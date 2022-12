Vierschanzentournee im Liveticker: DSV-Adler müssen sich steigern - Machbare Duelle für Geiger und Co.

Von: Tobias Ruf

Vierschanzentournee: Karl Geiger ist der beste deutsche Springer der Gesamtwertung. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Die Vierschanzentournee 2022/23 wird am Sonntag fortgesetzt. In Garmisch-Partenkirchen findet das traditionelle Neujahrsspringen statt. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Garmisch-Partenkirchen - Die Vierschanzentournee 2022/23 geht in die heiße Phase. In Garmisch-Partenkirchen steigt das Neujahrsspringen. Um 14:00 Uhr geht es mit dem 1. Durchgang los, chiemgau24.de ist im Liveticker zur Vierschanzentournee mit dabei.

Zum zweiten Mal wird es bei der Vierschanzentournee 2022/23 so richtig ernst. Das zweite Springen des Traditionsevents im Skispringen steht an, auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen geht es um die nächsten Punkte für die Gesamtwertung.

Vierschanzentournee im Liveticker: Geiger und Wellinger klare Favoriten

Bei der Vierschanzentournee wird der 1. Durchgang im K.o.-Modus ausgetragen. Trotz überschaubarer Vorstellungen in der Qualifikation haben die zwei besten Deutschen der Gesamtwertung machbare Duelle vor Augen. Karl Geiger ist gegen den Japaner Ren Nikaido klarer Favorit, das gilt auch für Andreas Wellinger, der gegen den Österreicher Philipp Aschenwald antritt.

Zehn deutsche Adler sind beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee mit dabei. Markus Eisenbichler und Pius Paschke springen im direkten Duell gegeneinander. Philipp Raimund, bester Deutscher der Qualifikation am Samstag, springt gegen den Slowenen Ziga Jelar. Constantin Schmid trifft auf den Italiener Alex Insam.

Vierschanzentournee im Liveticker: Die Duelle der Deutschen

Felix Hoffmann Naoki Nakamura (Japan) Martin Hamann Jan Hörl (Österreich) Karl Geiger Ren Nikaido (Japan) Andreas Wellinger Philipp Aschenwald (Österreich) Markus Eisenbichler Pius Paschke Stephan Leyhe Marius Lindvik (Norwegen) Constantin Schmid Alex Insam (Italien) Philipp Raimund Ziga Jelar (Slowenien) Luca Roth Anze Lanisek (Slowenien)

Die Anwärter auf den Gesamtsieg gehen ebenfalls als Topfavoriten in ihre Duelle. Halvor Egner Granerud will seine Gesamtführung verteidigen und springt gegen den Polen Stefan Hula. Dessen Landsmann Piotr Zyla ist Zweiter der Gesamtwertung und trifft auf Antti Aalto aus Finnland. Topfavorit Dawid Kubacki, der beim Auftakt in Oberstdorf Dritter wurde, tritt gegen Decker Dean aus den USA an.

Um 14:00 Uhr beginnen die K.o-Duelle im 1. Durchgang, das Finale steigt gegen 15:00 Uhr. Vor den Duellen gibt es einen Probedurchgang. chiemgau24.de ist ab 12:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

