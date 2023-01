„Ach du Scheiße!“: Silvester-Rakete geht in Bremer Straßenbahn in die Luft

Von: Bjarne Kommnick

In der Silvesternacht ist in einer Bremer Straßenbahn eine Silvester-Rakete explodiert. Ein Augenzeuge filmt den Vorfall aus dem Innenraum.

Bremen – Das neue Jahr bringt vor allem eines mit sich: Eine Diskussion über ein mögliches Böller-Verbot. Denn die Randale in der Silvester- und Neujahresnacht haben Spuren hinterlassen. In deutschen Innenstädten herrschte zeitweise das pure Chaos, inklusive Verletzten, Aggressionen, darunter sogar Angriffe auf Rettungskräfte und unzählige weitere Straftaten. Auch Bremen ist davon nicht verschont geblieben. Ein Video zeigt nun sogar, wie eine Silvester-Rakete mitten in einer Straßenbahn explodiert ist.

Silvester-Rakete explodiert in Bremer Straßenbahn

Das Ausmaß der Silvesternacht wurde auf verschiedensten Social Media Kanälen deutlich. Das Netz wurde kurz nach Neujahr förmlich mit Aufnahmen des Chaos geflutet. Die TikTok-Seite Einsatzfahrten_Bremen hat in den vergangenen Tagen ebenfalls mehrere Beiträge zum Jahreswechsel geteilt. Ein Video davon zeigt, wie in einer Straßenbahn der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) eine Silvester-Rakete explodiert ist.

In der Silvester-Nacht ist eine Rakete in einer Bremer Straßenbahn explodiert. © TikTok / einsatzfahrten_bremen

Zwar wurde bei dem Vorfall offenbar niemand verletzt, doch wie die Aufnahmen vermuten lassen, hätte dies auch anders ausgehen können. Ein Mann, der das Video mit seinem Handy filmt, befindet sich dabei im hinteren Teil einer Straßenbahn der Linie 3, die zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle der Sielwall-Kreuzung hält.

„Ach du Scheiße“: Zeuge filmt Explosion von Silvester-Rakete in Bremer Straßenbahn

Gerade noch ist auf dem Video zu sehen, wie der Mann von seinem Sitz aufsteht und anfängt in Richtung des vorderen Teils der Bahn zu laufen. Da explodiert bereits die Rakete, die durch eine geöffnete Tür an der Haltestelle in den Innenraum gelangt. Kurz wird es hell und laut in der Bahn, bunte Funken sprühen wild umher. Anschließend folgt Rauch, der zum Teil im Inneren der Bahn bleibt.

Auf den Aufnahmen ist kurz zu hören, wie der Mann flucht und „Ach du Scheiße“ sagt. Dann geht er weiter nach vorne zum Einschlagsort der Silvesterrakete und muss mutmaßlich von dem Rauch in der Bahn husten. Dabei ist sogar zu erkennen, dass eine Rentnerin nur wenige Meter entfernt von der Explosion gesessen hatte. Doch als wäre nichts gewesen, schließt die Straßenbahn die Tür und fährt planmäßig weiter. Im Netz sorgt das Video für Furore. Mittlerweile haben knapp 40.000 Menschen das Video geliket und mehr als 650.000 Mal gesehen.