprung zu 80 Millionen Jahre würde da wohl jedoch eher noch in einer anderen Dimension liegen.

Angeblich prähistorischer Hai befeuert Diskussion um Existenz des Megalodon

Und es kommt, wie es kommen muss, wenn es um Uhrzeit-Haie geht: „Wenn der 80 Millionen Jahre alt ist – dann lebt der Megalodon auf jeden Fall noch“, ist sich ein Kommentator sicher. Ein anderer scheint ähnlich zu denken: „Der Megalodon schwimmt ja auch noch irgendwo – wir glauben alles zu wissen, aber das stimmt nicht.“ mmer wieder spekuliert das Netz über mögliche Urzeit-Haie, auch die Bisswunden an einem Weißen Hai nährten die Gerüchte um die Existenz des Megalodon.

„Nicht das einzelne Exemplar ist so alt“: Mehrzahl der Twitter-User widerlegen Alters-Theorie

Ein User betitelt den Rüschenhai als „Zombie-Hai“, auch ein anderer Nutzer schreibt: „Es sieht nicht gesund aus, wie er schwimmt, ein bisschen wie ein Zombie“. Insgesamt überwiegen Kommentare, die auf die Falschinformation des Nutzers über das Alter des Hais hinweisen. Hat er sich vielleicht einfach nur falsch ausgedrückt? „Nicht das einzelne Exemplar ist so alt, es ist die Art, die schon so lange existiert“, heißt es von einer Nutzerin. Ein anderer schreibt: „Man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass ein Tier alleine 80 Millionen Jahre alt werden kann? Es ist die Art, die so alt ist“. I

Tierart Rüschenhai, auch Kragenhai, Schlangehai, Krausenhai Wissenschaftlicher Name Chlamydoselachus anguineus Höhere Klassifizierung Kragenhaie Erhaltungszustand Ungefährdet

Video von angeblich 80 Millionen Jahre altem Hai bewusster Scherz: Vieles deutet darauf hin

Eine Frau schreibt: „Interessant, er sieht aus wie eine Mischung aus Hai und Aal“. Das sieht auch ein andere Nutzer so: „Hat nicht viele der üblichen Merkmale eines Hais. Es sieht eher aus wie ein Schlangenkopffisch oder eine Art Aal“. Auch wenn der Hai wohl mit Sicherheit nicht das angegebene Alter von 80 Millionen Jahren haben wird, haben ihn zu mindestens viele Nutzerinnen und Nutzer erstmalig gesehen, wenn auch nur auf Video. Möglicherweise genau das Ziel des Autors, immerhin postet der Account häufig, wenn auch nicht immer, ironisch gemeinte Geschichtsfakten. Hierbei könnte es sich also um einen bewussten Scherz gehandelt haben.