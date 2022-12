Vierschanzentournee heute im Liveticker: Kampf um den Auftaktsieg - Geiger unter Druck

Von: Tobias Ruf

Vierschanzentournee: Karl Geiger bekommt es im Duell mit dem Dritten der Gesamtwertung zu tun. © picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Die Vierschanzentournee 2022/23 wird am Donnerstag mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf fortgesetzt. Im Allgäu müssen die Favoriten auf den Gesamtsieg eine erste Duftmarke setzen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Oberstdorf - Bei der Vierschanzentournee 2022/23 steht am Donnerstag der erste Wettkampf auf dem Programm. In Oberstdorf beginnt der 1. Durchgang um 16:30 Uhr, das Finale startet gegen 17:30 Uhr. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zur Vierschanzentournee mit dabei.

Es wird ernst bei der Vierschanzentournee 2022/23. In Oberstdorf steht der erste offizielle Wettkampf des prestigeträchtigen Events im Skispringen auf dem Programm. Es geht um die ersten Punkte für die Gesamtwertung.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Alle DSV-Starter qualifiziert

Sieben deutsche Skispringer sind dann beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee mit dabei. In der Qualifikation am Mittwoch qualifizierten sich alle DSV-Adler für den 1. Durchgang, der im K.o-System gesprungen wird.

Der Beste der Qualifikation springt gegen den 50., der zweitbeste Qualifikant gegen den 49. Nach diesem Prinzip gestalten sich die 25 Duelle.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Hartes Duell für Geiger

Durch das veränderte Reglement bei der Vierschanzentournee steht Deutschlands Hoffnung Karl Geiger schon im Auftaktspringen von Beginn an unter Druck. Völlig überraschend kommt es für den Oberstdorfer zu einem hochkarätigen Vergleich im 1. Durchgang.

Österreichs Topspringer Stefan Kraft war in der Qualifikation gesundheitlich angeschlagen und schleppte sich als 44. gerade so in das Auftaktspringen. Geiger wurde Siebter und trifft damit auf den Drittplatzierten der Gesamtwertung.

Vierschanzentournee: Zwei deutsch-türkische Vergleiche

Ungewöhnlich war am Mittwoch in Oberstdorf auch die Qualifikation von zwei türkischen Athleten. Fatih Arda Ipcioglu und Muhammed Ali Bedir kamen unter die Top 50 und treten gegen Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger an.

Die Topfavoriten auf den Gesamtsieg, Dawid Kubacki und Halvor Egner Granerud, haben mit Wladimir Zografski und Naoki Nakamura zwei machbare Aufgaben vor der Brust. Hier geht es zur Startliste

Vierschanzentournee: Die Duelle der Deutschen

Markus Eisenbichler Fatih Arda Ipcioglu (Türkei) Constantin Schmid Artti Aigro (Estland) Pius Paschke Jan Hörl (Österreich) Stephan Leyhe Giovanni Bresadola (Italien) Philipp Raimund Vilho Palosaari (Finnland) Andreas Wellinger Muhammed Ali Bedir (Türkei) Karl Geiger Stefan Kraft (Österreich)

Sieben deutsche Springer gehen also in den ersten offiziellen Wettkampf, bei dem auch erstmals Punkte für die Gesamtwertung der Vierschanzentournee vergeben werden.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

