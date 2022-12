Vierschanzentournee: Geiger verpasst das Podium hauchdünn - Norweger übertrumpft alle

Von: Dominik Größwang, Tobias Ruf

Teilen

Vierschanzentournee: Karl Geiger zeigte eine starke Leistung beim Auftaktspringen. © picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Die Vierschanzentournee 2022/23 wurde am Donnerstag mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf fortgesetzt. Ein Norweger gewann dank zweier makelloser Sprünge, zwei DSV-Adler zeigten eine ganz starke Leistung.

Oberstdorf - Bei der Vierschanzentournee 2022/23 stand am Donnerstag der erste Wettkampf auf dem Programm. Nach beiden Durchgängen stand Halvor Egner Granerud oben, Karl Geiger verpasste das Podium hauchdünn.

Die Vierschanzentournee 2022/23 hat ihr erstes echtes Spektakel hervorgebracht. 25.000 begeisterte Zuschauer waren nach Oberstdorf gekommen, brachten das Stadion zum Beben und erlebten einen Wettkampf auf Weltklasseniveau.

Vierschanzentournee: Geiger und Wellinger sorgen für einen Hexenkessel

Dabei spielten mit Karl Geiger und Andreas Wellinger auch zwei deutsche Skispringer eine zentrale Rolle. Geiger lag nach dem 1. Durchgang auf dem fünften Rang. Die Menge schrie den Lokalmatador förmlich nach unten. Nur um 1,3 Punkte flog er am Podest vorbei, zeigte dennoch einen hervorragenden Auftakt in diese Vierschanzentournee.

Andreas Wellinger lieferte sein stärkstes Saisonergebnis ab. Vom vierten ging es zwar noch auf den sechsten Platz zurück, dennoch zeigte er eine klare Steigerung im Vergleich zum Weltcup.

Vierschanzentournee: Granerud wird zum Überflieger

Nicht zu schlagen war in Oberstdorf der Norweger Halvor Egner Granerud. Der Norweger gewann die Qualifikation, führte nach dem 1. Durchgang und brachte das Auftaktspringen mit einem überragenden 2. Durchgang nach Hause.

Dahinter landeten mit Piotr Zyla und Dawid Kubacki zwei Polen auf dem Podest. Über zehn Punkte Rückstand in der Gesamtwertung nehmen sie mit nach Garmisch-Partenkirchen. Granerud hat ein erstes dickes Ausrufezeichen im Kampf um den Gesamtsieg gesetzt.

Philipp Raimund sprang vor heimischer Kulisse auf einen starken 14. Rang. Auch Stephan Lehye (20.) und Constantin Schmid (29.) kamen in die Punkte.

Markus Eisenbichler befindet sich weiter in der sportlichen Krise. Der Siegsdorfer verlor sein Duell gegen den Türken Fatih Arda Ipcioglu und schied nach dem 1. Durchgang aus. Auch Pius Paschke aus Kiefersfelden verpasste das Finale.

Vierschanzentournee im Liveticker: Der Endstand

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 312,4 Pkt. 2. Piotr Zyla (Polen) -13,4 3. Dawid Kubacki (Polen) -17,5 4. Karl Geiger (Deutschland) -18,8 6. Andreas Wellinger (Deutschland) -27,2 14. Philipp Raimund (Deutschland) -55,4 20. Stephan Leyhe (Deutschland) -68,3 29. Constantin Schmid (Deutschland) -88,2

Am Samstag geht es bei der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen weiter. Um 14:00 Uhr beginnt die Qualifikation, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Vierschanzentournee: Das Springen in Oberstdorf im Liveticker

Fazit nach dem Springen: Halvor Egner Granerud ist der Sieger des Auftaktspringens der Vierschanzentournee. Der Norweger zeigte zwei makellose Sprünge und gewann mit über zehn Punten Vorsprung vor den beiden Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki.

Zwei DSV-Adler zeigten eine ganz starke Leistung: Karl Geiger verpasste das Podest um nur 1,3 Punkte, auch Andreas Wellinger kann mit Platz 6 zufrieden sein.

2. Durchgang: Auf Anfrage des Trainers geht es für Halvor Egner Granerud eine Luke nach unten - und der Norweger gewinnt das erste Springen der diesjährigen Vierschanzentournee! 139 Meter springt er und ist mit Abstand vorn!

2. Durchgang: Zwei Polen springen aufs Podest! Piotr Zyla springt ganz starke 137 Meter weit und setzt sich an die Spitze.

