Wendl/Arlt zum Rodel-Rücktritt: „Wir waren Rivalen und sind zu Freunden geworden“

Von: Tobias Ruf

Teilen

Rodeln: (von links) Toni Eggert, Tobias Arlt, Tobias Wendl und Sascha Benecken dominierten den Doppelsitzer über zehn Jahre. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Toni Eggert und Sascha Benecken haben ihre Rodelkarriere überraschend beendet. Tobias Wendl und Tobias Arlt blicken auf die gemeinsame Zeit zurück und erklären, was das auch für ihre Zukunft bedeutet.

Berchtesgaden - Über ein Jahrzehnt dominierten zwei deutsche Doppelsitzer die Rodelbahnen dieser Welt. Seit 2011 gingen elf Siege im Gesamtweltcup, sieben WM-Titel und drei Olympische Goldmedaillen im Doppelsitzer an den deutschen Rodelverband.

Toni Eggert (35) und Sascha Benecken (33) wurden viermal Weltmeister und sechsfache Gesamtweltcupsieger. Tobias Wendl (36) und Tobias Arlt (36) holten fünf Gesamtsiege und drei WM-Titel. Bei den Olympischen Spielen hatte das Duo aus Berchtesgaden stets die Nase vorne und gewann (inklusive Team) sechs Goldmedaillen.

Rodeln: Wendl/Arlt vom Zeitpunkt überrascht

Jetzt ist nur noch eines der Erfolgs-Duos übrig. Die Thüringer Eggert/Benecken verkündeten am 22. August ihr Karriereende. Für ihre größten Konkurrenten der vergangenen Jahre kam der Schritt nicht ganz überraschend. „Sie hatten diesbezügliche Gedanken ja schon nach Olympia 2022 geäußert. Der Zeitpunkt hat uns da eher überrascht. Rücktritte im Wintersport sind Ende August eher ungewöhnlich“, sagten Wendl/Arlt im Gespräch mit chiemgau24.de.

Im Winter 2010 gaben Eggert/Benecken ihr Debüt im Weltcup und duellierten sich erstmals mit Wendl/Arlt, die drei Jahre zuvor auf der großen Bühne erschienen. Das Berchtesgadener Duo erinnert sich noch genau an die Anfangszeit und lässt die Entwicklung Revue passieren.

Drei Phasen in der Beziehung Wendl/Arlt - Eggert/Benecken

„Wir haben drei Phasen hinter uns. Zu Beginn waren wir Rivalen. Durch die aufkommende Stärke der internationalen Konkurrenz sind wir enger zusammengerückt und zu Teamkollegen geworden. Daraus hat sich dann die dritte Stufe entwickelt. Inzwischen sind wir Freunde und haben auch schon privat gemeinsame Dinge unternommen“, sagten die Olympiasieger von Sotschi, Pyeongchang und Peking.

*Instagram-Beitrag: Tobias Wendl und Tobias Arlt verabschieden sich von Toni Eggert und Sascha Benecken

2015 gewannen Eggert/Benecken erstmals den Gesamtweltcup im Rodeln, da hatten Wendl/Arlt bereits drei Gesamtsiege inne. Es brach eine neue Zeitrechnung an. „Sie haben uns über Jahre immer zu Höchstleitungen gepusht. Toni und Sascha haben an unseren Erfolgen auch einen Anteil“, ergänzten Wendl/Arlt, die jetzt noch gezielter im Fokus stehen.

Kampf um die Startplätze neu eröffnet

„Der Rücktritt erhöht natürlich den Druck auf uns. Wir stehen für das deutsche Rodeln im Doppelsitzer der Herren jetzt noch stärker unter Zugzwang, was die Erfolge angeht.“ Dabei geht es nicht nur um die Leistungen in den Doppelsitzern. Auch im Teamwettbewerb stehen Wendl/Arlt jetzt noch gezielter im Fokus.

Drei Startplätze hat der deutsche Rodelverband bei den Doppelsitzern. Die amtierenden Gesamtweltcupsieger Wendl/Arlt sind gesetzt, dahinter könnte es Platz für die neue Generation geben.

Vielversprechende Talente bei den Junioren

„Wer den Platz von Toni und Sascha einnehmen wird, bleibt abzuwarten. Es gibt gute Doppel im Juniorenbereich, aber auch die Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz und Robin Geueke/David Gamm haben sich schon im Weltcup profiliert. Eines ist aber sicher. Wer auch immer die zwei weiteren Startplätze einnimmt, wir werden sie unterstützen und unsere Expertise weitergeben“, schätzen Wendl/Arlt die Situation ein.

Der Fokus der Oberbayern liegt auf der kommenden Saison und der WM in Altenberg. Dort bricht auch für die 36-Jährigen eine neue Zeitrechnung an. Bevor es im September mit der gezielten Saisonvorbereitung weitergeht, denken Wendl/Arlt aber noch einmal an ihre größten Konkurrenten. „Wir wünschen den beiden natürlich für die Zukunft nur das Beste und bedanken uns für die gemeinsame Zeit“.

Quelle: chiemgau24.de

truf