Live-Ticker: Kampf um das Viertelfinal-Ticket - Wolf nachnominiert

Köln - Nach den drei schweren Auftaktspielen startet für Deutschland mit der Partie gegen die Slowakei endgültig der Kampf um das Viertelfinal-Ticket - der Live-Ticker.

Slowakei - Deutschland -:- (Mittwoch, 20:15 Uhr)

19:40 Uhr: Das Team Deutschland ist auf dem Eis und wärmt sich auf!

19:15 Uhr: In genau einer Stunde geht es los in Köln. Die Teams sind bereits in der Halle und die Vorfreude steigt an. Ab heute gilt es, die Punkte zu holen, um am Ende der Gruppenphase ins Viertelfinale einzuziehen. Ganz klar: Heute müssen Zähler her!

18:45 Uhr: Im ersten Spiel der Gruppe A an diesem Abend gewann übrigens die USA gegen Italien mit 3:0. Die Italiener stehen auch noch auf der Gegnerliste des DEB-Teams, die USA wurde ja schon mit 2:1 besiegt.

15:52 Uhr: Bundestrainer Marco Sturm hat Angreifer David Wolf von den Adler Mannheim nachträglich für die Heim-WM gemeldet. Sturm reagiert vor dem vierten Vorrundenspiel an diesem Mittwochabend gegen die Slowakei damit auf das verletzungsbedingte WM-Aus von Tobias Rieder und die Sperre von Patrick Hager. „Wolfi spielt heute“, sagte Sturm am Mittwochvormittag. Damit könnte der Bundestrainer nur noch einen Feldspieler aus der NHL nachnominieren. „Einen Platz lassen wir noch offen. Aber die Spiele jetzt sind zu wichtig, um zu spekulieren“, sagte Sturm nach einer kurzen Aufwärmeinheit.

+++ 15:30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom vierten WM-Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, es geht gegen die Slowakei! Mit dem Spiel gegen den Sensations-Weltmeister von 2002 beginnt nach den schweren Auftaktpartien gegen die USA (2:1), gegen Schweden (2:7) und gegen Russland (3:6) der Teil der Gruppenphase, der für das deutsche Team den Ausschlag darüber geben wird, ob das Ziel Viertelfinale erreicht werden kann. Ein Sieg gegen die Slowaken wird somit fast schon zur Pflicht (Spielplan, Gruppen, Tickets: Alle Infos zur Eishockey-WM 2017 gibt es hier bei merkur.de).

In der Heimat herrscht große Skepsis, es hagelte Absagen, auch keiner der NHL-Stars wird kommen: Die Slowakei musste ziemlich dezimiert in das WM-Turnier gehen. Elf Spieler, die in der laufenden Saison NHL-Einsätze absolviert haben, wären für die Osteuropäer zum Turnierstart theoretisch verfügbar gewesen. Aber weder die ins Alter gekommenen Stanley-Cup-Sieger Zdeno Chara (Boston Bruins) oder Marian Hossa (Chicago Blackhawks), noch jüngere Stars wie Tomas Tatar (Detroit Red Wings) oder Richard Panik (ebenfalls Chicago) gaben ihre Zusage.

Ciger glaubt dennoch an ein positives Turnier. "Wir wollen ein sehr gutes Team zusammenstellen", sagte der Coach. Slowakische Medien haben ihre Zweifel. Vorbei sind die Zeiten um die Jahrtausendwende, als 2002 eine legendäre Mannschaft um Miroslav Satan oder Peter Bondra sensationell Gold gewann.

Die deutsche WM-Bilanz gegen die Slowakei: Fünf Siege, vier Niederlagen. Im vergangenen Jahr schlug Deutschland die Slowaken bei der WM in Russland mit 5:1. Macht es noch einmal, Jungs!

fw mit SID