2. Durchgang: So, jetzt Dawid Kubacki. Der Pole springt 136 Meter weit, reicht das für Geiger? Jawoll, ganz knapp geht der Führende des Gesamtweltcups am Deutschen vorbei.

2. Durchgang: Was macht jetzt Andreas Wellinger? Nein, das reicht nicht ganz! 132 Meter sind es für ihn, damit landet er auf Platz 3.

2. Durchgang: Es wird ernst, Karl Geiger sitzt oben. Ein sehr starker Sprung wieder für ihn, 134 Meter bedeuten jetzt erst einmal die Führung.

2. Durchgang: Jetzt geht‘s endlich weiter, Stoch springt mit 130 Metern auf den vierten Platz.

2. Durchgang: Noch ist nicht in Sicht, wann es hier weitergeht. Knapp 2 m/s Aufwind am Schanzentisch sind einfach zu viel.

2. Durchgang: Jetzt muss sich Kamil Stoch wieder gedulden, weil der Aufwind zunimmt. Das kann jetzt noch ein wenig dauern.

2. Durchgang: Wahnsinns Sprung von Stefan Kraft, der ja über die Lucky Loser in den 2. Durchgang gekommen ist. 138 Meter bedeuten deutlich Platz 1 für den Österreicher.

2. Durchgang: Der nächste Führungswechsel. Lovro Kos schafft starke 133,5 Meter weit und ist neuer Erster.

2. Durchgang: Sehr starker Sprung von Daniel Tschofenig! Der Österreicher springt 132,5 Meter weit und löst Lanisek an der Spitze ab.

2. Durchgang: Es geht an die Top 10. Ryoyu Kobayashi macht den Anfang und springt 120,5 Meter weit. Das reicht dem Japaner nur zu Platz 6.

2. Durchgang: Der Slowene Anze Lanisek galt als einer der Top-Favoriten auf den Tournee-Sieg, verpatzte dann aber den ersten Sprung. Jetzt läuft es besser, Lanisek übernimmt mit 129 Metern die Führung.

2. Durchgang: Manuel Fettner kommt ebenfalls nicht an Forfang vorbei, der hier eine Duftmarke gesetzt hat. Immerhin springt der Österreicher auf den zweiten Platz, 127 Meter kam er weit.

2. Durchgang: Philipp Raimund ist als nächstes auf der Schanze. Der Jungstar schafft starke 124 Meter und ist damit Zweiter. Ein überzeugender Auftritt des Oberstdorfers hier auf seiner Heimschanze.

2. Durchgang: Jetzt kommen die nächsten beiden Deutschen. Stephan Leyhe springt mit 116,5 Metern auf den fünften Platz.

2. Durchgang: Sehr guter Sprung jetzt von Johann Andre Forfang, der sich mit 131 Metern klar an die Spitze setzt.

2. Durchgang: Zehn Springer haben ihren zweiten Sprung absolviert, an der Spitze steht mit Jan Hörl ein Österreicher.

2. Durchgang: Das Finale hat begonnen, Constantin Schmid macht gleich den Anfang. 122 Meter sind es für den DSV-Adler.

Vor dem 2. Durchgang: Um 18:01 Uhr geht es hier mit dem Finale weiter.

Vierschanzentournee im Liveticker: Der Stand nach dem 1. Durchgang

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 151,5 Pkt. 2. Piotr Zyla (Polen) -4,6 3. Dawid Kubacki (Polen) -5,6 4. Andreas Wellinger (Deutschland) -7,0 5. Karl Geiger (Deutschland) -9,5 16. Philipp Raimund (Deutschland) -27,6 17. Stephan Leyhe (Deutschland) -27,8 31. Markus Eisenbichler (Deutschland) - ausgeschieden -39,2 39. Constantin Schmid (Deutschland) -46,4 41. Pius Paschke (Deutschland) - ausgeschieden -50,9

Fazit nach dem 1. Durchgang: Fünf deutsche Springer haben es in den 2. Durchgang geschafft, Pius Paschke und Markus Eisenbichler scheiterten im K.O.-System. Überragende Vorstellungen zeigten Andreas Wellinger und Karl Geiger, die sich sogar Hoffnungen auf den Sieg machen dürfen.

Halvor Egner Granerud zeigte den besten Sprung, der Norweger verpasste den Schanzenrekord nur um einen Meter und führt knapp vor Piotr Zyla und Dawid Kubacki.

