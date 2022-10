„Alptraum“: Werkstatt repariert Auto vier Jahre lang – dann fehlt der Motor

Von: Bjarne Kommnick

Eine Frau aus Baden-Württemberg wartet mehr als vier Jahre auf ihr Auto in der Reparatur. Als sie es wiederbekommt, fehlt der Motor.

Schwäbisch Gmünd – Die Freude war groß, als sich Brigitte Meyer aus dem baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd ihren neuen Sportwagen gekauft hat. Doch nur kurze Zeit später muss ihr neuer BMW M3 mit 343 PS und sechs Zylindern in die Werkstatt. So etwas kann auch Neuwagen passieren, jedoch ist der Schaden nun bereits über vier Jahre her. So lange hat Meyer auf die Reparatur ihres Autos gewartet, wie „focus.de“ berichtet hatte. Als sie das Auto aus der Werkstatt wiederbekommt, fehlt sogar der Motor. Die Geschichte ist so kurios wie der Senior, der von Verbrenner aufs E-Auto wechselte – und dann seinen Führerschein abgeben musste.

„Habe gezittert vor Wut“: Frau wartet vier Jahre auf Autoreparatur – jetzt fehlt Motor

Mit Lieferproblemen habe die lange Wartezeit nichts zu tun. Meyer erklärt: „Er hat an dem Auto ewig herumgemacht, dann den Motor nach Österreich abtransportiert. Ich zahlte weitere 2000 Euro, dann nochmal 1700 Euro. Trotzdem rückte er mein Auto nicht raus.“ Also entschloss sich die Schwäbin dazu, vor Gericht zu ziehen, immerhin können sich lange Auto-Reparaturen auf Ausfallentschädigungsansprüche auswirken. In der Werkstatt erledigen lassen sollte man allerdings immer die Scheinwerfer-Reinigung – selber polieren kann den TÜV kosten.

Eine Frau hat mehr als vier Jahre auf ihr Auto in der Werkstatt gewartet. © imago / Westend61

„Es ist der größte Alptraum meines Lebens“: Kundin darf Wagen erst per Gerichtsbeschluss holen

Die Richter haben entschieden, dass Meyer in Begleitung eines Gerichtsvollziehers das Auto abholen durfte. Nach der Übergabe habe sie erfahren, dass der Motor aus ihrem BMW ausgebaut und noch nicht ersetzt wurde. Die 73-Jährige erklärt: „Unter der Motorhaube war nix. Ich habe gezittert vor Wut. Der Motor soll nachgeliefert werden. Es ist der größte Alptraum meines Lebens.“ Etwas lustiger ging es zu als eine Werkstatt einen Kunden vor geringem Ölstand warnte – er fährt ein E-Auto.

„Er rückte mein Auto nicht raus“: Werkstatt reagiert auf Vorwürfe

Doch wie ist es dazu gekommen? Die Werkstatt versucht, die Vorwürfe zu erklären. Laut Werkstatt-Chef Matthias Meindl habe der Sohn von Autobesitzerin Meyer im Februar 2018 veranlasst, die Reparatur des Autos wegen fehlenden Geldes zu stoppen. Im November habe Meyer die Rechnung beglichen.

Daraufhin habe Meindl eine Klage auf Fertigstellung erhalten. Also habe die Werkstatt Meyer angeboten, das Auto wiederzugeben, jedoch nur mit eingeschränkter Gewährleistung. Das bedeute, dass die Werkstatt für die Restarbeiten nicht haften kann, weshalb auch der Motor nicht im Auto zurück sei. Meindl erklärt: „Das Gericht hat alles so beschlossen, wie ich es von Beginn an vorgeschlagen habe“. Ob ein fehlender Motor allerdings noch unter „eingeschränkte Gewährleistung“ fällt, ist äußerst fraglich.