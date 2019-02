Nichts für schwache Nerven: Video aus Lake Placid zeigt Beinahe-Unfall mit Viererbob

Vorfall beim Bob-Weltcup in den USA: Mit einem Sprung über die Bande rettete sich ein Mitarbeiter vor einem Zusammenstoß mit diesem Bob.

Ein Eiskanal-Arbeiter möchte zu Hilfe eilen und wird beinahe überfahren: Dramatische Aufnahmen zeigen, wieviel Glück der Mann beim Vierbob-Weltcup im amerikanischen Lake Placid hatte.

Lake Placid - Heikle Szene beim Viererbob-Weltcup am Wochenende im US-amerikanischen Lake Placid: Mit einem Sprung über die Bande ist ein Eiskanal-Arbeiter nur knapp einem Zusammenstoß mit einem gut 122 Stundenkilometer schnellen Bob entkommen. Der Mann war dem Piloten Rudy Rinaldi im Finallauf vom Ziel aus bahnaufwärts zu Hilfe geeilt, nachdem der Monegasse in der Passage „Devil's Highway“ gestürzt war.

Lake Placid: Viererbob überschlägt sich und fährt danach weiter

Doch der auf der Seite rutschende, mit Crew maximal 630 Kilogramm schwere Schlitten richtete sich wenige Kurven später allein wieder auf und nahm Geschwindigkeit auf. Als der Bob aus der Kurve preschte, rettete sich der Bahnarbeiter dann nur haarscharf, bevor es zum Crash gekommen wäre, mit einem Sprung über die vereiste Bande:

Schreckenssekunde im Bobkanal - Beim Viererbob-Weltcup in Lake-Placid ist es fast zu einem Unfall gekommen. Nichts für schwache Nerven! #ZDFwintersport pic.twitter.com/pJNuT7VLFX — ZDF Sport (@ZDFsport) 17. Februar 2019

Im Jahr 2005 hatte der damalige deutsche Cheftrainer Raimund Bethge einen Zusammenprall mit einem Zweierbob auf der Olympia-Bahn im italienischen Cesana schwer verletzt überlebt.

Rinaldi lag nach dem ersten Lauf am Samstag noch überraschend in Führung. Am Ende belegte der Pilot, der 2012 bei den Olympischen Jugendspielen mit Bronze die erste Medaille für Monaco holte, Rang 19.

Lesen Sie auch: Lindsey Vonn postet Foto von blankem Po - es sieht schockierend aus

dpa/pf