Naoki Nakamura - Halvor Egner Granerud: Das letzte Duell hier in Oberstdorf muss wieder warten, der Wind ist zu stark. Nach kurzer Pause geht weiter, Nakamura springt 116 Meter weit. Für Granerud wird der Anlauf um eine Luke verkürzt, was ihm absolut nichts ausmacht. 142,5 Meter für den Norweger, das ist sensationell!

Vladimir Zografski - Dawid Kubacki: Der Bulgare mit einem starken Sprung, schafft 127,5 Meter. Weil sich der Wind wieder bessert, wird gewartet bis der Führende im Gesamtweltcup springen darf. Jetzt geht es runter für Kubacki, 140,5 Meter springt er weit! Die Landung ist nicht ganz perfekt, weswegen er sich hinter Zyla einordnet.

Junshiro Kobayashi - Timi Zajc: Die letzten drei Duelle: Kobayashi springt 107,5 Meter weit, damit ist er aktuell 45. und Letzter. Zajc toppt das, springt 122,5 Meter weit und ist im Finale.

Anders Fannemel - Johann Andre Forfang: Jetzt geht es ans norwegische Duell. Fannemel hat mit starkem Rückenwind zu kämpfen, dagegen kommt er nicht an. 106 Meter stehen für ihn auf der Anzeigetafel. Dann kommt Forfang, der immerhin 122 Meter schafft und weiterkommt.

Stefan Hula - Piotr Zyla: Polnisches Duell. Der Rückenwind wird wieder stärker, Hula springt nur 108 Meter weit. Aber was ist das denn für ein Spring von Zyla? 132,5 Meter bei Rückenwind, damit setzt er sich an die Spitze!

Erik Belshaw - Kamil Stoch: Der US-Amerikaner springt 124,5 Meter weit. Für Stoch ist das kein Problem, er toppt das mit 133 Metern. Damit gewinnt er sein Duell und setzt sich auf den dritten Platz.

Karl Geiger - Stefan Kraft: Der Wind dreht sich wieder, die beiden Top-Stars haben jetzt Aufwind. Deshalb wird abgewartet, weil die Sprünge sonst zu weit würden. Nach knapp fünf Minute geht es endlich weiter. Und Stefan Kraft springt ganz weit, 133,5 Meter! Das ist eine Hausnummer für Geiger. Aber die nimmt er! 136,5 Meter für den deutschen Top-Springer, das bedeutet Platz 2 und den Sieg im Duell des Tages gegen den Österreicher. Für Markus Eisenbichler bedeutet das allerdings das Aus.

Andreas Wellinger - Muhammed Ali Bedir: Das nächste deutsch-türkische Duell. Bedir springt viel zu früh ab, kommt nur 108,5 Meter weit. Und was kommt jetzt von Wellinger? Jawoll, was ein starker Sprung! 135 Meter für den DSV-Adler, das bringt die Zuschauer zum toben.

Roman Koudelka - Daniel Andre Tande: 109,5 Meter für den Tschechen, das sollte keine große Aufgabe für Tande sein. So ist es. 120 Meter für den Norweger, der damit in der nächsten Runde steht.

Domen Prevc - Manuel Fettner: Das nächste Kracher-Duell. Prevc muss sich aber erst einmal gedulden, der Rückenwind ist zu stark. Der Anlauf wird jetzt um zwei Luken verlängert. Jetzt darf der Slowene springen, 109,5 Meter weit kommt er. Das ist kein Problem für Fettner, 119 Meter reichen zumindest zum Weiterkommen.

Ziga Jelar - Clemens Leitner: Der Slowene legt 114 Meter vor, das ist zu toppen. Der Rückenwind wird vor Leitners Sprung aber noch einmal stärker, es werden 109 Meter. Es gibt zwar 18,8 Windpunkte dazu, es reicht aber nicht zum Weiterkommen für den Österreicher. Zehn Duelle kommen jetzt noch, Markus Eisenbichler muss weiter ums Weiterkommen zittern - bei den Lucky Losern ist er aktuell Fünfter.

Yukiya Sato - Anze Lanisek: Auch der Japaner kommt nicht wirklich mit den Bedingungen klar, 105 Meter sind eins schlechtes Ergebnis. Dann kommt einer der Favoriten. Lanisek gewinnt mit 119,5 Metern das Duell zwar deutlich, aber für ganz vorne wird das wohl nicht reichen.

Alex Insam - Michael Hayböck: 102,5 Meter werden dem letzten verbliebenden Italiener wohl nicht reichen. So sieht‘s aus, Hayböck springt starke 121,5 Meter weit. Damit ist der Österreicher klar weiter.

Philipp Raimund - Vilho Palosaari: Das Duell der Teenager steht an. Der Finne legt 113,5 Meter vor, was macht jetzt der nächste DSV-Adler? Sehr guter Sprung für Raimund! 118,5 Meter, in der Gesamttabelle ist das sogar der fünfte Platz.

Antti Aalto - Peter Prevc: Aalto springt 112,5 Meter weit, das kontert der Slowene mit 119 Metern und kommt damit souverän weiter.

Gregor Deschwanden - Robert Johansson: Der letzte verbliebene Schweizer wird nicht im Finale mit dabei sein. 107,5 Meter sollten für den Norweger zu schaffen sein. Zwar ist auch Johanssons Sprung nicht gut, bei stärker werdendem Rückenwind springt er nur 113,5 Meter weit, gewinnt aber sein Duell.

Decker Dean - Daniel Tschofenig: 114 Meter legt der US-Amerikaner vor, das ist einer seiner besseren Sprünge. Für Tschofenig ist das aber kein Problem, 122,5 Meter setzen den Österreicher auf Platz zwei.

Francesco Cecon - Philipp Aschenwald: Auch dieses Duell geht klar an einen Springer. Cecon schafft nur 112,5 Meter, das kann der Österreicher mit 119,5 Metern toppen und ist im Finale.

Jan Habdas - Kristoffer Eriksen Sundal: Zwei junge Springer treten gegeneinander an, Habdas springt dabei gerade einmal 105,5 Meter weit. Das ist kein Problem für Sundal, 119 Meter reichen locker für den 2. Durchgang.

Stephan Leyhe - Giovanni Bresadola: Der nächste Deutsche ist auf der Schanze, es geht gegen den italienischen Shootingstar. Aber Leyhe legt gut vor, springt 122 Meter weit. Das schafft Bresadola nicht, 118,5 Meter reichen nicht und Leyhe ist in der nächsten Runde.

Pius Paschke - Jan Hörl: Deutsch-Österreichisches Duell. Hörl springt 120,5 Meter weit, das ist zu schaffen für Paschke. Aber nein, der Sprung ist nicht gut, er schafft nur 110 Meter. Hörl gewinnt dieses Duell.

Marius Lindvik - Pawel Wasek: Es folgt der erste Norweger, der jetzt erst einmal 121 Meter vorlegt. Pawel Wasek muss nachziehen und springt einen halben Meter weiter. Weil die Haltungsnoten aber nicht so gut waren, wie die des Norwegers, reicht es am Ende für Lindvik.

Lovro Kos - Ryoyu Kobayashi: Der Titelverteidiger steigt ins Rennen ein, hat jetzt aber eine Hausnummer vor sich, weil Lovro Kos 125,5 Meter springt. Kann der Japaner das toppen? 124,5 Meter reichen nicht ganz, 1,7 Punkte trennen die beiden und der Slowene ist weiter.

Constantin Schmid - Artti Aigro: Es kommt direkt das nächste Duell mit deutscher Beteiliung. Aigro legt 108 Meter vor, Schmid kontert immerhin mit 111,5 Metern und kommt weiter. Wirklich toll war das Ergebnis hier aber auch nicht.

Markus Eisenbichler - Fatih Arda Ipcioglu: Das erste Duell der diesjährigen Vierschanzentournee. Ipcioglu legt vor, springt 117 Meter weit. Dann kommt gleich der erste DSV-Adler. Markus Eisenbichler ist aktuell nicht in Form und auch jetzt sieht es wieder knapp aus. Nur 115 Meter für den Siegsdorfer, das reicht nicht! Ipcioglu ist weiter.

Vor dem Springen: Es geht in die heiße Phase hier. Die Spannung ist greifbar, was für eine Kulisse hier in Oberstdorf.

Vor dem Springen: Die Bedingungen sind noch gut hier, das kann sich mit dem Sonnenuntergang aber immer schnell ändern.

Vor dem Springen: Das brisanteste Duell ist das zwischen Karl Geiger und Stefan Kraft. Der Österreicher gehört zu den besten Athleten der Welt. Gestern war er gesundheitlich angeschlagen und wurde nur 44. So kommt es also, dass zwei Topspringer gegeneinander antreten.

Vor dem Springen: Heute geht es also im 1. Durchgang in K.o-Duellen zur Sache. Schauen wir uns zunächst an, gegen wen die Deutschen antreten.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Die Duelle der Deutschen

Markus Eisenbichler Fatih Arda Ipcioglu (Türkei) Constantin Schmid Artti Aigro (Estland) Pius Paschke Jan Hörl (Österreich) Stephan Leyhe Giovanni Bresadola (Italien) Philipp Raimund Vilho Palosaari (Finnland) Andreas Wellinger Muhammed Ali Bedir (Türkei) Karl Geiger Stefan Kraft (Österreich)

Vor dem Springen: Die Kulisse hier in Oberstdorf ist beeindruckend. Nach zwei Jahren ohne Fans kommen die Zuschauer in Massen. Gestern waren 16.000 an der Schanze, ein Weltrekord für eine Qualifikation. Heute ist mit 25.000 ausverkauft.

Vierschanzentournee: Volle Hütte in Oberstdorf, 25.000 Fans sind beim Auftaktspringen dabei. © chiemgau24.de

Vor dem Springen: Der Probedurchgang ist absolviert. Halvor Egner Granerud gewinnt vor Dawid Kubacki, Kamil Stoch und Andreas Wellinger. Geiger wird Sechster, Raimund Zehnter.

Vor dem Springen: Markus Eisenbichler und Constantin Schmid springen ihrer Form weiter hinterher und haben auch im Probedurchgang große Probleme.

Vor dem Springen: Karl Geiger liegt auf dem vierten Rang, Philipp Raimund ist Siebter. Schon gestern waren Wellinger und die zwei Oberstdorfer die besten DSV-Athleten.

Vor dem Springen: Aktuell läuft der Probedurchgang und es gibt gute Nachrichten aus deutscher Sicht. Andreas Wellinger ist 136,5 Meter gesprungen und liegt aktuell in Führung.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Vierschanzentournee heute in Oberstdorf.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen in Oberstdorf

Es wird ernst bei der Vierschanzentournee 2022/23. In Oberstdorf steht der erste offizielle Wettkampf des prestigeträchtigen Events im Skispringen auf dem Programm. Es geht um die ersten Punkte für die Gesamtwertung.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Alle DSV-Starter qualifiziert

Sieben deutsche Skispringer sind dann beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee mit dabei. In der Qualifikation am Mittwoch qualifizierten sich alle DSV-Adler für den 1. Durchgang, der im K.o-System gesprungen wird.

Der Beste der Qualifikation springt gegen den 50., der zweitbeste Qualifikant gegen den 49. Nach diesem Prinzip gestalten sich die 25 Duelle.

Vierschanzentournee heute im Liveticker: Hartes Duell für Geiger

Durch das veränderte Reglement bei der Vierschanzentournee steht Deutschlands Hoffnung Karl Geiger schon im Auftaktspringen von Beginn an unter Druck. Völlig überraschend kommt es für den Oberstdorfer zu einem hochkarätigen Vergleich im 1. Durchgang.

Österreichs Topspringer Stefan Kraft war in der Qualifikation gesundheitlich angeschlagen und schleppte sich als 44. gerade so in das Auftaktspringen. Geiger wurde Siebter und trifft damit auf den Drittplatzierten der Gesamtwertung.

Vierschanzentournee: Zwei deutsch-türkische Vergleiche

Ungewöhnlich war am Mittwoch in Oberstdorf auch die Qualifikation von zwei türkischen Athleten. Fatih Arda Ipcioglu und Muhammed Ali Bedir kamen unter die Top 50 und treten gegen Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger an.

Die Topfavoriten auf den Gesamtsieg, Dawid Kubacki und Halvor Egner Granerud, haben mit Wladimir Zografski und Naoki Nakamura zwei machbare Aufgaben vor der Brust. Hier geht es zur Startliste

Vierschanzentournee: Die Duelle der Deutschen

Markus Eisenbichler Fatih Arda Ipcioglu (Türkei) Constantin Schmid Artti Aigro (Estland) Pius Paschke Jan Hörl (Österreich) Stephan Leyhe Giovanni Bresadola (Italien) Philipp Raimund Vilho Palosaari (Finnland) Andreas Wellinger Muhammed Ali Bedir (Türkei) Karl Geiger Stefan Kraft (Österreich)

Sieben deutsche Springer gehen also in den ersten offiziellen Wettkampf, bei dem auch erstmals Punkte für die Gesamtwertung der Vierschanzentournee vergeben werden.

Die Vierschanzentournee 2022/23 ist das erste große Highlight der laufenden Saison im Skispringen. Die Ergebnisse der vier Events fließen in den Gesamtweltcup des Weltcups 2022/23 ein. chiemgau24.de ist bei allen Events der Vierschanzentournee im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

truf